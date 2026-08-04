Манчестер Юнайтед ва Челси Жон Лукуми учун курашмоқда

·28·Спорт
Манчестер Юнайтед ва Челси Жон Лукуми учун курашмоқда
Қисқача

Манчестер Юнайтед ва Челси Болоня марказий ҳимоячиси Жон Лукумини 25 миллион еврога сотиб олиш учун курашмоқда. 28 ёшли колумбиялик футболчининг Болоня билан шартномаси келаси йили якунланади, шу сабабли Италия клуби уни еркин агент сифатида йўқотмаслик учун жорий трансфер ойнасида сотмоқчи. Манчестер Юнайтед футболчи билан музокараларда дастлабки қадамларни ташлаган, Челси еса ҳимоядаги муаммоларни ҳал қилиш учун уни кузатмоқда.

Англия Премер-лигасининг гранд клублари бўлган Манчестер Юнайтед ва Челси Италиянинг Болоня жамоаси марказий ҳимоячиси Жон Лукумини ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракатларни бошлади. Қуотидиано Sportиво нашри тарқатган маълумотларга кўра, колумбиялик футболчининг трансфер қиймати 25 миллион еврони ташкил этади ва бу ҳар икки гранд учун ҳам ҳамёнбоп нарх сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда 28 ёшни қарши олган ҳимоячининг Болоня билан амалдаги шартномаси келаси йили ўз ниҳоясига етади. Италия клуби футболчини кейинги мавсумда эркин агент сифатида текинга йўқотиб қўймаслик учун уни жорий трансфер ойнасида сотишга мажбур бўлмоқда. Маълум қилинишича, Қизил иблислар футболчини ўтишига эришиш йўлида аллақачон дастлабки қадамларни ташлаб улгурган.

Ҳимоя чизиғини кучайтириш зарурати

Манчестер Юнайтед раҳбарияти янги мавсум олдидан жамоанинг мудофаа салоҳиятини янада ошириш ва захира имкониятларини кенгайтиришни мақсад қилган. Айни пайтда ўз фаолиятининг энг юқори чўққисида турган Жон Лукуми Премер-лига шароитига тез мослашиб кетса, клуб учун чинакам омадли харидга айланиши мумкин. Англия футболининг шиддатли муҳити тажрибали марказий ҳимоячидан юқори тайёргарликни талаб қилади.

Ўз навбатида, Лондоннинг Челси клуби ҳам орқа чизигдаги муаммоларни ҳал қилиш мақсадида колумбиялик футболчини диққат билан кузатиб бормоқда. Ўтган мавсумда ҳимояда кўплаб хатоларга йўл қўйган Аристократлар келгуси мавсумда совринлар учун курашиш ва Чемпионлар лигасига қайтиш учун мудофаа чизиғини шошилинч равишда тартибга солиши шарт.

Трансферни ҳал қилувчи асосий омиллар

Ҳар икки инглиз клуби ҳам 25 миллион евролик трансфер нархини муаммосиз тўлай оладиган молиявий имкониятларга эга. Бироқ якуний қарор футболчининг шахсий амбициялари ва режаларига боғлиқ бўлади. Фаолиятининг муҳим босқичида турган 28 ёшли ҳимоячи йирик клубда захирада ўтиришни истамайди ва асосий таркибда мунтазам ўйнаш кафолатини қидирмоқда.

Футболчининг ўзи қайси жамоани танлаши ва мураббийларнинг унга қандай лойиҳа таклиф қилишига қараб тақдири ҳал қилинади. Болоня эса нархнинг мақбуллиги туфайли тез орада келишувга эришилишига умид қилмоқда. Манчестер Юнайтед ва Челси ўртасидаги бу рақобат ёзги трансфер ойнасининг энг қизғин паллаига кириб бораётганини кўрсатади.

Манчестер ЮнайтедЧелсиЖон ЛукумиТрансферAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кевин Де Бруйне фаолиятини АҚШда давом эттириши мумкинКевин Де Бруйне фаолиятини АҚШда давом эттириши мумкинБугун, 18:38Ливерпул ҳимоядаги муаммоларга қарамай Жарелл Қуансаҳни қайтармайдиЛиверпул ҳимоядаги муаммоларга қарамай Жарелл Қуансаҳни қайтармайдиБугун, 18:13Тоттенхем янги сардорини танлаши керак: Кристиан Ромеро кетиши мумкинТоттенхем янги сардорини танлаши керак: Кристиан Ромеро кетиши мумкинБугун, 17:59Марк-Андре тер Стеген Барселонадаги кетиши ва Амстердамдаги янги босқич ҳақида гапирдиМарк-Андре тер Стеген Барселонадаги кетиши ва Амстердамдаги янги босқич ҳақида гапирдиБугун, 17:37Габби Жорж Манчестер Юнайтеддан Брайтонга ўтишга яқин турибдиГабби Жорж Манчестер Юнайтеддан Брайтонга ўтишга яқин турибдиБугун, 17:11Нюкасл Бруну Гимараес ўрнига Феликс Нмечани танладиНюкасл Бруну Гимараес ўрнига Феликс Нмечани танладиБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда