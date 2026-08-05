Android иловалари фойдаланувчилар геолокациясини сиздирмоқда

·0·Техно
Android иловалари фойдаланувчилар геолокациясини сиздирмоқда

Электрон чегара жамғармаси (ЭФФ) мутахассислари Android операцион тизими учун мўлжалланган мобил иловалар ишлаб чиқувчилари билмаган ҳолда ўз фойдаланувчиларининг аниқ геолокация маълумотларини реклама берувчилар ва маълумотлар брокерларига улашиб келаётганини аниқлашди. Ушбу жиддий ҳолат замонавий рақамли маконда махфийлик ва хавфсизлик масалалари нақадар долзарб эканини яна бир бор кўрсатиб турибди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Кўплаб иловалар ўз функционал вазифасини бажариш учун аниқ жойлашув маърузасига муҳтож бўлади. Масалан, об-ҳаво дастурлари ҳудудий прогнозни тузишда ёки фитнес иловалари югуриш маршрутини кузатишда фойдаланувчи координаталарини сўраши табиий ҳол. Бироқ TechCrunch нашри тарқатган маълумотларга кўра, муаммо айнан дастур функциясида эмас, балки унинг ичига ўрнатилган учинчи томон дастурий таъминот тўпламларида (SDK) яширинган.

Реклама SDK'ларининг яширин хавфлари

ЭФФ тадқиқотида таъкидланишича, аксарият дастурчилар ўз иловаларига даромад топиш мақсадида реклама SDK'ларини интеграция қилишади. Бироқ мазкур код қисмлари сукут бўйича (дефаулт) фаол ҳолатда ишлайди ва агар дастурчи уни махсус равишда ўчириб қўймаса, асосий илованинг барча рухсатларини, жумладан, фойдаланувчининг аниқ жойлашув маълумотларини ҳам мерос қилиб олади.

Аксарият дастурчилар ўз иловалари орқали фойдаланувчиларнинг шахсий координаталари учинчи томонга узатилаётганидан ҳатто хабардор ҳам эмас. SDK яратувчи компаниялар эса кўпроқ маълумот йиғишдан тижорий манфаатдор бўлиб, бу жараёнда фойдаланувчиларнинг махфийлиги хавф остида қолмоқда.

Маълумотлар қаерга кетмоқда ва унинг оқибатлари

ЭФФ таҳлилларига кўра, йиғилган геолокация тарихи маълумотлар брокерларига узатилади ва улар ўз навбатида бу ахборотни ҳукумат идоралари, ҳуқуқ-тартибот органлари ҳамда ҳарбий тузилмаларга сотади. Шунингдек, бундай махфий базаларнинг кибержиноятчилар қўлига тушиши ёки сизиб чиқиши фойдаланувчилар хавфсизлигига катта таҳдид солади.

Мутахассислар бундай SDK'лар реклама бозорининг кичик қисмини ташкил этишига қарамай, ўн минглаб иловалар орқали миллиардлаб фойдаланувчиларни қамраб олишини таъкидлашмоқда. Хусусан, ЭФФ текширувидан ўтган ва фойдаланувчилар жойлашувини яширинча улашган Android иловаларининг иккитаси биргаликда 60 миллион мартадан ортиқ юклаб олингани аниқланган.

Тадқиқотчилар Android экотизимида айнан SDK'ларга мўлжалланган алоҳида геолокация рухсатлари мавжуд эмаслигини билдиришмоқда. Яни, фойдаланувчи иловага ўз жойлашувини аниқлашга рухсат бергач, бу маълумот автоматик равишда барча учинчи томон рекламачиларига ҳам очилади. ЭФФ дастурчиларни ортиқча маълумот йиғиш функцияларини имкон қадар ўчириб қўйишга чақирмоқда.

AndroidИловаларМахфийликХавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Хитойдан келадиган оптик трансиверларни тақиқлаши мумкинАҚШ Хитойдан келадиган оптик трансиверларни тақиқлаши мумкинБугун, 01:26Очиқ вазнли сунъий интеллект моделлари етакчиларга етиб олмоқдаОчиқ вазнли сунъий интеллект моделлари етакчиларга етиб олмоқдаБугун, 01:23Жойлашувни аниқловчи ва тарихни очиб берувчи Вринклес иловаси тақдим этилдиЖойлашувни аниқловчи ва тарихни очиб берувчи Вринклес иловаси тақдим этилдиБугун, 00:54Гигабйте видеокарталари нархи 40 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаГигабйте видеокарталари нархи 40 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаБугун, 00:53Anthropic ва Вольта сунъий интеллект инфратузилмаси учун 10 миллиард долларлик шартнома имзоладиAnthropic ва Вольта сунъий интеллект инфратузилмаси учун 10 миллиард долларлик шартнома имзоладиБугун, 00:52Microsoft нима сабабдан Windows 11 да эски дизайн элементларини сақлаб қолганини тушунтирдиMicrosoft нима сабабдан Windows 11 да эски дизайн элементларини сақлаб қолганини тушунтирдиБугун, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди