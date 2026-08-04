Манчестер Юнайтед ва Челси Жон Лукуми учун курашмоқда
Манчестер Юнайтед ва Челси Болоня марказий ҳимоячиси Жон Лукумини 25 миллион еврога сотиб олиш учун курашмоқда. 28 ёшли колумбиялик футболчининг Болоня билан шартномаси келаси йили якунланади, шу сабабли Италия клуби уни еркин агент сифатида йўқотмаслик учун жорий трансфер ойнасида сотмоқчи. Манчестер Юнайтед футболчи билан музокараларда дастлабки қадамларни ташлаган, Челси еса ҳимоядаги муаммоларни ҳал қилиш учун уни кузатмоқда.
Англия Премер-лигасининг гранд клублари бўлган Манчестер Юнайтед ва Челси Италиянинг Болоня жамоаси марказий ҳимоячиси Жон Лукумини ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракатларни бошлади. Қуотидиано Sportиво нашри тарқатган маълумотларга кўра, колумбиялик футболчининг трансфер қиймати 25 миллион еврони ташкил этади ва бу ҳар икки гранд учун ҳам ҳамёнбоп нарх сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда 28 ёшни қарши олган ҳимоячининг Болоня билан амалдаги шартномаси келаси йили ўз ниҳоясига етади. Италия клуби футболчини кейинги мавсумда эркин агент сифатида текинга йўқотиб қўймаслик учун уни жорий трансфер ойнасида сотишга мажбур бўлмоқда. Маълум қилинишича, Қизил иблислар футболчини ўтишига эришиш йўлида аллақачон дастлабки қадамларни ташлаб улгурган.
Ҳимоя чизиғини кучайтириш заруратиМанчестер Юнайтед раҳбарияти янги мавсум олдидан жамоанинг мудофаа салоҳиятини янада ошириш ва захира имкониятларини кенгайтиришни мақсад қилган. Айни пайтда ўз фаолиятининг энг юқори чўққисида турган Жон Лукуми Премер-лига шароитига тез мослашиб кетса, клуб учун чинакам омадли харидга айланиши мумкин. Англия футболининг шиддатли муҳити тажрибали марказий ҳимоячидан юқори тайёргарликни талаб қилади.
Ўз навбатида, Лондоннинг Челси клуби ҳам орқа чизигдаги муаммоларни ҳал қилиш мақсадида колумбиялик футболчини диққат билан кузатиб бормоқда. Ўтган мавсумда ҳимояда кўплаб хатоларга йўл қўйган Аристократлар келгуси мавсумда совринлар учун курашиш ва Чемпионлар лигасига қайтиш учун мудофаа чизиғини шошилинч равишда тартибга солиши шарт.
Трансферни ҳал қилувчи асосий омилларҲар икки инглиз клуби ҳам 25 миллион евролик трансфер нархини муаммосиз тўлай оладиган молиявий имкониятларга эга. Бироқ якуний қарор футболчининг шахсий амбициялари ва режаларига боғлиқ бўлади. Фаолиятининг муҳим босқичида турган 28 ёшли ҳимоячи йирик клубда захирада ўтиришни истамайди ва асосий таркибда мунтазам ўйнаш кафолатини қидирмоқда.
Футболчининг ўзи қайси жамоани танлаши ва мураббийларнинг унга қандай лойиҳа таклиф қилишига қараб тақдири ҳал қилинади. Болоня эса нархнинг мақбуллиги туфайли тез орада келишувга эришилишига умид қилмоқда. Манчестер Юнайтед ва Челси ўртасидаги бу рақобат ёзги трансфер ойнасининг энг қизғин паллаига кириб бораётганини кўрсатади.
…