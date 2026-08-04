Ливерпул ҳимоядаги муаммоларга қарамай Жарелл Қуансаҳни қайтармайди
Ливерпул марказий ҳимоядаги жиддий кадрлар танқислигига қарамай, Жарелл Қуансаҳни 70 миллион фунт стерлинг евазига қайтариш бандини фаоллаштирмоқчи емас. Клуб раҳбарияти маблағни таркибнинг бошқа муаммоли чизиқларини кучайтиришга йўналтиришни маъқул кўрмоқда. Жо Гомес жароҳати сабаб Премер-лиганинг дастлабки турини ўтказиб юборади, Жереми Маке ва Жованни Леони еса узоқ муддатли жароҳатлардан кейин тикланмоқда.
Англиянинг Ливерпул клуби жамоада марказий ҳимоячилар билан боғлиқ жиддий кризис кузатилаётганига қарамुस्तान, ўз тарбияланувчиси Жарелл Қуансаҳни сотиб олиш бандини фаоллаштириш ниятида эмас. талкСПОРТ нашри хабар қилишича, мерсисайдликлар раҳбарияти трансфер бозорида таркибнинг бошқа чизиқларини кучайтиришни устувор вазифа деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Ливерпул бош мураббийи Андони Ираола янги мавсум олдидан жуда мураккаб вазиятга дуч келган. Мутахассис жамоанинг марказий ҳимоя чизиғида футболчилар етишмаётганини очиқ тан олган. Мавсумолди ўртоқлик ўйинларида Сандерленд устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабали баҳсда жароҳат олган Жо Гомес Премер-лиганинг дастлабки турини ўтказиб юбориши аниқ бўлди.
Ушбу йўқотиш жамоанинг орқа чизиғдаги мавжуд муаммоларини янада чуқурлаштирди. Бунгача ёш иқтидорлар Жереми Маке ва Жованни Леони узоқ муддатли жароҳатлардан кейин тикланиш жараёнини ўтказмоқда, бу эса бош мураббийни тажрибали марказий ҳимоячилардан маҳрум қилди.
Ҳимоя чизиғидаги кадрлар танқислигиКлуб жорий йил бошида Реннес клубидан Жереми Маке учун 60 миллион фунт стерлинг сарфлаб, ҳимояни кучайтирган эди. Бироқ 21 ёшли футболчи жиддий елка жароҳатидан сўнг ҳамон тўлиқ соғаймагани сабабли клуб сафида дебют қила олмаяпти. Шунингдек, Парма сафидан Виржил ван Дейкка узоқ муддатли ўринбосар сифатида олиб келинган 19 ёшли Жованни Леони ўтган йилнинг сентябрь ойидан бери майдонга тушмаяпти.
Бундан ташқари, июн ойида Ибраима Конате эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига кўчиб ўтди ва бу ҳолат жамоанинг ҳимоя салоҳиятини янада пасайтирди. Ван Дейк ҳозирда қўшимча таътилни ўтказаётгани сабабли, Андони Ираоланинг имкониятлари янада чекланиб қолди.
Goal.com хабар беришича, ушбу кадрлар етишмовчилиги Лидсга қарши кечган ўртоқлик учрашувида яққол кўзга ташланди. Ўшанда мураббий иш визасидаги муаммолар туфайли расмий ўйинларда қатнаша олмайдиган ўсмир Ифеанйи Ндуквени чап қанот ҳимоячиси Люк Чемберс ҳамда 18 ёшли Мор Талла Ндиае билан биргаликда марказий ҳимояга қўйишга мажбур бўлган.
Трансфер сиёсатидаги устуворликларШартномага кўра, Ливерпул ўтган ёзда сотиб юборган Англия терма жамоаси аъзосини 70 миллион фунт стерлинг эвазига ортга қайтариш ҳуқуқига эга эди. Бу сумма клуб футболчини сотган нархидан нақд икки баробар кўпни ташкил қилади. Бироқ клуб раҳбарияти ҳозирги шароитда маблағни бошқа муаммоли позицияларни ёпишга йўналтиришни маъқул кўрмоқда.
Натижада, ҳимоядаги оғир жароҳатлар эпицентрида қолган Ливерпул қишки ёки ёзги трансфер ойнасида бошқа тактик йўналишларни излашга мажбур бўлади. Андони Ираола жамоани ушбу қийин синовдан қандай олиб чиқиши мутахассиснинг олдидаги энг асосий имтиҳонга айланмоқда.
…