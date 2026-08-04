«Нефтчи» 2,5 млн евролик ҳимоячи олди: Коффи Коуао ким?
«Нефтчи» 28 ёшли Кот-дъИвуар ҳимоячиси Коффи Коуаони еркин агент сифатида сафига қўшди. Асосан ўнг қанот ҳимоясида ўйнайдиган футболчи чап қанот ҳимояси ва ўнг ярим ҳимояда ҳам ҳаракат қила олади. Унинг бозор қиймати 2,5 миллион евро деб баҳоланмоқда, бу кўрсаткич сақланиб қолса, Коуао Суперлиганинг енг қиммат футболчисига айланиши мумкин.
«Нефтчи» иккинчи давра олдидан Суперлигада катта акс-садо бериши мумкин бўлган трансферни амалга оширди. Фарғона клуби Франция ва Португалия чемпионатларида катта тажриба тўплаган 28 ёшли Кот-д’Ивуар ҳимоячиси Коффи Коуаони сафига қўшди.
Янги футболчи асосан ўнг қанот ҳимоясида ҳаракат қилади. Бироқ унинг чап қанотда ва ярим ҳимоянинг ўнг томонида ҳам ўйнай олиши «Нефтчи» мураббийлар штабига бир нечта тактик муаммони битта трансфер орқали ҳал қилиш имконини беради.
Коуао Фарғонага эркин агент сифатида келди
Клуб маълумотига кўра, Коффи Коуаонинг «Мец» билан шартномаси 2026 йил 30 июнда якунланган. Шу сабаб «Нефтчи» унинг трансфер ҳуқуқи учун Франция клубига товон пули тўламайди.
Transfermarkt ҳам футболчини 1 июлдан буён эркин агент сифатида кўрсатмоқда. Портал маълумотида Коуаонинг асосий позицияси ўнг қанот ҳимоячиси, қўшимча позициялари эса чап қанот ҳимояси ва ўнг ярим ҳимоя сифатида қайд этилган. Унинг бозор қиймати 2,5 миллион евро деб баҳоланмоқда.
Бироқ муҳим тафсилот бор: Transfermarkt профили ҳозирча «Нефтчи»га ўтишни акс эттирмаган. Бу трансфер маълумотлар базаси ҳали янгиланмагани билан боғлиқ бўлиши мумкин.
У Суперлиганинг энг қиммат футболчисига айланиши мумкин
Transfermarkt’нинг ҳозирги Ўзбекистон Суперлигаси рейтингида энг қиммат футболчи сифатида «Насаф» дарвозабони Абдувоҳид Неъматов кўрсатилган — 1,5 миллион евро. Кейинги ўринларда Акмал Мозговой 1,4 миллион ва Ҳожиакбар Алижонов 1,3 миллион евро билан бормоқда.
Агар Коуаонинг «Нефтчи»га ўтиши портал базасига киритилса ва унинг 2,5 миллион евролик баҳоси сақланиб қолса, у:
Суперлиганинг энг қиммат футболчисига;
чемпионатдаги энг қиммат легионерга;
лигадаги энг юқори баҳоланган ҳимоячига
айланиши мумкин.
Унинг баҳоси ҳозирги етакчи кўрсаткичдан 1 миллион евро юқори. Аммо Transfermarkt қиймати расмий трансфер нархи эмас — у футболчининг ёши, шартномаси, натижалари ва бозордаги талаб асосида шакллантириладиган тахминий баҳолашдир.
«Мец»да оддий захира футболчиси бўлмаган
Коуао Франциядан фақат номи билан эмас, мунтазам ўйин амалиёти билан келмоқда.
«Мец»нинг расмий статистикасига кўра, у 2025/26 йилги мавсумда барча мусобақаларда 2273 дақиқа майдонда ҳаракат қилган. Бу натижа билан Коуао жамоанинг энг кўп фойдаланилган бешинчи футболчиси бўлган. У мавсум давомида учта гол урган ва битта голли узатма амалга оширган.
Бундай кўрсаткич қанот ҳимоячиси учун унинг фақат ўз дарвозаси хавфсизлиги билан шуғулланмаганини кўрсатади. Коуао ҳужумларга фаол қўшилган, қанотда кенглик яратган ва зарба бериш учун олдинга чиққан.
«Мец»нинг расмий ўйин шарҳларида ҳам унинг ўнг қанотдаги тезкор ҳаракатлари, қарши ҳужумларни бошлаши ва рақиб дарвозасига хавфли зарбалар йўллаши бир неча бор қайд этилган.
«Нефтчи»га айнан қандай футболчи келди?
Коуао классик ҳимояда қолиб кетадиган ўнг қанот футболчиси эмас. Унинг ўйинида учта асосий хусусият ажралиб туради.
Тезлик ва катта ҳажмдаги ҳаракат
Коуао қанот бўйлаб олдинга чиқиб, ҳужумчига қўшимча вариант ярата олади. Тўп йўқотилганида эса орқага тез қайтиши унинг энг муҳим жиҳатларидан бири.
Бир нечта позицияда ўйнаш
Уни ўнг қанот ҳимоячиси, чап қанот ҳимоячиси ёки беш кишилик ҳимояда қанот футболчиси сифатида ишлатиш мумкин.
Бу хусусият жароҳатлар, дисквалификация ёки зич тақвим пайтида мураббий учун катта устунлик беради.
Ҳужумга таъсир кўрсатиш
Коуао жарима майдонига узатмалар бериш, ўнг қанотдан ички ҳудудга кириш ва қарши ҳужумни тезлаштириш қобилиятига эга.
