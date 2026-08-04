Base Повер уй аккумуляторлари учун яна 1 миллиард доллар жалб қилди
АҚШнинг Base Повер стартапи уй аккумуляторлари тармоғини ривожлантириш учун яна 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилди ва Сериес Д раундидан сўнг компания 13 миллиард долларга баҳоланди. Компания истеъмолчиларнинг уйларига 500 МВ·соатдан ортиқ енергия сақлаш қувватларини ўрнатган, ҳозир кунига тахминан 100 та батарея ўрнатмоқда ва бу суръатни йил охиригача икки баравар оширишни режалаштирмоқда.
АҚШнинг Base Повер стартапи электр тармоқларидаги юкламани камайтиришга мўлжалланган уй аккумулятор тизимлари тармоғини ривожлантириш учун яна 1 миллиард доллар миқдорида инвестиция жалб қилди. Сериес Д инвестиция раундидан сўнг компаниянинг умумий қиймати 13 миллиард долларга баҳоланди. ixbt.com хабар беришича, бу маблағ сўнгги йилларда энергия таъминоти барқарорлигини таъминлаш ва тармоқларни мувозанатлаш йўлидаги муҳим қадам бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сўнгги бир неча йил ичида Base Повер истеъмолчиларнинг ўзида тўғридан-тўғри ўрнатиладиган 500 МВ·соатдан ортиқ энергия сақлаш қувватларини ўрнатишга муваффақ бўлди. Анъанавий йирик инфратузилма объектларини қуриш ўрнига тақсимланган тармоқ усулини танлаган компания ҳозирда кунига тахминан 100 та батарея ўрнатмоқда. Мутахассисларнинг режаларига кўра, жил йил охирига қадар бу суръатни икки баравар ошириш, яни ҳар куни қўшимча 8 МВ·соатлик янги қувватларни ишга тушириш кўзда тутилган.
Янги технологиялар ва ишлаб чиқаришУшбу янги молиялаштириш раунди аввалги 1 миллиард долларлик сармоя жалб қилинганидан бери бир йил ҳам ўтмай амалга оширилди. Молия бозоридаги бундай фаоллик фонида Base Повер Техас штатининг Остин шаҳридаги ўзига қарашли заводда ишлаб чиқариладиган Base Коре номли янги уй аккумуляторини ҳам жамоатчиликка тақдим этди. Мазкур қурилма 39,2 килсаватт-соат электр энергиясини сақлаш имкониятига эга бўлиб, бозордаги аксарият рақобатчиларининг аналог ечимларидан сезиларли даражада устун туради.
Ҳозирги кунда ушбу тизимлар Техас ва Иллинойс штатларида муваффақиятли ишламоқда. Мазкур ҳудудларда иқтисодиётнинг умумий электрлаштирилиши ҳамда сунъий интеллект технологиялари учун йирик маълумотлар марказларининг (дата-центрлар) қурилиши сабабли электр энергиясига бўлган талаб кескин ортиб бормоқда. Уй аккумуляторларини ўрнатувчи бошқа компаниялардан фарқли ўлароқ, Base Повер мижозларга қулай обуна моделини таклиф этмоқда.
Обуна модели ва энергия хавфсизлигиКўпчилик ўрнатувчи компаниялар бир неча минг доллар миқдорида дастлабки тўловни талаб қилишса-да, Base Повер бутунлай бошқача ёндашувни қўллайди. Масалан, Ҳюстон ҳудудида битта батареяни ўрнатиш нархи 695 долларни ташкил этиб, шундан сўнг фойдаланувчи ҳар ой 19 доллар ва истеъмол қилинган ҳар бир кВ·соат учун 13,1 сент тўлаб боради. Компаниянинг ўзи батареяларга эгалик қилиш ҳуқуқини сақлаб қолади.
Юқори талаб даврида компания тўпланган энергияни умумий тармоққа қайта сотиш имкониятига эга бўлади. Тартибга солинадиган энергия бозорларида Base Повер коммунал хизмат кўрсатувчи корхоналар билан яқиндан ҳамкорлик қилади. Натижада мижозлар локал тармоқлардаги юкламани камайтиришга кўмаклашиш билан бирга, электр узилишлари вақтида 40 кВ·соатга яқин захира қувват эвазига ўз уйини бир сутка ва ундан ортиқ вақт давомида узлуксиз электр энергияси билан таъминлаш имкониятига эга бўладилар.
…