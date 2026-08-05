Очиқ вазнли сунъий интеллект моделлари етакчиларга етиб олмоқда

·0·Техно
Очиқ вазнли сунъий интеллект моделлари етакчиларга етиб олмоқда

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи моделлар имкониятлари тез суръатлар билан ўсиб бораётган бир пайтда, очиқ вазнли тизимлар ҳам улардан ортда қолмаяпти. Хитойнинг Z.ai компанияси томонидан тақдим этилган ГЛМ-5.2 очиқ вазнли сунъий интеллект модели киберхавфсизлик ва биология йўналишларида OpenAI ҳамда Anthropic каби гигантларнинг илғор ишланмаларидан атиги бир неча ойлик фарқ билан ортда қолмоқда, деб хабар беради ixbt.com. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

СаферАИ номли нотижорат хавфсизлик ташкилоти ҳисоботига кўра, сўнгги авлод очиқ вазнли моделлари етакчи тизимлар даражасига шиддат билан яқинлашмоқда. Бироқ технологик имкониятларнинг ўсиши билан бирга хавфсизлик амалиётлари ва потенциал хатарлар ўртасидаги тафовут ҳам тобора кенгайиб бормоқда. Мутахассислар бу ҳолат жамият олдида турган янги хавфларни бошқариш механизмларини қайта кўриб чиқишни тақозо этаётганини таъкидлашмоқда.

Хавфсизлик чекловларидаги кескин фарқлар

Ташкилотнинг Z.ai очиқ API'си орқали ўтказган баҳолаш натижаларига кўра, ГЛМ-5.2 модели киберҳужумлар ёки икки томонлама биологик вазифаларга оид сўровларнинг бирортасини ҳам рад этмаган. Таққослаш учун, Anthropic компаниясининг Claude Опус 4.7 модели хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилгани боис киберхавфсизликни баҳоловчи КйберГйм тестини охирига етказиб бўлмаган. Бу эса очиқ вазнли моделлар назоратдан чиқиб кетиши мумкинлигидан хавотир билдирган танқидчиларнинг ҳақлигини яна бир бор кўрсатди.

Очиқ вазнли моделларнинг асосий хусусияти шундаки, уларни исталган шахс ўз қурилмасига юклаб олиши ва исталган инфратузилмада ишга тушириши мумкин. Бундай ҳолатда тизим устидан марказлашган полиция ёки назорат ўрнатишнинг иложи йўқ. Фойдаланувчилар ўзларининг шахсий ускуналари орқали моделлардаги барча ҳимоя механизмларини олиб ташлаши, ўзгартириши ёки уларни қайта созлаб чиқиши ҳеч қандай қийинчилик туғдирмайди.

Ёпиқ ва очиқ тизимлардаги заифликлар

OpenAI ва Anthropic каби ёпиқ тизим ишлаб чиқарувчилари хавфли кибер ёрдам ёки биологик кўрсатмаларни чеклаш учун махсус классификаторлар ва API даражасидаги назоратдан фойдаланадилар. Бироқ бу чоралар ҳам мукаммал эмас. Far.ai хавфсизлик ташкилоти xAI'нинг Grok 4.5 ҳамда Google DeepMind'нинг Gemini 3.1 Pro каби илғор моделларида юзлаб универсал «жаилбреак» усулларини аниқлаган. Ролли ўйинлар ва сохта суҳбат тарихини бирлаштирган бундай усуллар моделларнинг заиф нуқталарини четлаб ўтишга имкон беради.

Шунга қарамай, ёпиқ моделлар учун қўлланиладиган ҳимоя чоралари очиқ вазнли тизимларга нисбатан мутлақо самарасиз ишлайди. Чунки очиқ моделлар дастлабки дизайниданоқ ҳар қандай чекловларсиз ёки ўзгартирилган хавфсизлик шартлари билан ишлашга мўлжалланган. СаферАИ ижрочи директори Генри Пападатоснинг таъкидлашича, асосий мақсад яхши ва хавфсиз имкониятларни барча учун очиқ қилиш ҳамда очиқ манбали ёндашувда ҳам зарарли функцияларни бартараф этишга ҳаракат қилишдан иборат бўлиши лозим.

Сунъий интеллектКиберхавфсизликХавфсизликТехнологияДастурлаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Android иловалари фойдаланувчилар геолокациясини сиздирмоқдаAndroid иловалари фойдаланувчилар геолокациясини сиздирмоқдаБугун, 01:29АҚШ Хитойдан келадиган оптик трансиверларни тақиқлаши мумкинАҚШ Хитойдан келадиган оптик трансиверларни тақиқлаши мумкинБугун, 01:26Жойлашувни аниқловчи ва тарихни очиб берувчи Вринклес иловаси тақдим этилдиЖойлашувни аниқловчи ва тарихни очиб берувчи Вринклес иловаси тақдим этилдиБугун, 00:54Гигабйте видеокарталари нархи 40 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаГигабйте видеокарталари нархи 40 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаБугун, 00:53Anthropic ва Вольта сунъий интеллект инфратузилмаси учун 10 миллиард долларлик шартнома имзоладиAnthropic ва Вольта сунъий интеллект инфратузилмаси учун 10 миллиард долларлик шартнома имзоладиБугун, 00:52Microsoft нима сабабдан Windows 11 да эски дизайн элементларини сақлаб қолганини тушунтирдиMicrosoft нима сабабдан Windows 11 да эски дизайн элементларини сақлаб қолганини тушунтирдиБугун, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди