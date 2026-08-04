Барселона Керолин трансфери учун рекорд миқдорда маблағ сарфлади
Барселона Манчестер Сити сафида тўп сурган бразилиялик ҳужумчи Керолинни тахминан 1,25 миллион фунт стерлинг евазига трансфер қилди. Бу келишув Англия Суперлигаси тарихидаги енг йирик молиявий рекордни янгилаб, ўтган ёзда Ливерпулдан Арсеналга 1 миллион фунт евазига ўтган Оливиа Смит трансфери натижасидан ошиб кетди. Керолин Барселона билан 2030-йилнинг ёзига қадар амал қиладиган шартнома имзолади.
Аёллар футболи трансфер бозорида мисли кўрилмаган йирик келишув амалга оширилди. Каталониянинг Барселона клуби Манчестер Сити сафида тўп суриб келган бразилиялик ҳужумчи Керолинни ўз сафига қўшиб олди. Sky Sports нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур трансфер аёллар футболи тарихидаги энг қиммат келишувлардан бирига айланиб, Англия Суперлигаси (ВСЛ) тарихидаги энг йирик молиявий рекордни янгилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Томонлар ўртасидаги келишув қиймати тахминан 1,25 миллион фунт стерлингни ташкил этгани айтилмоқда. Ушбу монументал сумма ўтган ёзда Ливерпулдангина Арсеналга 1 миллион фунт эвазига ўтган Оливиа Смит трансфери рекордини ортда қолдирди. Манчестер Сити учун бу молиявий жиҳатдан жуда фойдали савдо бўлди, чунки клуб бразилиялик футболчини атиги 18 ой олдин НВСЛ чемпионатидан олиб келганди.
Барселона сафидаги таркибий ўзгаришлар ва янги босқичКеролиннинг харид қилиниши Европа чемпионлари учун муҳим транзит даврига тўғри келди. Ёзги трансферлар вақтида Барселона бир қатор етакчи ўйинчиларини йўқотганди. Икки карра Олтин тўп соҳибаси Алексиа Путельяс ҳамда ҳимоя қўрғони вакили Мапи Леон Лондон Ситй Лионессес жамоасига йўл олган бўлса, Салма Парралуело Чемпионлар лигасидаги рақиб Лён сафига ўтиб кетганди.
Шу боисдан каталонияликлар раҳбарияти ҳужум чизиғини кучайтириш ва уни қайта жонлантириш мақсадида айнан Керолинни асосий нишон сифатида танлади. Манбаларга кўра, бразилиялик футболчи Эстади Жоҳан Круйфф стадионида 2030-йилнинг ёзига қадар амал қиладиган узоқ йиллик шартномага имзо чекди. Бу эса унинг келажагини узоқ муддатга Каталония клуби билан боғлашини англатади.
Клуб молиявий стратегиясидаги кескин бурилишУшбу трансфер Барселона аёллар жамоасининг трансфер сиёсатида янги саҳифа очди. Тарихан каталонияликлар аёллар футболидаги харидларда эҳтиёткорона йўл тутиб, трансфер нархлари 500 минг фунт стерлингдан ошишига йўл қўймасди. Жамоанинг аввалги рекорди 2022-йилда Манчестер Ситидан 400 минг фунт эвазига олиб келинган инглиз ярим ҳимоячиси Кейра Волшга тегишли эди.
Клуб Керолин трансфери орқали ушбу кўрсаткични нафақат янгилади, балки икки баравардан зиёдга оширди. Бу қадам Барселона Англия ва Америка клубларининг ортиб бораётган молиявий қудратига қарамай, Европа футболи чўққисидаги ўз ҳукмронлигини сақлаб қолишга қатъий белбоғ боғлаганини яққол кўрсатиб берди.
…