Base Повер уй аккумуляторлари учун яна 1 миллиард доллар жалб қилди

·23·Техно
Base Повер уй аккумуляторлари учун яна 1 миллиард доллар жалб қилди
Қисқача

АҚШнинг Base Повер стартапи уй аккумуляторлари тармоғини ривожлантириш учун яна 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилди ва Сериес Д раундидан сўнг компания 13 миллиард долларга баҳоланди. Компания истеъмолчиларнинг уйларига 500 МВ·соатдан ортиқ енергия сақлаш қувватларини ўрнатган, ҳозир кунига тахминан 100 та батарея ўрнатмоқда ва бу суръатни йил охиригача икки баравар оширишни режалаштирмоқда.

АҚШнинг Base Повер стартапи электр тармоқларидаги юкламани камайтиришга мўлжалланган уй аккумулятор тизимлари тармоғини ривожлантириш учун яна 1 миллиард доллар миқдорида инвестиция жалб қилди. Сериес Д инвестиция раундидан сўнг компаниянинг умумий қиймати 13 миллиард долларга баҳоланди. ixbt.com хабар беришича, бу маблағ сўнгги йилларда энергия таъминоти барқарорлигини таъминлаш ва тармоқларни мувозанатлаш йўлидаги муҳим қадам бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сўнгги бир неча йил ичида Base Повер истеъмолчиларнинг ўзида тўғридан-тўғри ўрнатиладиган 500 МВ·соатдан ортиқ энергия сақлаш қувватларини ўрнатишга муваффақ бўлди. Анъанавий йирик инфратузилма объектларини қуриш ўрнига тақсимланган тармоқ усулини танлаган компания ҳозирда кунига тахминан 100 та батарея ўрнатмоқда. Мутахассисларнинг режаларига кўра, жил йил охирига қадар бу суръатни икки баравар ошириш, яни ҳар куни қўшимча 8 МВ·соатлик янги қувватларни ишга тушириш кўзда тутилган.

Янги технологиялар ва ишлаб чиқариш

Ушбу янги молиялаштириш раунди аввалги 1 миллиард долларлик сармоя жалб қилинганидан бери бир йил ҳам ўтмай амалга оширилди. Молия бозоридаги бундай фаоллик фонида Base Повер Техас штатининг Остин шаҳридаги ўзига қарашли заводда ишлаб чиқариладиган Base Коре номли янги уй аккумуляторини ҳам жамоатчиликка тақдим этди. Мазкур қурилма 39,2 килсаватт-соат электр энергиясини сақлаш имкониятига эга бўлиб, бозордаги аксарият рақобатчиларининг аналог ечимларидан сезиларли даражада устун туради.

Ҳозирги кунда ушбу тизимлар Техас ва Иллинойс штатларида муваффақиятли ишламоқда. Мазкур ҳудудларда иқтисодиётнинг умумий электрлаштирилиши ҳамда сунъий интеллект технологиялари учун йирик маълумотлар марказларининг (дата-центрлар) қурилиши сабабли электр энергиясига бўлган талаб кескин ортиб бормоқда. Уй аккумуляторларини ўрнатувчи бошқа компаниялардан фарқли ўлароқ, Base Повер мижозларга қулай обуна моделини таклиф этмоқда.

Обуна модели ва энергия хавфсизлиги

Кўпчилик ўрнатувчи компаниялар бир неча минг доллар миқдорида дастлабки тўловни талаб қилишса-да, Base Повер бутунлай бошқача ёндашувни қўллайди. Масалан, Ҳюстон ҳудудида битта батареяни ўрнатиш нархи 695 долларни ташкил этиб, шундан сўнг фойдаланувчи ҳар ой 19 доллар ва истеъмол қилинган ҳар бир кВ·соат учун 13,1 сент тўлаб боради. Компаниянинг ўзи батареяларга эгалик қилиш ҳуқуқини сақлаб қолади.

Юқори талаб даврида компания тўпланган энергияни умумий тармоққа қайта сотиш имкониятига эга бўлади. Тартибга солинадиган энергия бозорларида Base Повер коммунал хизмат кўрсатувчи корхоналар билан яқиндан ҳамкорлик қилади. Натижада мижозлар локал тармоқлардаги юкламани камайтиришга кўмаклашиш билан бирга, электр узилишлари вақтида 40 кВ·соатга яқин захира қувват эвазига ўз уйини бир сутка ва ундан ортиқ вақт давомида узлуксиз электр энергияси билан таъминлаш имкониятига эга бўладилар.

Base ПоверИнвестицияАккумуляторТехнологияЭнергия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқдаҲиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқдаБугун, 18:59Falcon 9 босқичи Ойга қулайди: NASA ва SpaceX янги режаларни ишлаб чиқмоқдаFalcon 9 босқичи Ойга қулайди: NASA ва SpaceX янги режаларни ишлаб чиқмоқдаБугун, 18:59Spotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошдиSpotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошдиБугун, 18:59DeepSeek дунёдаги энг арзон тил моделларидан бирини тақдим этдиDeepSeek дунёдаги энг арзон тил моделларидан бирини тақдим этдиБугун, 18:25Рунваре сунъий интеллект учун кўчма маълумотлар марказини тақдим этдиРунваре сунъий интеллект учун кўчма маълумотлар марказини тақдим этдиБугун, 18:23NASA ва Роскосмос ХКС бўйича ҳамкорликни узайтирмоқчиNASA ва Роскосмос ХКС бўйича ҳамкорликни узайтирмоқчиБугун, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди