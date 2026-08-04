ЭОН космик лазерлар ёрдамида глобал маълумотлар тезлигини оширмоқчи

·29·Техно
ЭОН космик лазерлар ёрдамида глобал маълумотлар тезлигини оширмоқчи
Қисқача

Ендеавор Оптикал Нетворкс (ЕОН) орбитадан маълумотлар марказларини боғлайдиган лазерли сунъий йўлдошлар тармоғини яратишни режалаштирмоқда. Жорий йилнинг май ойида ташкил топган стартап 10,75 миллион долларлик бошланғич сармоя олган ва илк босқичда секундига 2,4 терабит ўтказувчанликка еришишни мақсад қилган.

Ҳозирги кунда бутун дунё бўйлаб йирик маълумотлар марказлари қурилиши жадал кетаётган бир пайтда, рақамли маълумотларни океан ортига узатиш кўп жиҳатдан денгиз тубидан ўтказилган оптик толали кабелларга таянади. Бироқ ixbt.com маълумотига кўра, мазкур кабелларни ўрнатиш, унга хизмат кўрсатиш ва уларни таъмирлаш жуда мураккаб жараён бўлиб, тармоқнинг ўзи ҳам етарлича нозик ҳисобланади. Ер устидаги анъанавий радиотўлқинлар эса етарли даражада ўтказувчанлик қобилиятига эга эмас. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ана шу муаммонинг ечими сифатида космосдаги лазер технологиялари таклиф этилмоқда. Жорий йилнинг май ойида ташкил топган ва умумий қиймати 10,75 миллион долларлик бошланғич сармояни қўлга киритган Эндеавор Оптикал Нетворкс (ЭОН) номли стартап айнан орбитадан маълумотлар марказларини боғловчи лазерли сунъий йўлдошлар тармоғини яратишни режалаштирмоқда. Компания асосчилари Чарли Хоровитс ва Тайлер Прессер бу борада улкан мақсадларни кўзлаган.

Космик алоқанинг янги босқичи

Аксарият сунъий йўлдош алоқа тизимлари океан тубидаги кабеллар етказиб берадиган секундига 200 терабит ва ундан юқори тезликни таъминлай олмайди. Бироқ сўнгги йилларда қувватлироқ сунъий йўлдошлар ва оптик технологияларнинг ривожланиши фазодан Ерга лазер ёрдамида маълумот узатиш имкониятларини кенгайтирмоқда. Хусусан, NASA ўзининг сўнгги Ой миссиясида лазер алоқасидан муваффақиятли фойдаланган эди.

Шунга қарамай, хусусий космик компаниялар илгари синовдан ўтказган алоқа линиялари секундига атиги 2,5 гигабит тезликни кўрсатган бўлса, ЭОН мутлақо бошқа даражадаги маррани кўзламоқда. Компания раҳбарининг сўзларига кўра, уларнинг илк бошланғич мақсади секундига 2,4 терабит ўтказувчанлик қобилиятига эришишдир. Бунинг учун эса атмосфера тўсиқлари ва булутлар келтириб чиқарадиган нурланиш бузилишларини енгиб ўтиш талаб этилади.

Лойиҳанинг амалдаги режалари

ЭОН фазода тахминан 20 та сунъий йўлдошдан иборат тармоқни шакллантиришни ният қилган. Ҳар бир қурилма икки қитъа ўртасида махсус алоқани таъминлайди. Компания маълумот узатишда қийналадиган ёки инфратузилмаси етарли бўлмаган йўналишларга, жумладан Франция ва Австралия ёки Африка билан Жанубий Америка орасидаги масофаларга алоҳида эътибор қаратади.

Ҳозирги босқичда стартап олинган маблағларни оптик лаборатория қуриш, муҳандисларни ёллаш ва 2027-йил охирига мўлжалланган синов сунъий йўлдошини учиришга тайёргарлик кўришга сарфлайди. ЭОН асосий эътиборни махсус оптик алоқа терминалларини ишлаб чиқишга қаратиб, сунъий йўлдош корпусларини тайёр ҳолдаги харид қилишни режалаштирган.

ЛазерКосмосТехнологияИнтернетСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқдаҲиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқдаБугун, 18:59Falcon 9 босқичи Ойга қулайди: NASA ва SpaceX янги режаларни ишлаб чиқмоқдаFalcon 9 босқичи Ойга қулайди: NASA ва SpaceX янги режаларни ишлаб чиқмоқдаБугун, 18:59Spotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошдиSpotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошдиБугун, 18:59DeepSeek дунёдаги энг арзон тил моделларидан бирини тақдим этдиDeepSeek дунёдаги энг арзон тил моделларидан бирини тақдим этдиБугун, 18:25Рунваре сунъий интеллект учун кўчма маълумотлар марказини тақдим этдиРунваре сунъий интеллект учун кўчма маълумотлар марказини тақдим этдиБугун, 18:23NASA ва Роскосмос ХКС бўйича ҳамкорликни узайтирмоқчиNASA ва Роскосмос ХКС бўйича ҳамкорликни узайтирмоқчиБугун, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди