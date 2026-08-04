Марк-Андре тер Стеген Барселонадаги кетиши ва Амстердамдаги янги босқич ҳақида гапирди

·26·Спорт
Марк-Андре тер Стеген Барселонадаги кетиши ва Амстердамдаги янги босқич ҳақида гапирди
Қисқача

Марк-Андре тер Стеген Барселонани тарк етиб, Аякс сафида 2027-йилнинг июнига қадар ижара асосида тўп суради. 34 ёшли дарвозабон бу қарорни фаолиятидаги тўғри қадам деб билишини ва жароҳатлар ҳамда беқарор ўйин амалиётидан кейин формасини тиклашни мақсад қилганини айтди. У Жорди Кройфф, бош мураббий Мишел ва ҳимоячи Далей Блинд билан суҳбатлар Аякс лойиҳасининг жиддийлигига ишонтирганини таъкидлади.

Тажрибали дарвозабон Марк-Андре тер Стеген кутилмаган қарордан сўнг илк бор ОАВга интервю бериб, Барселонани тарк этиб, Аякс сафига ўтиш фаолиятидаги тўғри қадам бўлганини тасдиқлади. Goal.com хабар беришича, германиялик посбон Нидерландия клубида 2027-йилнинг июнига қадар ижара асосида тўп суради ва бу вақт мобайнида сўнгги йиллардаги жароҳатлар ҳамда беқарор ўйин амалиётидан кейин ўз формасини тиклашни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Каталония клубида ўн йиллик фаолиятни ортда қолдириб, Камп Ноу билан хайрлашиш дарвозабон учун ҳиссий жиҳатдан оғир кечган бўлса-да, музокаралар кутилганидан бироз чўзилганига қарамай, у якуний натижадан мамнунлигини яширмади. Тер Стегеннинг сўзларига кўра, Аякс раҳбарияти билан бўлиб ўтган дастлабки суҳбатлароқ унинг бу қарорга келишида ҳал қилувчи рол ўйнаган.

Янги жамоа ва ишончли лойиҳа

"Яхши ишлар вақт талаб этади. Охир-оқибат ҳаммаси кўнгилдагидек якунланди ва мен бу ерда эканлигимдан хурсандман", дейди 34 ёшли футболчи. Унинг таъкидлашича, Жорди Кройфф билан бўлган суҳбат, шунингдек, бош мураббий Мишел ва ҳимоячи Далей Блинд билан қилинган мулоқотлар клуб лойиҳасининг нақадар жиддийлигини кўрсатган.

Ўтган мавсум Гирона сафидаги ижара даврида жароҳатлар гирдобида қолгани ва юқори даражадаги чидамлилиги борасидаги саволлар кўпчиликни ўйлантирган эди. Бироқ тажрибали посбон бу хавотирларни рад этиб, жисмоний ҳолати тўлиқ тикланганини ва Нидерландия чемпионатининг юқори талабларига тайёрлигини маълум қилди.

Франки де Ёнгнинг ёрдами

Трансфер эълон қилингач, Барселоадаги собиқ жамоадоши Франки де Ёнг дарвозабонга махсус табрик йўллади. Тер Стеген бу ҳолат Амстердамга мослашиш жараёнини анча енгиллаштирганини тан олди.

"У менинг агентим! Франки Амстердамни жуда яхши билади. У ҳар доим самимий ва унинг сўзлари менга катта хотиржамлик бағишлади. Ишончли қўллардалигимни билиш ёқимли", дея қўшимча қилди германиялик дарвозабон.

Марк-Андре тер СтегенБарселонаАяксФутбол трансферлариЭредивизия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кевин Де Бруйне фаолиятини АҚШда давом эттириши мумкинКевин Де Бруйне фаолиятини АҚШда давом эттириши мумкинБугун, 18:38Ливерпул ҳимоядаги муаммоларга қарамай Жарелл Қуансаҳни қайтармайдиЛиверпул ҳимоядаги муаммоларга қарамай Жарелл Қуансаҳни қайтармайдиБугун, 18:13Тоттенхем янги сардорини танлаши керак: Кристиан Ромеро кетиши мумкинТоттенхем янги сардорини танлаши керак: Кристиан Ромеро кетиши мумкинБугун, 17:59Манчестер Юнайтед ва Челси Жон Лукуми учун курашмоқдаМанчестер Юнайтед ва Челси Жон Лукуми учун курашмоқдаБугун, 17:34Габби Жорж Манчестер Юнайтеддан Брайтонга ўтишга яқин турибдиГабби Жорж Манчестер Юнайтеддан Брайтонга ўтишга яқин турибдиБугун, 17:11Нюкасл Бруну Гимараес ўрнига Феликс Нмечани танладиНюкасл Бруну Гимараес ўрнига Феликс Нмечани танладиБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда