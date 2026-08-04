Кристиан Киву Милан дербисининг мавсумолди аҳамиятини пасайтирди

·29·Спорт
Кристиан Киву Милан дербисининг мавсумолди аҳамиятини пасайтирди
Қисқача

Интер бош мураббийи Кристиан Киву Перт шаҳрида Милан жамоасига қарши ўтказиладиган мавсумолди дербисида натижа муҳим емаслигини таъкидлади. У мураббийлар штаби учун футболчиларнинг жисмоний ҳолатини тиклаш, ўйин амалиётини яхшилаш ва мавсум бошланишидан олдин жамоани енг яхши спорт формасига олиб келиш устувор еканини билдирди.

Интер бош мураббийи Кристиан Киву Австралиянинг Перт шаҳрида Милан жамоасига қарши ўтказиладиган мавсумолди дерби баҳсининг аҳамиятини пасайтириб кўрсатди. Туттомеркатовеб нашри хабар қилишича, руминиялик мутахассис яқинлашиб келаётган расмий мавсум олдидан асосий эътиборни ғалабага эмас, балки футболчиларнинг жисмоний ҳолатини тиклаш ҳамда ўйин амалиётини яхшилашга қаратишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Австралияда бўлиб ўтадиган ўртоқлик учратуви олдидан сўз юритган Киву август ойидаги синов ўйинларида натижа муҳим эмаслигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, мураббийлар штаби учун рақиб кимлигидан қатъи назар, жамоанинг умумий ривожланиши ва жисмоний кондицияси устувор вазифа саналади.

Август кубоклари ва азалий рақобат

Мухлислар учун ҳар қандай дерби ўзига хос принципиал аҳамиятга эга бўлишига қараммай, бош мураббий мавсумолди ўйинларидаги натижаларни ортиқча баҳоламасликка чақирди. Жамоаларнинг чемпионлик унвонлари ва ўзаро ўйинлардаги ғалабалар ҳақидаги саволга жавоб бераркан, Киву шундай деди: «Мен жисмоний жиҳатдан ўсишни кўришни хоҳлайман, рақибнинг кимлигига қарамаяпман. Эртанги ўйин — ўртоқлик учрашуви, август кубоклари эса ҳеч қандай аҳамиятга эга эмас».

Шунингдек, у мухлислар ва мураббийларнинг вазифалари фарқ қилишини алоҳида қайд этди: «Бу саволни мухлисларга бериш керак. Мен мураббий сифатида шогирдларимни мавсум бошланишидан олдин энг яхши спорт формасига олиб келиш ҳақида ўйлашим шарт».

Халқаро миқёсдаги дерби ва чемпионат истиқболи

Интер ва Милан ўртасидаги қарама-қаршилик дунё миқёсида катта қизиқиш уйғотишини эътироф этган Киву ушбу ўйиннинг глобал жозибасига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, географик жиҳатдан узоқда бўлса-да, бу ўйин томошабинлар учун ҳар доим қизиқарли шоу бўлиб қолади.

Шу билан бирга, Италия А серияси ўйинларини чет элда ўтказиш ғоясига муносабат билдираркан, мутахассис шундай дея қўшимча қилди: «Бундай ташаббус ёқимли бўларди, бироқ уни ҳаётга татбиқ этиш унчалик осон эмас».

ИнтерМиланКристиан КивуА серияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бугун, 15:25Ислам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордИслам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордБугун, 15:20Рандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиРандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиБугун, 15:15Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Бугун, 14:52Винисиус Жуниор трансфери: агентининг Лондондаги пости миш-мишларни кучайтирдиВинисиус Жуниор трансфери: агентининг Лондондаги пости миш-мишларни кучайтирдиБугун, 14:14Винисиус «Реал»дан 20 миллион евро сўради: битим нега чўзилмоқда?Винисиус «Реал»дан 20 миллион евро сўради: битим нега чўзилмоқда?Бугун, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда