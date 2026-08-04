NASA ва Роскосмос ХКС бўйича ҳамкорликни узайтирмоқчи
NASA ва Роскосмос Халқаро космик стансияга қўшма парвозлар бўйича келишувни яна 1-1,5 йилга узайтириш устида ишламоқда. NASA ҳозирча келишувни ХКС фаолияти якунланиши кутилаётган 2030-йилгача узайтириш бўйича узоқ муддатли режа йўқлигини билдирди. Boeing компаниясининг Старлинер кемаси сертификациядан тўлиқ ўтмагани ва 2024-йил июнидаги синов парвозида техник муаммолар юзага келгани сабабли дастурга ҳозирча киритилмайди.
АҚШнинг Аэрокосмонавтика миллий агентлиги (NASA) Россиянинг Роскосмос давлат корпорацияси билан Халқаро космик станцияга (ХКС) амалга ошириладиган қўшма парвозлар келишувини узайтиришни режалаштирмоқда. Ушбу муҳим ҳамкорлик муддати яна бир-ярим йилга чўзилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, бу ҳақда NASAнинг пастки еролди орбитаси дастурлари раҳбари Дана Вайгель Хюстон шаҳрида бўлиб ўтган матбуот анжуманида маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, томонлар ҳозирда мавжуд шартнома муддатини 1-1,5 йилга узайтириш устида иш олиб бормоқда.
Келишув истиқболлари ва чекловларЖурналистларнинг келишув ХКС фаолияти ўз ниҳоясига етадиган 2030-йилгача амал қиладими ёки йўқми деган саволига Вайгель ҳозирча бундай узоқ муддатли келишувлар мавжуд эмаслигини таъкидлади. Агентлик вакили икки давлат ўртасидаги ўзаро парвозлар дастури ҳозирча босқичма-босқич муҳокама қилинишини билдирди.
Шунингдек, матбуот анжуманида Boeing компаниясининг Старлинер бошқариладиган космик камерасини ушбу ўзаро парвозлар дастурига киритиш масаласига ҳам тўхталиб ўтилди. Вайгелнинг маълум қилишича, бу масала ҳозирча кун тартибида йўқ, чунки кема ҳали тегишли сертификациядан тўлиқ ўтмаган.
Техник муаммолар ва хавфсизлик чоралариАҚШ вакилининг сўзларига кўра, Boeing Старлинер кемасининг келажакдаги иштироки масаласини NASA кейинчалик Роскосмос билан қўшимча равишда муҳокама қилади. Бунга 2024-йил июн ойида бўлиб ўтган синов парвози давомида юзага келган техник қийинчиликлар сабаб бўлган.
Эслатиб ўтамиз, ўша синов парвози вақтида Boeing Старлинер кемасида жиддий муаммолар кузатилган эди. Оқибатда кема Ерга астронавтларсиз қайтарилган, NASA астронавтлари Барри Уилмор ва Сунита Уиляms эса ХКСда режалаштирилган муддатдан анча узоқроқ қолиб кетишга мажбур бўлишган эди. Шундан сўнг улар Ерга SpaceX компаниясининг Crew Dragon космик кемасида қайтиб келишганди.
…