Telegram нима сабабдан App Storeдан вақтинча олиб ташланди
Telegram кибержиноятчилар уюштирган ҳужум сабабли App Storeдан вақтинча олиб ташланди ва тақиқланган контент ўчирилгач, қайта тикланди. Павел Дуровнинг айтишича, ҳужумчилар оммавий каналлар ва гуруҳлардаги ески ёзувларни таҳрирлаб, сунъий интеллект ёрдамида яратилган тақиқланган материалларни қўшган. Жиноятчилар канал егалари пул бермаса, уларни блоклатиш ёки бутун иловани дўкондан ўчиртириш билан таҳдид қилган.
Машҳур Telegram мессенжери вақтинча App Store дўконидан ўчириб қўшилди ва бу ҳолат бутун дунё бўйлаб миллионлаб фойдаланувчилар ҳамда экспертлар эътиборини тортди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ҳодиса ортидан илова асосчиси Павел Дуров изоҳ бериб, воқеа тизимли хатолик эмас, балки кибержинатчиларнинг махсус уюштирилган ҳужуми эканини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, ҳужумчилар оммавий каналлар ва гуруҳлар эгаларини шантаж қилиш учун мураккаб схемадан фойдаланишган. Улар янги пост эълон қилиш ўрнига эски ёзувларни таҳрирлаб, сунъий интеллект ёрдамида яратилган тақиқланган контентни сездирмасдан қўшиб қўйишган. Пост аввалроқ эълон қилингани сабабли аксарият иштирокчилар уни пайқамаган ва шикоят қилиш тизими ҳам ўз вақтида ишламаган.
Шантажчилар қандай усулдан фойдаланди?Павел Дуровнинг таъкидлашича, бундай ҳаракатларни «ўчириш шантажчилари» уюштириб келмоқда. Жинатчилар йирик жамоат каналлари эгаларидан пул талаб қилиб, тақиқланган материалларни жойлаштириши ҳамда сўнгра Apple компаниясига шикоят қилиш билан таҳдид қилган. Агар эгалари талабни бажаришдан бош тортса, улар канални блокировка қилиш ёки бутун иловани дўкондан вақтинча ўчиртиришга эришишга ҳаракат қилган.
Хавфсизлик хизмати қоидабузарликни аниқлагач, Telegram жамоаси дарҳол тақиқланган контентни ўчириб ташлади ва қоидабузар фойдаланувчи аккаунтини блоклади. Шундан сўнг Apple мессенжетни қайта тиклаб,уни яна иловалар дўконига қайтарди.
Apple ёндашувидаги танқидий ҳолатларTelegram раҳбарияти ноқонуний контентга қарши курашиш учун ҳам автоматик, ҳам қўлда бошқариладиган модерация воситаларидан кенг фойдаланишини таъкидлади. Айнан шу қатъий ҳимоя механизмлари туфайли ёвуз ниятли шахслар ҳимояни четлаб ўтиш учун борган сари мураккаб йўлларни излашга мажбур бўлмоқда.
Шу билан бирга, Павел Дуров Apple компаниясининг ҳаракатларини қаттиқ танқид қилди. Унинг фикрича, технология гиганти дастлаб иловани дўкондан ўчириб, кейингина дастурчилар билан боғлангани хавфли амалиётдир. Бундай ёндашув фойдаланувчи контентига эга бўлган бошқа йирик платформалар учун ҳам хавф туғдириши мумкин.
Ўз навбатида, Apple компанияси ҳам вазиятга изоҳ бериб, дўкон қоидаларини бузувчи материаллар аниқлангани сабабли Telegram вақтинча олиб ташланганини тасдиқлади. Тақиқланган контент йўқ қилиниб, қоидабузар блоклангач, дастур бир неча соат ичида каталикка қайтарилди.
…