NASA ва Роскосмос ХКС бўйича ҳамкорликни узайтирмоқчи

·28·Техно
NASA ва Роскосмос ХКС бўйича ҳамкорликни узайтирмоқчи
Қисқача

NASA ва Роскосмос Халқаро космик стансияга қўшма парвозлар бўйича келишувни яна 1-1,5 йилга узайтириш устида ишламоқда. NASA ҳозирча келишувни ХКС фаолияти якунланиши кутилаётган 2030-йилгача узайтириш бўйича узоқ муддатли режа йўқлигини билдирди. Boeing компаниясининг Старлинер кемаси сертификациядан тўлиқ ўтмагани ва 2024-йил июнидаги синов парвозида техник муаммолар юзага келгани сабабли дастурга ҳозирча киритилмайди.

АҚШнинг Аэрокосмонавтика миллий агентлиги (NASA) Россиянинг Роскосмос давлат корпорацияси билан Халқаро космик станцияга (ХКС) амалга ошириладиган қўшма парвозлар келишувини узайтиришни режалаштирмоқда. Ушбу муҳим ҳамкорлик муддати яна бир-ярим йилга чўзилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, бу ҳақда NASAнинг пастки еролди орбитаси дастурлари раҳбари Дана Вайгель Хюстон шаҳрида бўлиб ўтган матбуот анжуманида маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, томонлар ҳозирда мавжуд шартнома муддатини 1-1,5 йилга узайтириш устида иш олиб бормоқда.

Келишув истиқболлари ва чекловлар

Журналистларнинг келишув ХКС фаолияти ўз ниҳоясига етадиган 2030-йилгача амал қиладими ёки йўқми деган саволига Вайгель ҳозирча бундай узоқ муддатли келишувлар мавжуд эмаслигини таъкидлади. Агентлик вакили икки давлат ўртасидаги ўзаро парвозлар дастури ҳозирча босқичма-босқич муҳокама қилинишини билдирди.

Шунингдек, матбуот анжуманида Boeing компаниясининг Старлинер бошқариладиган космик камерасини ушбу ўзаро парвозлар дастурига киритиш масаласига ҳам тўхталиб ўтилди. Вайгелнинг маълум қилишича, бу масала ҳозирча кун тартибида йўқ, чунки кема ҳали тегишли сертификациядан тўлиқ ўтмаган.

Техник муаммолар ва хавфсизлик чоралари

АҚШ вакилининг сўзларига кўра, Boeing Старлинер кемасининг келажакдаги иштироки масаласини NASA кейинчалик Роскосмос билан қўшимча равишда муҳокама қилади. Бунга 2024-йил июн ойида бўлиб ўтган синов парвози давомида юзага келган техник қийинчиликлар сабаб бўлган.

Эслатиб ўтамиз, ўша синов парвози вақтида Boeing Старлинер кемасида жиддий муаммолар кузатилган эди. Оқибатда кема Ерга астронавтларсиз қайтарилган, NASA астронавтлари Барри Уилмор ва Сунита Уиляms эса ХКСда режалаштирилган муддатдан анча узоқроқ қолиб кетишга мажбур бўлишган эди. Шундан сўнг улар Ерга SpaceX компаниясининг Crew Dragon космик кемасида қайтиб келишганди.

NASAРоскосмосХКССтарлинерКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқдаҲиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқдаБугун, 18:59Falcon 9 босқичи Ойга қулайди: NASA ва SpaceX янги режаларни ишлаб чиқмоқдаFalcon 9 босқичи Ойга қулайди: NASA ва SpaceX янги режаларни ишлаб чиқмоқдаБугун, 18:59Spotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошдиSpotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошдиБугун, 18:59DeepSeek дунёдаги энг арзон тил моделларидан бирини тақдим этдиDeepSeek дунёдаги энг арзон тил моделларидан бирини тақдим этдиБугун, 18:25Рунваре сунъий интеллект учун кўчма маълумотлар марказини тақдим этдиРунваре сунъий интеллект учун кўчма маълумотлар марказини тақдим этдиБугун, 18:23Base Повер уй аккумуляторлари учун яна 1 миллиард доллар жалб қилдиBase Повер уй аккумуляторлари учун яна 1 миллиард доллар жалб қилдиБугун, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди