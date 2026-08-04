Ливерпул ҳимоядаги муаммоларга қарамай Жарелл Қуансаҳни қайтармайди

·26·Спорт
Ливерпул ҳимоядаги муаммоларга қарамай Жарелл Қуансаҳни қайтармайди
Қисқача

Ливерпул марказий ҳимоядаги жиддий кадрлар танқислигига қарамай, Жарелл Қуансаҳни 70 миллион фунт стерлинг евазига қайтариш бандини фаоллаштирмоқчи емас. Клуб раҳбарияти маблағни таркибнинг бошқа муаммоли чизиқларини кучайтиришга йўналтиришни маъқул кўрмоқда. Жо Гомес жароҳати сабаб Премер-лиганинг дастлабки турини ўтказиб юборади, Жереми Маке ва Жованни Леони еса узоқ муддатли жароҳатлардан кейин тикланмоқда.

Англиянинг Ливерпул клуби жамоада марказий ҳимоячилар билан боғлиқ жиддий кризис кузатилаётганига қарамुस्तान, ўз тарбияланувчиси Жарелл Қуансаҳни сотиб олиш бандини фаоллаштириш ниятида эмас. талкСПОРТ нашри хабар қилишича, мерсисайдликлар раҳбарияти трансфер бозорида таркибнинг бошқа чизиқларини кучайтиришни устувор вазифа деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Ливерпул бош мураббийи Андони Ираола янги мавсум олдидан жуда мураккаб вазиятга дуч келган. Мутахассис жамоанинг марказий ҳимоя чизиғида футболчилар етишмаётганини очиқ тан олган. Мавсумолди ўртоқлик ўйинларида Сандерленд устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабали баҳсда жароҳат олган Жо Гомес Премер-лиганинг дастлабки турини ўтказиб юбориши аниқ бўлди.

Ушбу йўқотиш жамоанинг орқа чизиғдаги мавжуд муаммоларини янада чуқурлаштирди. Бунгача ёш иқтидорлар Жереми Маке ва Жованни Леони узоқ муддатли жароҳатлардан кейин тикланиш жараёнини ўтказмоқда, бу эса бош мураббийни тажрибали марказий ҳимоячилардан маҳрум қилди.

Ҳимоя чизиғидаги кадрлар танқислиги

Клуб жорий йил бошида Реннес клубидан Жереми Маке учун 60 миллион фунт стерлинг сарфлаб, ҳимояни кучайтирган эди. Бироқ 21 ёшли футболчи жиддий елка жароҳатидан сўнг ҳамон тўлиқ соғаймагани сабабли клуб сафида дебют қила олмаяпти. Шунингдек, Парма сафидан Виржил ван Дейкка узоқ муддатли ўринбосар сифатида олиб келинган 19 ёшли Жованни Леони ўтган йилнинг сентябрь ойидан бери майдонга тушмаяпти.

Бундан ташқари, июн ойида Ибраима Конате эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига кўчиб ўтди ва бу ҳолат жамоанинг ҳимоя салоҳиятини янада пасайтирди. Ван Дейк ҳозирда қўшимча таътилни ўтказаётгани сабабли, Андони Ираоланинг имкониятлари янада чекланиб қолди.

Goal.com хабар беришича, ушбу кадрлар етишмовчилиги Лидсга қарши кечган ўртоқлик учрашувида яққол кўзга ташланди. Ўшанда мураббий иш визасидаги муаммолар туфайли расмий ўйинларда қатнаша олмайдиган ўсмир Ифеанйи Ндуквени чап қанот ҳимоячиси Люк Чемберс ҳамда 18 ёшли Мор Талла Ндиае билан биргаликда марказий ҳимояга қўйишга мажбур бўлган.

Трансфер сиёсатидаги устуворликлар

Шартномага кўра, Ливерпул ўтган ёзда сотиб юборган Англия терма жамоаси аъзосини 70 миллион фунт стерлинг эвазига ортга қайтариш ҳуқуқига эга эди. Бу сумма клуб футболчини сотган нархидан нақд икки баробар кўпни ташкил қилади. Бироқ клуб раҳбарияти ҳозирги шароитда маблағни бошқа муаммоли позицияларни ёпишга йўналтиришни маъқул кўрмоқда.

Натижада, ҳимоядаги оғир жароҳатлар эпицентрида қолган Ливерпул қишки ёки ёзги трансфер ойнасида бошқа тактик йўналишларни излашга мажбур бўлади. Андони Ираола жамоани ушбу қийин синовдан қандай олиб чиқиши мутахассиснинг олдидаги энг асосий имтиҳонга айланмоқда.

ЛиверпулЖарелл ҚуансаҳАндони ИраолаПремер-лигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кевин Де Бруйне фаолиятини АҚШда давом эттириши мумкинКевин Де Бруйне фаолиятини АҚШда давом эттириши мумкинБугун, 18:38Тоттенхем янги сардорини танлаши керак: Кристиан Ромеро кетиши мумкинТоттенхем янги сардорини танлаши керак: Кристиан Ромеро кетиши мумкинБугун, 17:59Марк-Андре тер Стеген Барселонадаги кетиши ва Амстердамдаги янги босқич ҳақида гапирдиМарк-Андре тер Стеген Барселонадаги кетиши ва Амстердамдаги янги босқич ҳақида гапирдиБугун, 17:37Манчестер Юнайтед ва Челси Жон Лукуми учун курашмоқдаМанчестер Юнайтед ва Челси Жон Лукуми учун курашмоқдаБугун, 17:34Габби Жорж Манчестер Юнайтеддан Брайтонга ўтишга яқин турибдиГабби Жорж Манчестер Юнайтеддан Брайтонга ўтишга яқин турибдиБугун, 17:11Нюкасл Бруну Гимараес ўрнига Феликс Нмечани танладиНюкасл Бруну Гимараес ўрнига Феликс Нмечани танладиБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда