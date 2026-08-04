BMW янги авлод X5 автомобилининг чиқиндиларини 40 фоизга камайтирди

·14·Авто
BMW янги авлод X5 автомобилининг чиқиндиларини 40 фоизга камайтирди
Қисқача

BMW янги X5 моделини яратиш жараёнида CO2 еквиваленти чиқиндиларини 40 фоизга камайтирди. Бу кўрсаткич Германия Техник назорат ассоциацияси томонидан расман тасдиқланган, автомобилнинг умумий углерод изи еса расмий тақдимотдан сўнг еълон қилинади. Кроссовер корпусида ишлатиладиган пўлатнинг ярмига яқини електр ёй печларида қайта ишланади, ешиклар алюминийининг 35 фоизи еса иккиламчи манбалардан олинади.

Замонавий автомобилсозлик саноатида экологик тозалик тушунчаси фақатгина ҳаракатланиш вақтида ажралиб чиқадиган газларни камайтириш ёки қайта ишланган пластмассадан ўриндиқ қопламаларини тайёрлаш билангина чекланиб қолмайди. Ушбу жараён машинани ишлаб чиқаришдан тортиб, уни утилизация қилишгача бўлган бутун бошли ҳаётий сиклни ўз ичига олади. ixbt.com маълумотига кўра, немис автогиганти BMW ўзининг машҳур BMW X5 кроссовери мисолида ишлаб чиқариш жараёнини тубдан декарбонизация қилиш орқали углерод изини сезиларли даражада қисқартиришга эришди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Автомобилнинг тўлиқ ҳаётий сиклидаги CO2 таъсирини баҳолаш ўнлаб йиллар давомида муҳандислар ва тадқиқотчилар учун мураккаб вазифа бўлиб келган. Бугунги кунга келиб, махсус маълумотлар базалари янги автомобилнинг атроф-муҳитга таъсирини рақамларда аниқ кўрсатиш имконини бермоқда. BMW компанияси янги X5 моделини яратиш жараёнида CO2 эквиваленти чиқиндиларини нақ 40 фоизга камайтиришга муваффақ бўлди. Ушбу кўрсаткич Германия Техник назорат ассоциацияси томонидан расман тасдиқланган бўлиб, машинанинг умумий углерод изи унинг расмий тақдимотидан сўнг эълон қилинади.

Қайта тикланадиган энергия ва иккиламчи хомашё

Ишлаб чиқариш жараёнида атроф-муҳитга юкламани камайтириш мақсадида BMW муҳандислари илғор технологияларни қўллашди. Хусусан, кроссовер корпусини тайёрлашда ишлатиладиган пўлатнинг ярмига яқини электр ёй печларида қайта ишланади. Ушбу пўлат юқори улушдаги иккиламчи материалларни ўз ичига олиб, тўлиқ қайта тикланадиган энергия манбалари ёрдамида ишлаб чиқарилади.

Шунингдек, автомобил тузилиши ва унинг интерерида иккиламчи материаллардан кенг фойдаланилган. Ғилдирак дисклари, осма қисмлари, орқа ўқ тиргаклари ва тормоз суппутлари каби оғир ва масъулиятли қисмлар электролиз ҳамда ишлаб чиқариш жараёнида фақат қайта тикланадиган энергиядан фойдаланган ҳолда тайёрланади. Эшикларни ясашда ишлатиладиган алюминийнинг ўттиз беш фоизи ташқи манбалардан ёки штамплаш цехидаги чиқиндиларни қайта айланишга киритиш орқали олинган.

Инновацион батареялар ва салон қопламаси

  • Кабина шифтини қоплаш учун ишлатиладиган ип 100 фоиз қайта ишланган полиэтилен терефталатдан (ПEТ) тайёрланган.
  • iX5 60 xDrive модели умумий массасининг учдан бир қисми (940 кг) иккиламчи хомашёдан ташкил топган.
  • BMW компаниясининг олтинчи авлод батареялари кобалт, литий ва никел таркибида юқори миқдордаги қайта ишланган материалларни ўз ичига олади.
  • Анод ва катод материалларини ҳамда аккумулятор элементларини ишлаб чиқаришда тўлиқ қайта тикланадиган энергия ишлатилади.
Батареяларни қайта ишлаш технологиялари ҳам йиллар давомида сезиларли даражада ривожланди. Агар аввалари фақат пўлат корпуслар каби асосий қисмларгина қайта ишлатилган бўлса, бугунги кунга келиб фаол кимёвий моддалар ҳам тўлиқ тикланиб, қайта фойдаланишга топширилмоқда. Бу эса BMW X5 кроссоверининг нафақат йўлда, балки завод конвееридан чиққунга қадар ҳам экологик жиҳатдан энг тоза автомобиллардан бири бўлишини таъминлайди.

BMWX5ЭлектромобилЭкологияАвтомобилсозлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Чиройли» автомобиль рақамини сақлаш энди қанча туради?«Чиройли» автомобиль рақамини сақлаш энди қанча туради?Бугун, 17:07Триумпҳ TR7: Британия автосаноатининг унутиб юборилган спорткариТриумпҳ TR7: Британия автосаноатининг унутиб юборилган спорткариБугун, 16:27Ўзбекистонда энг кўп қайси автомобиллар ишлаб чиқарилмоқда?Ўзбекистонда энг кўп қайси автомобиллар ишлаб чиқарилмоқда?Бугун, 16:18Смарт компанияси афсонавий Фортво моделининг давомчисини намойиш этдиСмарт компанияси афсонавий Фортво моделининг давомчисини намойиш этдиБугун, 15:21AvtoVAZ янги двигателларининг кафолатланган ресурси эълон қилиндиAvtoVAZ янги двигателларининг кафолатланган ресурси эълон қилиндиБугун, 11:51Афсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтмоқдаАфсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтмоқдаБугун, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади