NASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танлади
NASA SpaceX компаниясига қарашли Tesla Cybertruck електр пикапини Крев-13 миссияси екипажини фавқулодда евакуация қилиш учун расман танлади. Қарор ресурсларни тежаш, алоҳида МРAP машинаси ва махсус екипажини сақлаш заруратини бекор қилиш ҳамда хавфли ҳудуддан тезроқ чиқиб кетиш имконияти билан изоҳланган, машинага еса махсус ўзгартиришлар киритилмаган.
NASA космик тадқиқотлар тарихида илк бор SpaceX компаниясига қарашли Tesla Cybertruck электр пикапини Крев-13 миссияси экипажини фавқулодда эвакуация қилиш учун расман танлади. Ушбу ўзига хос қарор агентликнинг технологик ёндашувида муҳим бурилиш ясаб, келгусидаги парвозларга тайёргарлик жараёнини сезиларли даражада оптималлаштириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, бунгача NASA мутахассислари хавфли зоналарда ишлашга мўлжалланган, ҳарбий даражадаги МРAP (Мине-Ресистант Амбуш Протектед) зирҳли машиналаридан фойдаланиб келган. Ушбу оғир техника ўзининг мустаҳкамлиги билан ажралиб туриб, ҳатто ҳаракатсиз ҳолатда ҳам ишончли бошпана вазифасини бажара оларди. Масалан, бундай машиналарнинг айрим эшиклари оғирлиги 272 килограммгача етган.
Нима учун танлов Tesla фойдасига ҳал бўлдиNASA вакили Ричард Жонснинг тушунтиришича, электр автомобилга ўтиш зарурий ресурсларни тежаш ҳамда иш жараёнини соддалаштириш имконини беради. Эндиликда алоҳида МРAP машинаси ва унинг махсус экипажини сақлаб туриш талаб этилмайди, бу эса бошқа ракета учириш жараёнлари билан ресурслар кесишишининг олдини олади.
Таъкидланишича, Cybertruck аллақачон SpaceX томонидан ўзининг шахсий парвозлари чоғида муваффақиятли синовдан ўтказиб келинмоқда. Электр пикап хавфли ҳудуддан тез чиқиб кетиш борасида анъанавий зирҳли транспорт воситаларидан тезроқ ҳаракатланиши ва уни бошқариш анча қулайлиги аниқланган. Қизиғи шундаки, NASA ушбу миссия учун машинага ҳеч қандай махсус ўзгартиришлар киритмаган.
Хавфсизлик масалалари ва келгусидаги режаларШунга қарамай, фавқулодда вазиятларда электр транспорт воситасининг ишончлилиги ҳали ҳам муҳим муҳокама мавзуси бўлиб қолмоқда. Эслатиб ўтамиз, Tesla ўз вақтида автомобил ойналарининг мустаҳкамлигини мақтаган бўлса-да, тақдимот пайтида металл шар зарбидан ойналар синган эди. Шунингдек, АҚШ Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (НҲТСА) маълумотларига кўра, Cybertruck модели шу вақтгача газ педалининг тиқилиб қолиши, ғилдиракларнинг ажралиб чиқиши ва интвертернинг ишдан чиқиши каби муаммолар сабабли 11 та алоҳида чақириб олиш кампаниясини бошидан кечирган.
SpaceX Крев-13 миссиясини амалга ошириш 2026-йил 12-сентябридан барвақт бўлмаган муддатга режалаштирилган. Мазкур экипаж таркибидан NASA астронавтлари Жессика Ваткинс ва Луке Деланей, Канада космик агентлиги вакили Джошуа Кутрйк ҳамда Роскосмос космонавти Сергей Тетерятников ўрин олган.
Халқаро космик станцияга (ХКС) етиб борганидан сўнг, ушбу халқаро гуруҳ 75-экспедицияга қўшилади. Улар космосда материаллар ишлаб чиқариш, сунъий интеллект ҳамда тўлдирилган реалликка асосланган тиббий тизимлар ва инсон тўқималарини биомаҳсулот сифатида чоп этиш бўйича илмий тажрибаларни амалга оширадилар.
…