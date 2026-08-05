Радек Витек Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Мидлсброга ўтмоқда

·0·Спорт
Радек Витек Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Мидлсброга ўтмоқда

Манчестер Юнайтед дарвозабони Радек Витек фаолиятини Чемпионшип вакили Мидлсбро сафида давом эттиришга яқин турибди. Даилй Миррор нашри тарқатган маълумотларга кўра, томонлар трансфер борасида якуний музокараларни олиб бормоқда ва ёш посбон тез орада тиббий кўрикдан ўтиб, ўзининг шахсий шартномасини расмийлаштиради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, истеъдодли дарвозабоннинг тақдири яқинда ўтказилган Атлетико Мадрид қарши баҳсда ҳал бўлган. Жамоа бош мураббийи майдонга асосий таркибда тушириш ўрнига Витекни захирада қолдиргани унинг Олд Траффорддаги фаолияти якунига етаётганидан яққол дарак берди. Аввалроқ у мавсумолди ўртоқлик ўйинларининг дастлабки иккитасида майдонга тушган эди.

Олти йиллик Манчестер клубидаги фаолиятидан сўнг, ёш посбон мунтазам равишда асосий таркибда тўп суришни мақсад қилган. Бристол Сити сафидаги муваффақиятли ижара даври ва 12 та қуруқ ўйин унинг ишончини оширди. Карл Дарлов жамоага келиб қўшилгач, Витек клубдаги иерархияда яна-да пастроққа тушиб қолди.

Янги чақирув ва келажак режалари

Витекнинг ўзи ҳам олдинги интервюларида доимий ўйин амалиётига эга бўлиш муҳимлигини яширмаган эди. Унинг сўзларига кўра, футболчи ҳар ҳафта майдонга тушишни истайди ва ўзига мос келадиган энг яхши вариантни танлашга тайёрлигини билдирган. Мидлсбро клуби эса унга асосий дарвозабон мақоми учун курашиш имкониятини тақдим этиши мумкин.

Манчестер Юнайтед раҳбарияти таркибни янгилаш ишларини давом эттираётган бир пайтда, ушбу келишув икки томон учун ҳам бирдек манфаатли экани таъкидланмоқда. Битим шартларига кўра, манкунианликлар келгусида футболчи сотилса маълум фоиз олиш ҳамда уни қайтариб сотиб олиш ҳуқуқини (буй-бакк) шартномага киритиши кутилмоқда.

Яқин кунларда трансфер расман эълон қилиниши кутилмоқда. Шундан сўнг дарвозабон янги жамоасининг машғулотларига қўшилиб, Чемпионшипнинг навбатдаги мавсумига тайёргарликни бошлаб юборади.

Манчестер ЮнайтедРадек ВитекМидлсброТрансферЧемпионшип
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деку Мадридда Хулиан Алварес агенти билан яширин учрашув ўтказдиДеку Мадридда Хулиан Алварес агенти билан яширин учрашув ўтказдиБугун, 01:18Жейми Каррагер Англия чемпионлиги учун асосий даъвогарларни айтдиЖейми Каррагер Англия чемпионлиги учун асосий даъвогарларни айтдиБугун, 00:55Рио Нгумоха Ян Диомандега қараганда ёрқинроқ карьерага эга бўлиши кутилмоқдаРио Нгумоха Ян Диомандега қараганда ёрқинроқ карьерага эга бўлиши кутилмоқдаБугун, 00:13Гарет Бейл Британия футболи тарихидаги энг зўрмиГарет Бейл Британия футболи тарихидаги энг зўрмиКеча, 23:35Доминик Собослаи Кертис Жонс билан жанжал ҳақида гапирдиДоминик Собослаи Кертис Жонс билан жанжал ҳақида гапирдиКеча, 23:18Трент Александр-Арнолд Ливерпулга қайтиши мумкинмиТрент Александр-Арнолд Ливерпулга қайтиши мумкинмиКеча, 22:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда