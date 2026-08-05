АҚШ Хитойдан келадиган оптик трансиверларни тақиқлаши мумкин

·0·Техно
АҚШ Хитойдан келадиган оптик трансиверларни тақиқлаши мумкин

АҚШ Федерал алоқа комиссияси (ФКК) мамлакатга Хитойда ишлаб чиқарилган оптик трансиверлар импортини тақиқлашни назарда тутувчи янги чекловларни тайёрламоқда. Reuters агентлигининг хабардор манбаларга таяниб маълум қилишича, ушбу муҳим қарор 2026-йилнинг охиригача қабул қилиниши эҳтимоли бор. Мазкур чора Вашингтоннинг Хитой телекоммуникация ускуналарига қарамликни қисқартиришга қаратилган сиёсатининг навбатдаги босқичи бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Оптик трансиверлар замонавий сервер инфратузилмасининг энг муҳим элементларидан бири ҳисобланади. Улар электр сигналларини оптик сигналларга ва аксинча ўзгартириб, серверлар ҳамда тармоқ ускуналари ўртасида ўта юқори тезликдаги маълумотлар узатилишини таъминлайди. Айнан шундай модуллар маълумотлар марказлари, булутли платформалар ва сунъий интеллект учун мўлжалланган ҳисоблаш мажмуалари асоси бўлиб хизмат қилади.

Хавфсизлик хавотирлари ва бозор етакчилари

Reuters агентлиги маълумотларига кўра, Америка расмийлари ушбу ускуналар кибержосуслик, зарарли дастурларни киритиш ёки муҳим инфратузилма объектлари ишини издан чиқариш учун ишлатилиши мумкинлигидан хавотирда. Анъанавий мис уланишларга нисбатан юқори тезлик ва энергия самарадорлигини таъминловчи бу технологиялар стратегик аҳамиятга эга.

Бугунги кунда дунёдаги оптик трансиверларнинг йирик ишлаб чиқарувчиларидан бири Хитойнинг Инноlight компанияси бўлиб, унга глобал бозорнинг қарийб 27 фоизи тегишли. Қўшма Штатларда Лументум, Cohereнт ва Апплиед Оптоэлектроникс каби компаниялар шундай маҳсулотларни чиқаради, бироқ манбаларга кўра, улар ишлаб чиқариш кўлами бўйича ҳали хитойлик рақобатчиларидан ортда қолмоқда.

АҚШнинг Хитой технологияларига қарши сиёсати

Сўнгги бир неча йил ичида АҚШ Huawei маҳсулотларига қарши чекловлар киритди, шунингдек, айрим турдаги дронлар, тармоқ ускуналари ва робототехника воситаларига қўйиладиган қоидаларни қатъийлаштирди. Ҳозирда Хитойдан келаётган роутерлар, робот-чангютгичлар, инверторлар қаторида оптик трансиверлар ҳам қора рўйхатга тушиши мумкин.

Шу билан бирга, АҚШ қонунчилиги муайян шароитларда вақтинчалик истисноларга йўл қўяди. Хусусан, аввалроқ Нетгеар ва Amazon компаниялари айрим турдаги ускуналардан фойдаланиш учун махсус рухсатномаларни қўлга киритган эди.

Хитой томонининг муносабати

Вашингтондаги Хитой элчихонаси АҚШни чекловларни янада қатъийлаштиришдан воз кечишга ҳамда икки мамлакат бизнесининг манфаатларини ҳисобга олишга чақирди. Пекин, ўз навбатида, агар Вашингтоннинг ҳаракатлари Хитой компанияларига зарар етказса, жавоб чораларини кўриш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолишини маълум қилди.

АҚШХитойОптик трансиверларТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Android иловалари фойдаланувчилар геолокациясини сиздирмоқдаAndroid иловалари фойдаланувчилар геолокациясини сиздирмоқдаБугун, 01:29Очиқ вазнли сунъий интеллект моделлари етакчиларга етиб олмоқдаОчиқ вазнли сунъий интеллект моделлари етакчиларга етиб олмоқдаБугун, 01:23Жойлашувни аниқловчи ва тарихни очиб берувчи Вринклес иловаси тақдим этилдиЖойлашувни аниқловчи ва тарихни очиб берувчи Вринклес иловаси тақдим этилдиБугун, 00:54Гигабйте видеокарталари нархи 40 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаГигабйте видеокарталари нархи 40 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаБугун, 00:53Anthropic ва Вольта сунъий интеллект инфратузилмаси учун 10 миллиард долларлик шартнома имзоладиAnthropic ва Вольта сунъий интеллект инфратузилмаси учун 10 миллиард долларлик шартнома имзоладиБугун, 00:52Microsoft нима сабабдан Windows 11 да эски дизайн элементларини сақлаб қолганини тушунтирдиMicrosoft нима сабабдан Windows 11 да эски дизайн элементларини сақлаб қолганини тушунтирдиБугун, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди