Рунваре сунъий интеллект учун кўчма маълумотлар марказини тақдим этди
Рунваре компанияси исталган жойга ўрнатиш мумкин бўлган Соник Инференсе Под номли илк модулар маълумотлар марказини тақдим етди. Қурилма електр токи мавжуд бўлган нуқталарга тез жойлаштирилади, сув ишлатмайдиган ёпиқ контурли совутиш тизимидан фойдаланади ва анъанавий серверлесс платформалар ҳамда GPU булутларига нисбатан арзонроқ инференсия имконини беради.
Сунъий интеллект инфратузилмаси билан шуғулланувчи Рунваре компанияси Соник Инференсе Под деб номланган ўзининг биринчи модулар маълумотлар марказини расман эълон қилди. Ушбу ечим йирик гиперрейтингли марказлар билан ёнма-ён ишлай оладиган ва ҳар қандай жойга ўрнатиш мумкин бўлган транспортга мослашган ягона қурилма сифатида ишлаб чиқилган бўлиб, ҳозирги технологик бозор талабидан келиб чиққан ҳолда муҳимаҳамият касб этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрига берган интервюсида Рунваре асосчиси ва бош директори Флавиу Радулеску бу каби тақсимланган ҳисоблаш қувватлари келажакда устунлик қилишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, янги подлар анъанавий серверлесс платформалар ва GPU булутларига нисбатан арзонроқ нархда юқори сифатли маълумотларни қайта ишлаш ҳамда инференция имкониятини тақдим этади.
Модулли тизимнинг афзалликлари ва тезкорлигиАнъанавий маълумотлар марказларини қуриш учун ойлар ёки ҳатто йиллар кетиши мумкин бўлса-да, Рунваре модулларини қисқа фурсатда ишга тушириш мумкин. Тизим электр токи мавжуд бўлган исталган нуқтага жойлаштирилади ва янги қурилмаларга тезда мослашади. Шунингдек, ушбу подлар сув ишлатмайди, балки бир неча кунда қурилиши мумкин бўлган ёпиқ контурли совутиш тизимидан фойдаланади.
Ҳозирги кунда АҚШ, Европа ва Осиё-Тинч океани минтақаларида жами 10 та шундай под амалда ишга туширилган. Компания Ҳиггсфиелд AI ва Вих каби ташкилотларга хизмат кўрсатиб келмоқда ҳамда келгусида ўз инфратузилмасини кенгайтириш учун 160 та тайёр майдонга эга.
Йирик марказлар билан рақобат ва хавфсизликМаълумотларга кўра, OpenAI каби йирик лабораториялар АҚШ бўйлаб улкан марказларни барпо этишга интилмоқда ва ҳатто юзлаб миллиард долларлик битимларни кўриб чиқмоқда. Бироқ Радулеску бу лойиҳаларни ўз подлари учун рақиб деб билмайди, чунки модулли тизимнинг мослашувчанлиги ва тармоқ бўйлаб иш тақсимоти асосий устунлик ҳисобланади.
Ҳар бир под ягона тармоқнинг бир қисми сифатида ишлайди. Агар бирон сабабга кўра битта қурилма ишдан чиқса, бутун объект эмас, фақат битта под фаолияти тўхтайди ва трафик бошқа қувватларга автоматик равишда йўналтирилади. Шунингдек, махсус мижозлар учун алоҳида подларни ажратиш имконияти ҳам мавжуд.
Ресурслар ва келажак режалариСунъий интеллект марказларининг энергия ва ресурсларни кўп талаб қилиши жамиятда турли муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Рунваре келгусида ўз инфратузилмасини тўлиқ қайта тикланадиган энергия манбаларига ўтказишни режалаштирган, бироқ компания раҳбарияти бу мақсадга дарҳол эришиб бўлмаслигини тан олади.
Қурилмалар ва схемалар дизайнини яратишдаги мураккабликлар туфайли бошқа компаниялар бу технологияни тезда нусхалай олмаслигини таъкидлаган Радулеску, асосий миссия сифатли инференцияни тақдим этиш эканини қўшимча қилди. Компания декабрь ойида ўз имкониятларини кенгайтириш мақсадида 50 миллион долларлик Сериес А инвестициясини жалб қилган эди.
…