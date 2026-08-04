Михаил Мудрик Ювентусга қарши ўйинда майдонга тушиши мумкин

·26·Спорт
Михаил Мудрик Ювентусга қарши ўйинда майдонга тушиши мумкин
Қисқача

Михаил Мудрик дисквалификация муддати бекор қилингач, Челсининг Гонконгдаги сафарига қўшилди ва Ювентусга қарши учрашувда майдонга тушиши мумкин. Допинг иши ижобий ҳал етилганидан сўнг машғулотларга қайтган футболчининг мелдониум моддаси аниқлангани сабабли вақтинчалик четлатилгани маълум бўлган. Бош мураббий Хаби Алонсо Мудрикни қайдномага киритиш мумкинлигини, бироқ унга тўлиқ спорт формасини тиклаш учун вақт кераклигини айтди.

Челси яримҳимоячиси Михаил Мудрик Дисквалификация муддати бекор қилингач, жамоанинг Гонконгдаги сафарига қўшилди ва Ювентусга қарши учрашувда майдонга тушишга тайёр. Goal.com хабар беришича, футболчининг допинг иши ижобий ҳал этилиб, у машғулотларга қайтганидан сўнг бош мураббий Хаби Алонсо унинг хизматидан фойдаланиши мумкинлигини тасдиқлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Украиналик футболчи мелдониум моддаси аниқлангани сабабли вақтинчалик четлатилган эди ва унинг сўнгги ўйини 2024-йилнинг ноябрь ойида Конференциялар лигасида Хайденхаймга қарши кечган баҳсда гол урган учрашуви бўлганди. Sport арбитраж судига қилинган мурожаатдан кейин тақиқ бекор қилинди ва у сешанба куни очиқ машғулотда иштирок этиб, маҳаллий мухлисларнинг олқишига сазовор бўлди.

Майдонга қайтиш ва жисмоний ҳолат

Кай Так стадионида бўлиб ўтган матбуот анжуманида бош мураббий Хаби Алонсо Мудрикнинг сафга қайтганидан мамнунлигини билдириб, унинг тўлиқ спорт формасини тиклаши учун бироз вақт керак бўлишини таъкидлади. Алонсонинг сўзларига кўра, футболчи тўғридан-тўғри аэропортдан меҳмонхонага келиб қўшилган ва жамоа билан ҳис-туйғуларини бўлишган.

"Кеча биз машғулот ўтказдик. Ҳа, у ўйнаши мумкин, эҳтимол тўқсон дақиқа учун ҳали эрта, аммо уни қайдномага киритиш мумкин ва у ўйнай олади", — деди Хаби Алонсо. Мутахассис Михаилнинг узоқ вақт давомида якка тартибда шуғулланганини инобатга олиб, унинг ҳолатига жуда эҳтиёткорлик билан ёндашилишини қўшимча қилди.

Трансфер бозоридаги қизиқишлар ва келажак

Гарчи футболчининг Челси билан амалдаги шартномаси яна беш йилга мўлжалланган бўлса-да, унинг келажаги ҳамон сўроқ остида қолмоқда. Англия Премер-лигасининг учта клуби, жумладан Френк Лемпард бошқарувидаги Ковентри Сити украиналик вингер учун ижара таклифини кўриб чиқиш мақсадида алоқага чиққан. Алонсо бу борада ҳозирча аниқ қарор қабул қилинмагани ва вазият махсус ёндашувни талаб қилишини айтди.

Шу билан бирга, Челси ўз мураббийлар штабини Астон Вилладан стандарт вазиятлар бўйича мутахассис Остин Макпи билан кучайтирди, шунингдек, янги трансфер Денни Велбек ҳам Ювентусга қарши баҳсда қатнашишга даъвогар ҳисобланади. Мудрик мавсумолди ўйинлари орқали ўйин амалиётини тиклаб, 24-август куни Фулҳемга қарши бошланадиган Премер-лига баҳсларигача оптимал спорт формасига киришни мақсад қилган.

Михаил МудрикЧелсиХаби АлонсоЮвентусПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Салоҳ учун шахсий самолёт: «Трабзонспор» катта қадам ташладиСалоҳ учун шахсий самолёт: «Трабзонспор» катта қадам ташладиБугун, 22:02Барселона Керолин трансфери учун рекорд миқдорда маблағ сарфладиБарселона Керолин трансфери учун рекорд миқдорда маблағ сарфладиБугун, 21:58«Нефтчи» 2,5 млн евролик ҳимоячи олди: Коффи Коуао ким?«Нефтчи» 2,5 млн евролик ҳимоячи олди: Коффи Коуао ким?Бугун, 21:29Ноттингҳам Форест Тижжани Реижндерс учун курашга қўшилдиНоттингҳам Форест Тижжани Реижндерс учун курашга қўшилдиБугун, 21:13Милан яримҳимоячиси Фофанага Англия клубларидан қизиқиш борМилан яримҳимоячиси Фофанага Англия клубларидан қизиқиш борБугун, 20:11Энсо Мареска Манчестер Сити таркибидаги етишмаётган қисмни қидирмоқдаЭнсо Мареска Манчестер Сити таркибидаги етишмаётган қисмни қидирмоқдаБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда