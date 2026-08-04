Рунваре сунъий интеллект учун кўчма маълумотлар марказини тақдим этди

·22·Техно
Рунваре сунъий интеллект учун кўчма маълумотлар марказини тақдим этди
Қисқача

Рунваре компанияси исталган жойга ўрнатиш мумкин бўлган Соник Инференсе Под номли илк модулар маълумотлар марказини тақдим етди. Қурилма електр токи мавжуд бўлган нуқталарга тез жойлаштирилади, сув ишлатмайдиган ёпиқ контурли совутиш тизимидан фойдаланади ва анъанавий серверлесс платформалар ҳамда GPU булутларига нисбатан арзонроқ инференсия имконини беради.

Сунъий интеллект инфратузилмаси билан шуғулланувчи Рунваре компанияси Соник Инференсе Под деб номланган ўзининг биринчи модулар маълумотлар марказини расман эълон қилди. Ушбу ечим йирик гиперрейтингли марказлар билан ёнма-ён ишлай оладиган ва ҳар қандай жойга ўрнатиш мумкин бўлган транспортга мослашган ягона қурилма сифатида ишлаб чиқилган бўлиб, ҳозирги технологик бозор талабидан келиб чиққан ҳолда муҳимаҳамият касб этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрига берган интервюсида Рунваре асосчиси ва бош директори Флавиу Радулеску бу каби тақсимланган ҳисоблаш қувватлари келажакда устунлик қилишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, янги подлар анъанавий серверлесс платформалар ва GPU булутларига нисбатан арзонроқ нархда юқори сифатли маълумотларни қайта ишлаш ҳамда инференция имкониятини тақдим этади.

Модулли тизимнинг афзалликлари ва тезкорлиги

Анъанавий маълумотлар марказларини қуриш учун ойлар ёки ҳатто йиллар кетиши мумкин бўлса-да, Рунваре модулларини қисқа фурсатда ишга тушириш мумкин. Тизим электр токи мавжуд бўлган исталган нуқтага жойлаштирилади ва янги қурилмаларга тезда мослашади. Шунингдек, ушбу подлар сув ишлатмайди, балки бир неча кунда қурилиши мумкин бўлган ёпиқ контурли совутиш тизимидан фойдаланади.

Ҳозирги кунда АҚШ, Европа ва Осиё-Тинч океани минтақаларида жами 10 та шундай под амалда ишга туширилган. Компания Ҳиггсфиелд AI ва Вих каби ташкилотларга хизмат кўрсатиб келмоқда ҳамда келгусида ўз инфратузилмасини кенгайтириш учун 160 та тайёр майдонга эга.

Йирик марказлар билан рақобат ва хавфсизлик

Маълумотларга кўра, OpenAI каби йирик лабораториялар АҚШ бўйлаб улкан марказларни барпо этишга интилмоқда ва ҳатто юзлаб миллиард долларлик битимларни кўриб чиқмоқда. Бироқ Радулеску бу лойиҳаларни ўз подлари учун рақиб деб билмайди, чунки модулли тизимнинг мослашувчанлиги ва тармоқ бўйлаб иш тақсимоти асосий устунлик ҳисобланади.

Ҳар бир под ягона тармоқнинг бир қисми сифатида ишлайди. Агар бирон сабабга кўра битта қурилма ишдан чиқса, бутун объект эмас, фақат битта под фаолияти тўхтайди ва трафик бошқа қувватларга автоматик равишда йўналтирилади. Шунингдек, махсус мижозлар учун алоҳида подларни ажратиш имконияти ҳам мавжуд.

Ресурслар ва келажак режалари

Сунъий интеллект марказларининг энергия ва ресурсларни кўп талаб қилиши жамиятда турли муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Рунваре келгусида ўз инфратузилмасини тўлиқ қайта тикланадиган энергия манбаларига ўтказишни режалаштирган, бироқ компания раҳбарияти бу мақсадга дарҳол эришиб бўлмаслигини тан олади.

Қурилмалар ва схемалар дизайнини яратишдаги мураккабликлар туфайли бошқа компаниялар бу технологияни тезда нусхалай олмаслигини таъкидлаган Радулеску, асосий миссия сифатли инференцияни тақдим этиш эканини қўшимча қилди. Компания декабрь ойида ўз имкониятларини кенгайтириш мақсадида 50 миллион долларлик Сериес А инвестициясини жалб қилган эди.

РунвареСунъий интеллектМаълумотлар марказиТехнологияСервер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқдаҲиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқдаБугун, 18:59Falcon 9 босқичи Ойга қулайди: NASA ва SpaceX янги режаларни ишлаб чиқмоқдаFalcon 9 босқичи Ойга қулайди: NASA ва SpaceX янги режаларни ишлаб чиқмоқдаБугун, 18:59Spotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошдиSpotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошдиБугун, 18:59DeepSeek дунёдаги энг арзон тил моделларидан бирини тақдим этдиDeepSeek дунёдаги энг арзон тил моделларидан бирини тақдим этдиБугун, 18:25NASA ва Роскосмос ХКС бўйича ҳамкорликни узайтирмоқчиNASA ва Роскосмос ХКС бўйича ҳамкорликни узайтирмоқчиБугун, 17:57Base Повер уй аккумуляторлари учун яна 1 миллиард доллар жалб қилдиBase Повер уй аккумуляторлари учун яна 1 миллиард доллар жалб қилдиБугун, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди