Кристиан Киву Милан дербисининг мавсумолди аҳамиятини пасайтирди
Интер бош мураббийи Кристиан Киву Перт шаҳрида Милан жамоасига қарши ўтказиладиган мавсумолди дербисида натижа муҳим емаслигини таъкидлади. У мураббийлар штаби учун футболчиларнинг жисмоний ҳолатини тиклаш, ўйин амалиётини яхшилаш ва мавсум бошланишидан олдин жамоани енг яхши спорт формасига олиб келиш устувор еканини билдирди.
Интер бош мураббийи Кристиан Киву Австралиянинг Перт шаҳрида Милан жамоасига қарши ўтказиладиган мавсумолди дерби баҳсининг аҳамиятини пасайтириб кўрсатди. Туттомеркатовеб нашри хабар қилишича, руминиялик мутахассис яқинлашиб келаётган расмий мавсум олдидан асосий эътиборни ғалабага эмас, балки футболчиларнинг жисмоний ҳолатини тиклаш ҳамда ўйин амалиётини яхшилашга қаратишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Австралияда бўлиб ўтадиган ўртоқлик учратуви олдидан сўз юритган Киву август ойидаги синов ўйинларида натижа муҳим эмаслигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, мураббийлар штаби учун рақиб кимлигидан қатъи назар, жамоанинг умумий ривожланиши ва жисмоний кондицияси устувор вазифа саналади.
Август кубоклари ва азалий рақобатМухлислар учун ҳар қандай дерби ўзига хос принципиал аҳамиятга эга бўлишига қараммай, бош мураббий мавсумолди ўйинларидаги натижаларни ортиқча баҳоламасликка чақирди. Жамоаларнинг чемпионлик унвонлари ва ўзаро ўйинлардаги ғалабалар ҳақидаги саволга жавоб бераркан, Киву шундай деди: «Мен жисмоний жиҳатдан ўсишни кўришни хоҳлайман, рақибнинг кимлигига қарамаяпман. Эртанги ўйин — ўртоқлик учрашуви, август кубоклари эса ҳеч қандай аҳамиятга эга эмас».
Шунингдек, у мухлислар ва мураббийларнинг вазифалари фарқ қилишини алоҳида қайд этди: «Бу саволни мухлисларга бериш керак. Мен мураббий сифатида шогирдларимни мавсум бошланишидан олдин энг яхши спорт формасига олиб келиш ҳақида ўйлашим шарт».
Халқаро миқёсдаги дерби ва чемпионат истиқболиИнтер ва Милан ўртасидаги қарама-қаршилик дунё миқёсида катта қизиқиш уйғотишини эътироф этган Киву ушбу ўйиннинг глобал жозибасига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, географик жиҳатдан узоқда бўлса-да, бу ўйин томошабинлар учун ҳар доим қизиқарли шоу бўлиб қолади.
Шу билан бирга, Италия А серияси ўйинларини чет элда ўтказиш ғоясига муносабат билдираркан, мутахассис шундай дея қўшимча қилди: «Бундай ташаббус ёқимли бўларди, бироқ уни ҳаётга татбиқ этиш унчалик осон эмас».
…