NASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танлади

·21·Техно
NASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танлади
Қисқача

NASA SpaceX компаниясига қарашли Tesla Cybertruck електр пикапини Крев-13 миссияси екипажини фавқулодда евакуация қилиш учун расман танлади. Қарор ресурсларни тежаш, алоҳида МРAP машинаси ва махсус екипажини сақлаш заруратини бекор қилиш ҳамда хавфли ҳудуддан тезроқ чиқиб кетиш имконияти билан изоҳланган, машинага еса махсус ўзгартиришлар киритилмаган.

NASA космик тадқиқотлар тарихида илк бор SpaceX компаниясига қарашли Tesla Cybertruck электр пикапини Крев-13 миссияси экипажини фавқулодда эвакуация қилиш учун расман танлади. Ушбу ўзига хос қарор агентликнинг технологик ёндашувида муҳим бурилиш ясаб, келгусидаги парвозларга тайёргарлик жараёнини сезиларли даражада оптималлаштириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, бунгача NASA мутахассислари хавфли зоналарда ишлашга мўлжалланган, ҳарбий даражадаги МРAP (Мине-Ресистант Амбуш Протектед) зирҳли машиналаридан фойдаланиб келган. Ушбу оғир техника ўзининг мустаҳкамлиги билан ажралиб туриб, ҳатто ҳаракатсиз ҳолатда ҳам ишончли бошпана вазифасини бажара оларди. Масалан, бундай машиналарнинг айрим эшиклари оғирлиги 272 килограммгача етган.

Нима учун танлов Tesla фойдасига ҳал бўлди

NASA вакили Ричард Жонснинг тушунтиришича, электр автомобилга ўтиш зарурий ресурсларни тежаш ҳамда иш жараёнини соддалаштириш имконини беради. Эндиликда алоҳида МРAP машинаси ва унинг махсус экипажини сақлаб туриш талаб этилмайди, бу эса бошқа ракета учириш жараёнлари билан ресурслар кесишишининг олдини олади.

Таъкидланишича, Cybertruck аллақачон SpaceX томонидан ўзининг шахсий парвозлари чоғида муваффақиятли синовдан ўтказиб келинмоқда. Электр пикап хавфли ҳудуддан тез чиқиб кетиш борасида анъанавий зирҳли транспорт воситаларидан тезроқ ҳаракатланиши ва уни бошқариш анча қулайлиги аниқланган. Қизиғи шундаки, NASA ушбу миссия учун машинага ҳеч қандай махсус ўзгартиришлар киритмаган.

Хавфсизлик масалалари ва келгусидаги режалар

Шунга қарамай, фавқулодда вазиятларда электр транспорт воситасининг ишончлилиги ҳали ҳам муҳим муҳокама мавзуси бўлиб қолмоқда. Эслатиб ўтамиз, Tesla ўз вақтида автомобил ойналарининг мустаҳкамлигини мақтаган бўлса-да, тақдимот пайтида металл шар зарбидан ойналар синган эди. Шунингдек, АҚШ Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (НҲТСА) маълумотларига кўра, Cybertruck модели шу вақтгача газ педалининг тиқилиб қолиши, ғилдиракларнинг ажралиб чиқиши ва интвертернинг ишдан чиқиши каби муаммолар сабабли 11 та алоҳида чақириб олиш кампаниясини бошидан кечирган.

SpaceX Крев-13 миссиясини амалга ошириш 2026-йил 12-сентябридан барвақт бўлмаган муддатга режалаштирилган. Мазкур экипаж таркибидан NASA астронавтлари Жессика Ваткинс ва Луке Деланей, Канада космик агентлиги вакили Джошуа Кутрйк ҳамда Роскосмос космонавти Сергей Тетерятников ўрин олган.

Халқаро космик станцияга (ХКС) етиб борганидан сўнг, ушбу халқаро гуруҳ 75-экспедицияга қўшилади. Улар космосда материаллар ишлаб чиқариш, сунъий интеллект ҳамда тўлдирилган реалликка асосланган тиббий тизимлар ва инсон тўқималарини биомаҳсулот сифатида чоп этиш бўйича илмий тажрибаларни амалга оширадилар.

NASATeslaCybertruckSpaceXКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этдиOppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этдиБугун, 22:23ТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этдиТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этдиБугун, 22:21Кибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиКибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиБугун, 21:28Олимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиОлимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиБугун, 21:24Walmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиWalmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиБугун, 21:20Техас штати янги маълумотлар марказлари қурилишини тўхтатдиТехас штати янги маълумотлар марказлари қурилишини тўхтатдиБугун, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди