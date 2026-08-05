Жанни Инфантино Килиан Мбаппенинг рекордларини олқишлади
FIFA президенти Жанни Инфантино Килиан Мбаппенинг жаҳон чемпионатида иккинчи марта кетма-кет «Олтин буца»ни қўлга киритгани ва турнирда 10 та гол уриб, мусобақа ҳамда Франсия терма жамоаси тарихидаги енг яхши тўпурар бўлганини еътироф етди. 25 ёшли футболчининг ушбу натижалари унинг футбол тарихидаги енг буюк ўйинчилардан бири еканини яна бир бор кўрсатди.
Халқаро футбол федерацияси (FIFA) президенти Жанни Инфантино ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппенинг жаҳон чемпионатидаги тарихий ютуқларини юқори баҳолади. Мазкур баёнот футбол оламида катта эътиборга сазовор бўлиб, нафақат ҳужумчининг спортдаги улкан муваффақиятлари, балки унга нисбатан қилинган ирқчилик ҳакатлари ҳам кескин қораланганини кўрсатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Тарихий рекордлар ва чемпионатдаги натижаларРеал Мадрид ҳужумчиси ўзининг навбатдаги мундиалдаги ёрқин ўйини орқали футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири эканини яна бир бор тасдиқлади. Шимолий Америкада бўлиб ўтган жаҳон чемпионатидан сўнг FIFA раҳбари француз футболчисининг барқарорлиги ва истеъдодига қойил қолганини яшириб ўтирмади.
Ixbt.com ва бошқа халқаро манбалар тарқатган маълумотларга кўра, Жанни Инфантино ўзининг Instagram саҳифасида 25 ёшли футболчининг иккинчи марта кетма-кет «Олтин бутса»ни қўлга киритганини алоҳида таъкидлаган. Турнир давомида ўнта гол киритган Килиан Мбаппе мусобақа тарихидаги ва Франция терма жамоасининг барча даврлардаги энг яхши тўпурарига айланди.
Ирқчилик ва камситишларга қарши кескин муносабатБироқ турнир якунлари фақатгина спортдаги улкан муваффақиятлар билан чекланиб қолгани йўқ. Мусобақадан сўнг юзага келган нохуш ҳолатлар, жумладан, сиёсатчилар томонидан йўлланган айрим камситувчи баёнотлар футбол жамоатчилигининг ҳафсаласини пир қилди.
FIFA президенти Парагвай сенатори Селеста Амарилланинг ҳужумчига қарши айтган ирқий ва камситувчи гапларини қатъий қоралади. Интернет тармоғида кенг тарқалган бу каби салбий фикрлар бутун дунё бўйлаб жамоатчилик ҳамда ҳукумат вакилларининг кескин эътирозига сабаб бўлди.
Парагвайлик сенатор Килиан Мбаппега нисбатан асоссиз шахсий ҳужумлар уюштириб, унинг келиб чиқишига оид ҳақоратли сўзларни ишлатган эди. Ушбу ҳолат спорт оламида нафрат билан кутиб олинди ва кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
Жанни Инфантино ўз баёнотида бутун футбол олами ва жамият Франция терма жамоаси сардори билан бирдам эканини қатъий таъкидлади. У футбол барча учун хавфсиз ва инклюзив макон бўлиб қолиши лозимлигини, шунингдек, спортни ҳамда кенг жамиятни ирқчилик балосидан тозалаш йўлидаги саъй-ҳаракатлар давом эттирилишини вада қилди.
…