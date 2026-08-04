Барселона Керолин трансфери учун рекорд миқдорда маблағ сарфлади

·21·Спорт
Барселона Керолин трансфери учун рекорд миқдорда маблағ сарфлади
Қисқача

Барселона Манчестер Сити сафида тўп сурган бразилиялик ҳужумчи Керолинни тахминан 1,25 миллион фунт стерлинг евазига трансфер қилди. Бу келишув Англия Суперлигаси тарихидаги енг йирик молиявий рекордни янгилаб, ўтган ёзда Ливерпулдан Арсеналга 1 миллион фунт евазига ўтган Оливиа Смит трансфери натижасидан ошиб кетди. Керолин Барселона билан 2030-йилнинг ёзига қадар амал қиладиган шартнома имзолади.

Аёллар футболи трансфер бозорида мисли кўрилмаган йирик келишув амалга оширилди. Каталониянинг Барселона клуби Манчестер Сити сафида тўп суриб келган бразилиялик ҳужумчи Керолинни ўз сафига қўшиб олди. Sky Sports нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур трансфер аёллар футболи тарихидаги энг қиммат келишувлардан бирига айланиб, Англия Суперлигаси (ВСЛ) тарихидаги энг йирик молиявий рекордни янгилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Томонлар ўртасидаги келишув қиймати тахминан 1,25 миллион фунт стерлингни ташкил этгани айтилмоқда. Ушбу монументал сумма ўтган ёзда Ливерпулдангина Арсеналга 1 миллион фунт эвазига ўтган Оливиа Смит трансфери рекордини ортда қолдирди. Манчестер Сити учун бу молиявий жиҳатдан жуда фойдали савдо бўлди, чунки клуб бразилиялик футболчини атиги 18 ой олдин НВСЛ чемпионатидан олиб келганди.

Барселона сафидаги таркибий ўзгаришлар ва янги босқич

Керолиннинг харид қилиниши Европа чемпионлари учун муҳим транзит даврига тўғри келди. Ёзги трансферлар вақтида Барселона бир қатор етакчи ўйинчиларини йўқотганди. Икки карра Олтин тўп соҳибаси Алексиа Путельяс ҳамда ҳимоя қўрғони вакили Мапи Леон Лондон Ситй Лионессес жамоасига йўл олган бўлса, Салма Парралуело Чемпионлар лигасидаги рақиб Лён сафига ўтиб кетганди.

Шу боисдан каталонияликлар раҳбарияти ҳужум чизиғини кучайтириш ва уни қайта жонлантириш мақсадида айнан Керолинни асосий нишон сифатида танлади. Манбаларга кўра, бразилиялик футболчи Эстади Жоҳан Круйфф стадионида 2030-йилнинг ёзига қадар амал қиладиган узоқ йиллик шартномага имзо чекди. Бу эса унинг келажагини узоқ муддатга Каталония клуби билан боғлашини англатади.

Клуб молиявий стратегиясидаги кескин бурилиш

Ушбу трансфер Барселона аёллар жамоасининг трансфер сиёсатида янги саҳифа очди. Тарихан каталонияликлар аёллар футболидаги харидларда эҳтиёткорона йўл тутиб, трансфер нархлари 500 минг фунт стерлингдан ошишига йўл қўймасди. Жамоанинг аввалги рекорди 2022-йилда Манчестер Ситидан 400 минг фунт эвазига олиб келинган инглиз ярим ҳимоячиси Кейра Волшга тегишли эди.

Клуб Керолин трансфери орқали ушбу кўрсаткични нафақат янгилади, балки икки баравардан зиёдга оширди. Бу қадам Барселона Англия ва Америка клубларининг ортиб бораётган молиявий қудратига қарамай, Европа футболи чўққисидаги ўз ҳукмронлигини сақлаб қолишга қатъий белбоғ боғлаганини яққол кўрсатиб берди.

БарселонаМанчестер СитиКеролинАёллар футболиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Салоҳ учун шахсий самолёт: «Трабзонспор» катта қадам ташладиСалоҳ учун шахсий самолёт: «Трабзонспор» катта қадам ташладиБугун, 22:02Михаил Мудрик Ювентусга қарши ўйинда майдонга тушиши мумкинМихаил Мудрик Ювентусга қарши ўйинда майдонга тушиши мумкинБугун, 21:56«Нефтчи» 2,5 млн евролик ҳимоячи олди: Коффи Коуао ким?«Нефтчи» 2,5 млн евролик ҳимоячи олди: Коффи Коуао ким?Бугун, 21:29Ноттингҳам Форест Тижжани Реижндерс учун курашга қўшилдиНоттингҳам Форест Тижжани Реижндерс учун курашга қўшилдиБугун, 21:13Милан яримҳимоячиси Фофанага Англия клубларидан қизиқиш борМилан яримҳимоячиси Фофанага Англия клубларидан қизиқиш борБугун, 20:11Энсо Мареска Манчестер Сити таркибидаги етишмаётган қисмни қидирмоқдаЭнсо Мареска Манчестер Сити таркибидаги етишмаётган қисмни қидирмоқдаБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда