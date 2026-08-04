Михаил Мудрик Ювентусга қарши ўйинда майдонга тушиши мумкин
Михаил Мудрик дисквалификация муддати бекор қилингач, Челсининг Гонконгдаги сафарига қўшилди ва Ювентусга қарши учрашувда майдонга тушиши мумкин. Допинг иши ижобий ҳал етилганидан сўнг машғулотларга қайтган футболчининг мелдониум моддаси аниқлангани сабабли вақтинчалик четлатилгани маълум бўлган. Бош мураббий Хаби Алонсо Мудрикни қайдномага киритиш мумкинлигини, бироқ унга тўлиқ спорт формасини тиклаш учун вақт кераклигини айтди.
Челси яримҳимоячиси Михаил Мудрик Дисквалификация муддати бекор қилингач, жамоанинг Гонконгдаги сафарига қўшилди ва Ювентусга қарши учрашувда майдонга тушишга тайёр. Goal.com хабар беришича, футболчининг допинг иши ижобий ҳал этилиб, у машғулотларга қайтганидан сўнг бош мураббий Хаби Алонсо унинг хизматидан фойдаланиши мумкинлигини тасдиқлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Украиналик футболчи мелдониум моддаси аниқлангани сабабли вақтинчалик четлатилган эди ва унинг сўнгги ўйини 2024-йилнинг ноябрь ойида Конференциялар лигасида Хайденхаймга қарши кечган баҳсда гол урган учрашуви бўлганди. Sport арбитраж судига қилинган мурожаатдан кейин тақиқ бекор қилинди ва у сешанба куни очиқ машғулотда иштирок этиб, маҳаллий мухлисларнинг олқишига сазовор бўлди.
Майдонга қайтиш ва жисмоний ҳолатКай Так стадионида бўлиб ўтган матбуот анжуманида бош мураббий Хаби Алонсо Мудрикнинг сафга қайтганидан мамнунлигини билдириб, унинг тўлиқ спорт формасини тиклаши учун бироз вақт керак бўлишини таъкидлади. Алонсонинг сўзларига кўра, футболчи тўғридан-тўғри аэропортдан меҳмонхонага келиб қўшилган ва жамоа билан ҳис-туйғуларини бўлишган.
"Кеча биз машғулот ўтказдик. Ҳа, у ўйнаши мумкин, эҳтимол тўқсон дақиқа учун ҳали эрта, аммо уни қайдномага киритиш мумкин ва у ўйнай олади", — деди Хаби Алонсо. Мутахассис Михаилнинг узоқ вақт давомида якка тартибда шуғулланганини инобатга олиб, унинг ҳолатига жуда эҳтиёткорлик билан ёндашилишини қўшимча қилди.
Трансфер бозоридаги қизиқишлар ва келажакГарчи футболчининг Челси билан амалдаги шартномаси яна беш йилга мўлжалланган бўлса-да, унинг келажаги ҳамон сўроқ остида қолмоқда. Англия Премер-лигасининг учта клуби, жумладан Френк Лемпард бошқарувидаги Ковентри Сити украиналик вингер учун ижара таклифини кўриб чиқиш мақсадида алоқага чиққан. Алонсо бу борада ҳозирча аниқ қарор қабул қилинмагани ва вазият махсус ёндашувни талаб қилишини айтди.
Шу билан бирга, Челси ўз мураббийлар штабини Астон Вилладан стандарт вазиятлар бўйича мутахассис Остин Макпи билан кучайтирди, шунингдек, янги трансфер Денни Велбек ҳам Ювентусга қарши баҳсда қатнашишга даъвогар ҳисобланади. Мудрик мавсумолди ўйинлари орқали ўйин амалиётини тиклаб, 24-август куни Фулҳемга қарши бошланадиган Премер-лига баҳсларигача оптимал спорт формасига киришни мақсад қилган.
…