BMW янги авлод X5 автомобилининг чиқиндиларини 40 фоизга камайтирди
BMW янги X5 моделини яратиш жараёнида CO2 еквиваленти чиқиндиларини 40 фоизга камайтирди. Бу кўрсаткич Германия Техник назорат ассоциацияси томонидан расман тасдиқланган, автомобилнинг умумий углерод изи еса расмий тақдимотдан сўнг еълон қилинади. Кроссовер корпусида ишлатиладиган пўлатнинг ярмига яқини електр ёй печларида қайта ишланади, ешиклар алюминийининг 35 фоизи еса иккиламчи манбалардан олинади.
Замонавий автомобилсозлик саноатида экологик тозалик тушунчаси фақатгина ҳаракатланиш вақтида ажралиб чиқадиган газларни камайтириш ёки қайта ишланган пластмассадан ўриндиқ қопламаларини тайёрлаш билангина чекланиб қолмайди. Ушбу жараён машинани ишлаб чиқаришдан тортиб, уни утилизация қилишгача бўлган бутун бошли ҳаётий сиклни ўз ичига олади. ixbt.com маълумотига кўра, немис автогиганти BMW ўзининг машҳур BMW X5 кроссовери мисолида ишлаб чиқариш жараёнини тубдан декарбонизация қилиш орқали углерод изини сезиларли даражада қисқартиришга эришди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Автомобилнинг тўлиқ ҳаётий сиклидаги CO2 таъсирини баҳолаш ўнлаб йиллар давомида муҳандислар ва тадқиқотчилар учун мураккаб вазифа бўлиб келган. Бугунги кунга келиб, махсус маълумотлар базалари янги автомобилнинг атроф-муҳитга таъсирини рақамларда аниқ кўрсатиш имконини бермоқда. BMW компанияси янги X5 моделини яратиш жараёнида CO2 эквиваленти чиқиндиларини нақ 40 фоизга камайтиришга муваффақ бўлди. Ушбу кўрсаткич Германия Техник назорат ассоциацияси томонидан расман тасдиқланган бўлиб, машинанинг умумий углерод изи унинг расмий тақдимотидан сўнг эълон қилинади.
Қайта тикланадиган энергия ва иккиламчи хомашёИшлаб чиқариш жараёнида атроф-муҳитга юкламани камайтириш мақсадида BMW муҳандислари илғор технологияларни қўллашди. Хусусан, кроссовер корпусини тайёрлашда ишлатиладиган пўлатнинг ярмига яқини электр ёй печларида қайта ишланади. Ушбу пўлат юқори улушдаги иккиламчи материалларни ўз ичига олиб, тўлиқ қайта тикланадиган энергия манбалари ёрдамида ишлаб чиқарилади.
Шунингдек, автомобил тузилиши ва унинг интерерида иккиламчи материаллардан кенг фойдаланилган. Ғилдирак дисклари, осма қисмлари, орқа ўқ тиргаклари ва тормоз суппутлари каби оғир ва масъулиятли қисмлар электролиз ҳамда ишлаб чиқариш жараёнида фақат қайта тикланадиган энергиядан фойдаланган ҳолда тайёрланади. Эшикларни ясашда ишлатиладиган алюминийнинг ўттиз беш фоизи ташқи манбалардан ёки штамплаш цехидаги чиқиндиларни қайта айланишга киритиш орқали олинган.
Инновацион батареялар ва салон қопламаси
- Кабина шифтини қоплаш учун ишлатиладиган ип 100 фоиз қайта ишланган полиэтилен терефталатдан (ПEТ) тайёрланган.
- iX5 60 xDrive модели умумий массасининг учдан бир қисми (940 кг) иккиламчи хомашёдан ташкил топган.
- BMW компаниясининг олтинчи авлод батареялари кобалт, литий ва никел таркибида юқори миқдордаги қайта ишланган материалларни ўз ичига олади.
- Анод ва катод материалларини ҳамда аккумулятор элементларини ишлаб чиқаришда тўлиқ қайта тикланадиган энергия ишлатилади.
…