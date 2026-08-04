Вьетнамда машҳур тешиклари бўлмаган бильярд столи тармоқларда қизиқиш уйғотди
Ветнамда оммалашган уч бортли билярдда тешиклари бўлмаган столда оқ, сариқ ва қизил рангдаги учта шар ишлатилади. Ўйинчи ўз шари билан қолган икки шарни уриши керак, бироқ зарба ҳисобланиши учун шар рақиб шарларига етиб боргунча ёки улар орасида камида уч марта стол бортига тегиши лозим. Мазкур ўйин аниқ ҳисоб-китоб, бурчакни тўғри танлаш ва зарба кучини назорат қилишни талаб етади.
Ижтимоий тармоқларда тешиклари бўлмаган бильярд столи акс этган видеолар кўпчиликнинг қизиқишига сабаб бўлди. Бу ўйин карамбол бильярди, аниқроғи, уч бортли бильярд деб аталади.
Унда одатий бильярддагидек шар тушириш учун тешиклар бўлмайди. Ўйинда оқ, сариқ ва қизил рангдаги учта шар ишлатилади. Ўйинчининг вазифаси ўз шари билан қолган икки шарга тегишдан иборат.
Бироқ зарба ҳисобга олиниши учун шар рақиб шарларига етиб боришдан олдин ёки оралиқда камида уч марта стол бортига тегиши керак. Шу сабаб карамбол бильярди аниқ ҳисоб-китоб, бурчакни тўғри танлаш ва зарба кучини назорат қилишни талаб этади.
Бу спорт тури Вьетнамда айниқса оммалашган. Тармоқларда тарқалган видеолардан сўнг кўпчилик тешиксиз бильярд қоидаларига қизиқиш билдирмоқда.
…