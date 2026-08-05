Telegram нима сабабдан App Storeдан вақтинча олиб ташланди

·42·Техно
Telegram нима сабабдан App Storeдан вақтинча олиб ташланди
Қисқача

Telegram кибержиноятчилар уюштирган ҳужум сабабли App Storeдан вақтинча олиб ташланди ва тақиқланган контент ўчирилгач, қайта тикланди. Павел Дуровнинг айтишича, ҳужумчилар оммавий каналлар ва гуруҳлардаги ески ёзувларни таҳрирлаб, сунъий интеллект ёрдамида яратилган тақиқланган материалларни қўшган. Жиноятчилар канал егалари пул бермаса, уларни блоклатиш ёки бутун иловани дўкондан ўчиртириш билан таҳдид қилган.

Машҳур Telegram мессенжери вақтинча App Store дўконидан ўчириб қўшилди ва бу ҳолат бутун дунё бўйлаб миллионлаб фойдаланувчилар ҳамда экспертлар эътиборини тортди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ҳодиса ортидан илова асосчиси Павел Дуров изоҳ бериб, воқеа тизимли хатолик эмас, балки кибержинатчиларнинг махсус уюштирилган ҳужуми эканини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, ҳужумчилар оммавий каналлар ва гуруҳлар эгаларини шантаж қилиш учун мураккаб схемадан фойдаланишган. Улар янги пост эълон қилиш ўрнига эски ёзувларни таҳрирлаб, сунъий интеллект ёрдамида яратилган тақиқланган контентни сездирмасдан қўшиб қўйишган. Пост аввалроқ эълон қилингани сабабли аксарият иштирокчилар уни пайқамаган ва шикоят қилиш тизими ҳам ўз вақтида ишламаган.

Шантажчилар қандай усулдан фойдаланди?

Павел Дуровнинг таъкидлашича, бундай ҳаракатларни «ўчириш шантажчилари» уюштириб келмоқда. Жинатчилар йирик жамоат каналлари эгаларидан пул талаб қилиб, тақиқланган материалларни жойлаштириши ҳамда сўнгра Apple компаниясига шикоят қилиш билан таҳдид қилган. Агар эгалари талабни бажаришдан бош тортса, улар канални блокировка қилиш ёки бутун иловани дўкондан вақтинча ўчиртиришга эришишга ҳаракат қилган.

Хавфсизлик хизмати қоидабузарликни аниқлагач, Telegram жамоаси дарҳол тақиқланган контентни ўчириб ташлади ва қоидабузар фойдаланувчи аккаунтини блоклади. Шундан сўнг Apple мессенжетни қайта тиклаб,уни яна иловалар дўконига қайтарди.

Apple ёндашувидаги танқидий ҳолатлар

Telegram раҳбарияти ноқонуний контентга қарши курашиш учун ҳам автоматик, ҳам қўлда бошқариладиган модерация воситаларидан кенг фойдаланишини таъкидлади. Айнан шу қатъий ҳимоя механизмлари туфайли ёвуз ниятли шахслар ҳимояни четлаб ўтиш учун борган сари мураккаб йўлларни излашга мажбур бўлмоқда.

Шу билан бирга, Павел Дуров Apple компаниясининг ҳаракатларини қаттиқ танқид қилди. Унинг фикрича, технология гиганти дастлаб иловани дўкондан ўчириб, кейингина дастурчилар билан боғлангани хавфли амалиётдир. Бундай ёндашув фойдаланувчи контентига эга бўлган бошқа йирик платформалар учун ҳам хавф туғдириши мумкин.

Ўз навбатида, Apple компанияси ҳам вазиятга изоҳ бериб, дўкон қоидаларини бузувчи материаллар аниқлангани сабабли Telegram вақтинча олиб ташланганини тасдиқлади. Тақиқланган контент йўқ қилиниб, қоидабузар блоклангач, дастур бир неча соат ичида каталикка қайтарилди.

TelegramApp StoreПавел ДуровAppleКиберхавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX ўзининг илк молиявий йиғилишида йирик режаларни эълон қилдиSpaceX ўзининг илк молиявий йиғилишида йирик режаларни эълон қилдиБугун, 03:57Третяков галереясида мобилография ва классик ландшафт кўргазмаси очиладиТретяков галереясида мобилография ва классик ландшафт кўргазмаси очиладиБугун, 03:26Lucid Моторс молиявий инқироздан чиқиш учун 1,4 миллиард доллар тежамоқчиLucid Моторс молиявий инқироздан чиқиш учун 1,4 миллиард доллар тежамоқчиБугун, 03:25МСИ ўзининг 40 йиллигига бағишланган Драко Эпик махсус туркумини тақдим этдиМСИ ўзининг 40 йиллигига бағишланган Драко Эпик махсус туркумини тақдим этдиБугун, 02:54SpaceX Tesla компаниясидан юз миллионлаб долларли аккумуляторлар сотиб олдиSpaceX Tesla компаниясидан юз миллионлаб долларли аккумуляторлар сотиб олдиБугун, 02:25AnTuTu июль ойи учун энг яхши Android-смартфонларни эълон қилдиAnTuTu июль ойи учун энг яхши Android-смартфонларни эълон қилдиБугун, 02:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди