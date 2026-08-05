Деку Мадридда Хулиан Алварес агенти билан яширин учрашув ўтказди

·0·Спорт
Деку Мадридда Хулиан Алварес агенти билан яширин учрашув ўтказди

Барселона раҳбарияти Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Алварес трансфери бўйича музокараларни давом эттириш учун кутилмаган қадам ташлади. Sport нашри хабар қилишича, каталонияликлар спорт директори Деку пойтахтга махфий сафар уюштириб, аргентиналик футболчининг вакили Фернандо Идалго билан учрашув ўтказди. Ушбу ҳаракат трансфер бозридаги совуқчиликни бартараф этиш ва келишув имкониятларини сақлаб қолишга қаратилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб спорт директори ва Жоау Амарал футболчининг агенти билан Мадридда яширин шароитда музокара олиб борди. Ушбу саммит Блауграна трансфер бўлими учун ёзги мавсумдаги асосий устувор вазифа эканини яна бир бор тасдиқлайди. Гарчи музокаралар мураккаб босқичга кирган бўлса-да, Spotify Камп Ноу раҳбарияти таслим бўлиш ниятида эмас ва вазият ўзгарганда тезкор ҳаракат қилиш учун доимий алоқада бўлиш муҳимлигига тушуниб етган.

Мадридликларнинг кескин позицияси

Бироқ Барселона қатъиятига қарамай, пойтахт клубининг муносабати ўта муросасизлигича қолмоқда. Атлетико Мадрид ўзининг етакчи футболчиларидан бирини қўйиб юборишни ҳозирча режалаштирмаяпти. Клуб президенти Мигель Анхел Хил Марин бу вазиятга шахсий ёндашиб, ички рақобатдош жамоалар — Барселона ёки Реал Мадрид сафига ўтишига йўл қўймаслигини ва бу клуб нуфузини ҳимоя қилишини қатъий билдирган.

Икки клуб ўртасидаги институционал муносабатлар вазиятни янада чигаллаштирмоқда. Ўтмишдаги келишмовчиликлар сабабли бундай йирик миқёсдаги музокаралар тўсиқларга учрамоқда. Рожибланкос раҳбарияти рақиблар уларнинг обрўсига путур етказишга уринаётганига амин, бу эса клублараро бевосита алоқаларнинг узилишига олиб келди. Оқибатда жараён боши берк кўчага кириб, Барселона воситачилар ва футболчининг лагери орқали иш тутишга мажбур бўлмоқда.

Футболчининг хоҳиши ва келажакдаги қадамлар

Каталония клубининг асосий умиди футболчининг ўзи бу трансферни хоҳлаётганига таянади. Камп Ноу мулозимлари жаҳон чемпионининг Блауграна либосини кийишга тайёрлигини билдиришини трансфер йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоламоқда. Гарчи Атлетико раҳбарияти билан келишувга эришиш осон кечмаса-да, Деку ва унинг жамоаси вазиятни ўзгартириш учун ҳар қандай имкониятни синаб кўришга тайёр.

БарселонаАтлетико МадридХулиан АлваресДекуТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Радек Витек Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Мидлсброга ўтмоқдаРадек Витек Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Мидлсброга ўтмоқдаБугун, 01:13Жейми Каррагер Англия чемпионлиги учун асосий даъвогарларни айтдиЖейми Каррагер Англия чемпионлиги учун асосий даъвогарларни айтдиБугун, 00:55Рио Нгумоха Ян Диомандега қараганда ёрқинроқ карьерага эга бўлиши кутилмоқдаРио Нгумоха Ян Диомандега қараганда ёрқинроқ карьерага эга бўлиши кутилмоқдаБугун, 00:13Гарет Бейл Британия футболи тарихидаги энг зўрмиГарет Бейл Британия футболи тарихидаги энг зўрмиКеча, 23:35Доминик Собослаи Кертис Жонс билан жанжал ҳақида гапирдиДоминик Собослаи Кертис Жонс билан жанжал ҳақида гапирдиКеча, 23:18Трент Александр-Арнолд Ливерпулга қайтиши мумкинмиТрент Александр-Арнолд Ливерпулга қайтиши мумкинмиКеча, 22:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда