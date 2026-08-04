Габби Жорж Манчестер Юнайтеддан Брайтонга ўтишга яқин турибди

·29·Спорт
Габби Жорж Манчестер Юнайтеддан Брайтонга ўтишга яқин турибди
Қисқача

Брайтон ва Ҳоув Албион Манчестер Юнайтед ҳимоячиси Габби Жоржни олти хонали суммага тенг келишув асосида ўз сафига қўшиб олиш арафасида турибди. 29 ёшли футболчининг Манчестер Юнайтед билан шартномаси сўнгги йилига кирган бўлиб, трансфер унга мунтазам асосий таркибда ўйнаш имконини бериши кутилмоқда. Габби Жорж Манчестер Юнайтед сафида уч йил давомида елликдан ортиқ учрашувда майдонга тушиб, 2024-йилда Англия кубогини қўлга киритган.

Англия аёллар футболи трансфер бозорида қизиқарли ҳаракатлар давом этмоқда. BBC Sport маълумотига кўра, Брайтон ва Ҳоув Албион клуби Манчестер Юнайтед ҳимоячиси Габби Жоржни ўз сафига қўшиб олиш учун олти хонали суммага тенг келишувга эришиш арафасида турибди. Янги мавсум олдидан амалга оширилаётган бу трансфер 29 ёшли футболчига мунтазам равишда асосий таркибда ўйин амалиётини таъминлаш мақсадида муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Тажрибали ҳимоячининг Манчестер Юнайтед билан амалдаги шартномаси сўнгги йилига кирган. Клуб январ ойида шартномани узайтириш бандини фаоллаштирган эди. Қизил иблислар сафида уч йил давомида тўп сурган Габби Жорж жамоа таркибида элликдан ортиқ учрашувда майдонга тушиб, 2024-йилда аёллар ўртасидаги Англия кубогини қўлга киритишда ўз ҳиссасини қўшган эди.

Янги жамоа ва таркибни кучайтириш режалари

Дарио Видосич бошқарувидаги амбицияли Брайтон таркиби учун Габби Жоржнинг трансфери катта куч бағишлайди. Футболчининг мунтазам ўйин вақтини исташи ва унинг бой тажрибаси клуб ёзги трансфер ойнасида қўлга киритган бошқа футболчилар, жумладан Швейцария терма жамоаси сардори Лиа Валти ҳамда Ҳаммарбй ярим ҳимоячиси Эмили Ёрамонинг ҳаракатларини яхши тўлдиради.

Эслатиб ўтамиз, футболчи 2023-йилда Манчестер Юнайтедга ўтишидан аввал Эвертон академияси тарбияланувчиси сифатида юздан ортиқ ўйинда қатнашган ва Англия терма жамоаси сафида учта ўйинда майдонга тушишга муваффақ бўлган эди. Унинг янги жамоага тезроқ мослашиши Видосич жамоасининг тактик режаларини амалга оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Манчестер Юнайтеддаги ўзгаришлар ва келажак

Манчестер Юнайтед раҳбарияти томонидан Габби Жоржнинг сотувига рухсат берилиши клубдаги муҳим мураббийлик ўзгаришлари даврига тўғри келди. Душанба куни клуб расман Марк Скиннер ўзаро келишувга кўра бош мураббийлик лавозимидан озод этилганини тасдиқлаган эди. Ҳозирда клуб мутасаддилари юқори ўринлар учун курашни давом эттириш мақсадида янги мураббий номзодини фаол равишда қидирмоқда.

Мазкур трансфердан тушадиган маблағлар клубга таркибни қайта шакллантириш жараёнида қўшимча молиявий имкониятлар яратиб беради. Ўтган мавсумни еттинчи ўринда якунлаган Брайтон учун эса янги мавсум бошланиши жиддий синовлар билан бошланади. Хусусан, жамоа 6-сентябрь, якшанба куни ўз майдонида Арсеналга қарши баҳс билан ўз юришини бошлайди.

Габби ЖоржБрайтонМанчестер ЮнайтедАёллар СуперлигасиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кевин Де Бруйне фаолиятини АҚШда давом эттириши мумкинКевин Де Бруйне фаолиятини АҚШда давом эттириши мумкинБугун, 18:38Ливерпул ҳимоядаги муаммоларга қарамай Жарелл Қуансаҳни қайтармайдиЛиверпул ҳимоядаги муаммоларга қарамай Жарелл Қуансаҳни қайтармайдиБугун, 18:13Тоттенхем янги сардорини танлаши керак: Кристиан Ромеро кетиши мумкинТоттенхем янги сардорини танлаши керак: Кристиан Ромеро кетиши мумкинБугун, 17:59Марк-Андре тер Стеген Барселонадаги кетиши ва Амстердамдаги янги босқич ҳақида гапирдиМарк-Андре тер Стеген Барселонадаги кетиши ва Амстердамдаги янги босқич ҳақида гапирдиБугун, 17:37Манчестер Юнайтед ва Челси Жон Лукуми учун курашмоқдаМанчестер Юнайтед ва Челси Жон Лукуми учун курашмоқдаБугун, 17:34Нюкасл Бруну Гимараес ўрнига Феликс Нмечани танладиНюкасл Бруну Гимараес ўрнига Феликс Нмечани танладиБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда