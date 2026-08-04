Габби Жорж Манчестер Юнайтеддан Брайтонга ўтишга яқин турибди
Брайтон ва Ҳоув Албион Манчестер Юнайтед ҳимоячиси Габби Жоржни олти хонали суммага тенг келишув асосида ўз сафига қўшиб олиш арафасида турибди. 29 ёшли футболчининг Манчестер Юнайтед билан шартномаси сўнгги йилига кирган бўлиб, трансфер унга мунтазам асосий таркибда ўйнаш имконини бериши кутилмоқда. Габби Жорж Манчестер Юнайтед сафида уч йил давомида елликдан ортиқ учрашувда майдонга тушиб, 2024-йилда Англия кубогини қўлга киритган.
Англия аёллар футболи трансфер бозорида қизиқарли ҳаракатлар давом этмоқда. BBC Sport маълумотига кўра, Брайтон ва Ҳоув Албион клуби Манчестер Юнайтед ҳимоячиси Габби Жоржни ўз сафига қўшиб олиш учун олти хонали суммага тенг келишувга эришиш арафасида турибди. Янги мавсум олдидан амалга оширилаётган бу трансфер 29 ёшли футболчига мунтазам равишда асосий таркибда ўйин амалиётини таъминлаш мақсадида муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Тажрибали ҳимоячининг Манчестер Юнайтед билан амалдаги шартномаси сўнгги йилига кирган. Клуб январ ойида шартномани узайтириш бандини фаоллаштирган эди. Қизил иблислар сафида уч йил давомида тўп сурган Габби Жорж жамоа таркибида элликдан ортиқ учрашувда майдонга тушиб, 2024-йилда аёллар ўртасидаги Англия кубогини қўлга киритишда ўз ҳиссасини қўшган эди.
Янги жамоа ва таркибни кучайтириш режалариДарио Видосич бошқарувидаги амбицияли Брайтон таркиби учун Габби Жоржнинг трансфери катта куч бағишлайди. Футболчининг мунтазам ўйин вақтини исташи ва унинг бой тажрибаси клуб ёзги трансфер ойнасида қўлга киритган бошқа футболчилар, жумладан Швейцария терма жамоаси сардори Лиа Валти ҳамда Ҳаммарбй ярим ҳимоячиси Эмили Ёрамонинг ҳаракатларини яхши тўлдиради.
Эслатиб ўтамиз, футболчи 2023-йилда Манчестер Юнайтедга ўтишидан аввал Эвертон академияси тарбияланувчиси сифатида юздан ортиқ ўйинда қатнашган ва Англия терма жамоаси сафида учта ўйинда майдонга тушишга муваффақ бўлган эди. Унинг янги жамоага тезроқ мослашиши Видосич жамоасининг тактик режаларини амалга оширишда муҳим аҳамият касб этади.
Манчестер Юнайтеддаги ўзгаришлар ва келажакМанчестер Юнайтед раҳбарияти томонидан Габби Жоржнинг сотувига рухсат берилиши клубдаги муҳим мураббийлик ўзгаришлари даврига тўғри келди. Душанба куни клуб расман Марк Скиннер ўзаро келишувга кўра бош мураббийлик лавозимидан озод этилганини тасдиқлаган эди. Ҳозирда клуб мутасаддилари юқори ўринлар учун курашни давом эттириш мақсадида янги мураббий номзодини фаол равишда қидирмоқда.
Мазкур трансфердан тушадиган маблағлар клубга таркибни қайта шакллантириш жараёнида қўшимча молиявий имкониятлар яратиб беради. Ўтган мавсумни еттинчи ўринда якунлаган Брайтон учун эса янги мавсум бошланиши жиддий синовлар билан бошланади. Хусусан, жамоа 6-сентябрь, якшанба куни ўз майдонида Арсеналга қарши баҳс билан ўз юришини бошлайди.
…