«Мец»нинг 2025/26 йилги ўйинларидан бирида у «Нант»га қарши дастлабки дақиқалардаёқ дарвозага кучли зарба берган, кейин эса қанотдаги тезкор ҳаракати билан навбатдаги хавфли ҳужумни бошлаган.
АСЕК академиясидан Европа футболигача
Коффи Франк Коуао 1998 йил 20 майда Кот-д’Ивуарнинг Абиджан шаҳрида туғилган. Унинг бўйи 173 сантиметр бўлиб, асосан ўнг оёқда ҳаракат қилади. Футболчи Кот-д’Ивуарнинг 23 ёшгача бўлган терма жамоасида учта учрашув ўтказган.
У футболчилик йўлини Африкадаги энг машҳур академиялардан бири — «АСЕК Мимозас» тизимида бошлаган. Кейин 18 ёшида Португалияга йўл олиб, «Визела» клуби тизимига қўшилган.
Португалиядаги фаолияти давомида у «Визела»дан ташқари «Морейренсе» ва «Фамаликан» клубларида ҳам ўйнади. 2022 йилда эса «Мец»га кўчиб ўтиб, Франциянинг биринчи ва иккинчи дивизионларида ҳаракат қилди.
«Мец» расмий сайти Коуаони 2022 йилда Португалиядан келган футболчи сифатида тақдим этган. Клубда ўтказган йиллари давомида у асосий таркибда барқарор ўрин эгаллаб, мухлислар томонидан мавсум рамзий жамоасига номзодлар қаторига ҳам киритилган.
Нега бу трансфер «Нефтчи» учун муҳим?
Фарғона клуби 2025 йилги Ўзбекистон чемпиони ва 2026 йилги Суперкубок соҳиби ҳисобланади. Жамоа янги мавсумда ички мусобақалар билан бирга Осиё Чемпионлар лигаси элит босқичига ҳам тайёргарлик кўрмоқда.
Бундай шароитда битта позиция учун фақат бир футболчига таяниш хавфли. Чемпионат, Ўзбекистон кубоги ва қитъа баҳсларидаги зич тақвим таркиб чуқурлигини талаб қилади.
Коуао қуйидаги вазифаларни ҳал қилиши мумкин:
Вазифа
Коуаонинг имконияти
Ўнг қанот ҳимоясини кучайтириш
Асосий позицияси
Ҳужумда кенглик яратиш
Қанот бўйлаб фаол чиқишлар
Таркибдаги жароҳатларни қоплаш
Икки қанотда ўйнай олади
Қитъа ўйинларида тажриба
Франция ва Португалия футболи
Ёшларга намуна бўлиш
200 дан ортиқ учрашувлик тажриба
Тактик схемани ўзгартириш
Тўртлик ва бешлик ҳимояга мос
Айниқса, кучли рақибларга қарши «Нефтчи» беш ҳимоячили схемага ўтса, Коуао қанот бўйлаб бутун чизиқни назорат қиладиган вингбек вазифасини бажариши мумкин.
Эркин агент бўлиши трансферни текин қилмайди
«Нефтчи» бошқа клубга трансфер товони тўламаган бўлиши мумкин. Аммо бу футболчини жалб қилиш мутлақо харажатсиз бўлганини англатмайди.
Эркин агент билан келишувда одатда:
шартнома имзолаш бонуси;
футболчининг маоши;
агентлик ҳақи;
уй-жой ва транспорт харажатлари;
натижаларга боғлиқ мукофотлар
каби тўловлар бўлади.
Коуаонинг шартнома муддати ва молиявий шартлари ҳозирча очиқланмаган. Шу сабаб трансфернинг «Нефтчи»га аниқ қанчага тушганини айтишнинг иложи йўқ.
Мослашув жараёни асосий синов бўлади
Францияда катта тажриба орттирган футболчининг Суперлигада автоматик равишда муваффақият қозониши кафолатланмайди.
Коуао бир нечта янги омилга мослашиши керак:
иқлим ва майдонлар ҳолати;
узоқ сафарлар;
жамоадошлар билан тил масаласи;
маҳаллий ҳужумчиларнинг ўйин услуби;
мураббийнинг тактик талаблари;
мавсум ўртасида таркибга қўшилиш.
Қанот ҳимоясида жамоавий тушуниш айниқса муҳим. Коуао марказий ҳимоячи, таянч ярим ҳимоячи ва ўнг қанот ҳужумчиси билан ҳаракатларни мувофиқлаштириши керак бўлади.
Шунинг учун унинг дастлабки ўйинларидаги индивидуал ҳаракатлардан кўра, ҳимоя чизиғига қанчалик тез мослашиши муҳимроқ бўлади.
«Нефтчи» трансфер бозорига жиддий сигнал берди
Коуаонинг жалб қилиниши Фарғона клубининг фақат ички чемпионат учун эмас, юқорироқ даражада рақобатлашишни кўзлаётганини кўрсатади.
28 ёш — ҳимоячи учун тажриба ва жисмоний имкониятлар бирлашган давр. У Европада мунтазам майдонга тушган, ҳужумга таъсир кўрсата олади ва бир нечта позицияда ўйнайди.
Энди асосий савол унинг номи ёки 2,5 миллион евролик баҳосида эмас. Коуао Франциядаги даражасини Суперлигада ҳам намойиш этиб, «Нефтчи»нинг чемпионлик ва Осиёдаги мақсадларига қанчалик тез ёрдам бера олиши ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Сизнингча, Коффи Коуао 2026 йилнинг энг кучли Суперлига трансфери бўла оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…