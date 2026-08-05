Радек Витек Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Мидлсброга ўтмоқда
Манчестер Юнайтед дарвозабони Радек Витек фаолиятини Чемпионшип вакили Мидлсбро сафида давом эттиришга яқин турибди. Даилй Миррор нашри тарқатган маълумотларга кўра, томонлар трансфер борасида якуний музокараларни олиб бормоқда ва ёш посбон тез орада тиббий кўрикдан ўтиб, ўзининг шахсий шартномасини расмийлаштиради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, истеъдодли дарвозабоннинг тақдири яқинда ўтказилган Атлетико Мадрид қарши баҳсда ҳал бўлган. Жамоа бош мураббийи майдонга асосий таркибда тушириш ўрнига Витекни захирада қолдиргани унинг Олд Траффорддаги фаолияти якунига етаётганидан яққол дарак берди. Аввалроқ у мавсумолди ўртоқлик ўйинларининг дастлабки иккитасида майдонга тушган эди.
Олти йиллик Манчестер клубидаги фаолиятидан сўнг, ёш посбон мунтазам равишда асосий таркибда тўп суришни мақсад қилган. Бристол Сити сафидаги муваффақиятли ижара даври ва 12 та қуруқ ўйин унинг ишончини оширди. Карл Дарлов жамоага келиб қўшилгач, Витек клубдаги иерархияда яна-да пастроққа тушиб қолди.
Янги чақирув ва келажак режалариВитекнинг ўзи ҳам олдинги интервюларида доимий ўйин амалиётига эга бўлиш муҳимлигини яширмаган эди. Унинг сўзларига кўра, футболчи ҳар ҳафта майдонга тушишни истайди ва ўзига мос келадиган энг яхши вариантни танлашга тайёрлигини билдирган. Мидлсбро клуби эса унга асосий дарвозабон мақоми учун курашиш имкониятини тақдим этиши мумкин.
Манчестер Юнайтед раҳбарияти таркибни янгилаш ишларини давом эттираётган бир пайтда, ушбу келишув икки томон учун ҳам бирдек манфаатли экани таъкидланмоқда. Битим шартларига кўра, манкунианликлар келгусида футболчи сотилса маълум фоиз олиш ҳамда уни қайтариб сотиб олиш ҳуқуқини (буй-бакк) шартномага киритиши кутилмоқда.
Яқин кунларда трансфер расман эълон қилиниши кутилмоқда. Шундан сўнг дарвозабон янги жамоасининг машғулотларига қўшилиб, Чемпионшипнинг навбатдаги мавсумига тайёргарликни бошлаб юборади.
…