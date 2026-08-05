Деку Мадридда Хулиан Алварес агенти билан яширин учрашув ўтказди
Барселона раҳбарияти Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Алварес трансфери бўйича музокараларни давом эттириш учун кутилмаган қадам ташлади. Sport нашри хабар қилишича, каталонияликлар спорт директори Деку пойтахтга махфий сафар уюштириб, аргентиналик футболчининг вакили Фернандо Идалго билан учрашув ўтказди. Ушбу ҳаракат трансфер бозридаги совуқчиликни бартараф этиш ва келишув имкониятларини сақлаб қолишга қаратилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб спорт директори ва Жоау Амарал футболчининг агенти билан Мадридда яширин шароитда музокара олиб борди. Ушбу саммит Блауграна трансфер бўлими учун ёзги мавсумдаги асосий устувор вазифа эканини яна бир бор тасдиқлайди. Гарчи музокаралар мураккаб босқичга кирган бўлса-да, Spotify Камп Ноу раҳбарияти таслим бўлиш ниятида эмас ва вазият ўзгарганда тезкор ҳаракат қилиш учун доимий алоқада бўлиш муҳимлигига тушуниб етган.
Мадридликларнинг кескин позициясиБироқ Барселона қатъиятига қарамай, пойтахт клубининг муносабати ўта муросасизлигича қолмоқда. Атлетико Мадрид ўзининг етакчи футболчиларидан бирини қўйиб юборишни ҳозирча режалаштирмаяпти. Клуб президенти Мигель Анхел Хил Марин бу вазиятга шахсий ёндашиб, ички рақобатдош жамоалар — Барселона ёки Реал Мадрид сафига ўтишига йўл қўймаслигини ва бу клуб нуфузини ҳимоя қилишини қатъий билдирган.
Икки клуб ўртасидаги институционал муносабатлар вазиятни янада чигаллаштирмоқда. Ўтмишдаги келишмовчиликлар сабабли бундай йирик миқёсдаги музокаралар тўсиқларга учрамоқда. Рожибланкос раҳбарияти рақиблар уларнинг обрўсига путур етказишга уринаётганига амин, бу эса клублараро бевосита алоқаларнинг узилишига олиб келди. Оқибатда жараён боши берк кўчага кириб, Барселона воситачилар ва футболчининг лагери орқали иш тутишга мажбур бўлмоқда.
…