Жанни Инфантино Килиан Мбаппенинг рекордларини олқишлади

·41·Спорт
Жанни Инфантино Килиан Мбаппенинг рекордларини олқишлади
Қисқача

FIFA президенти Жанни Инфантино Килиан Мбаппенинг жаҳон чемпионатида иккинчи марта кетма-кет «Олтин буца»ни қўлга киритгани ва турнирда 10 та гол уриб, мусобақа ҳамда Франсия терма жамоаси тарихидаги енг яхши тўпурар бўлганини еътироф етди. 25 ёшли футболчининг ушбу натижалари унинг футбол тарихидаги енг буюк ўйинчилардан бири еканини яна бир бор кўрсатди.

Халқаро футбол федерацияси (FIFA) президенти Жанни Инфантино ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппенинг жаҳон чемпионатидаги тарихий ютуқларини юқори баҳолади. Мазкур баёнот футбол оламида катта эътиборга сазовор бўлиб, нафақат ҳужумчининг спортдаги улкан муваффақиятлари, балки унга нисбатан қилинган ирқчилик ҳакатлари ҳам кескин қораланганини кўрсатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Тарихий рекордлар ва чемпионатдаги натижалар

Реал Мадрид ҳужумчиси ўзининг навбатдаги мундиалдаги ёрқин ўйини орқали футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири эканини яна бир бор тасдиқлади. Шимолий Америкада бўлиб ўтган жаҳон чемпионатидан сўнг FIFA раҳбари француз футболчисининг барқарорлиги ва истеъдодига қойил қолганини яшириб ўтирмади.

Ixbt.com ва бошқа халқаро манбалар тарқатган маълумотларга кўра, Жанни Инфантино ўзининг Instagram саҳифасида 25 ёшли футболчининг иккинчи марта кетма-кет «Олтин бутса»ни қўлга киритганини алоҳида таъкидлаган. Турнир давомида ўнта гол киритган Килиан Мбаппе мусобақа тарихидаги ва Франция терма жамоасининг барча даврлардаги энг яхши тўпурарига айланди.

Ирқчилик ва камситишларга қарши кескин муносабат

Бироқ турнир якунлари фақатгина спортдаги улкан муваффақиятлар билан чекланиб қолгани йўқ. Мусобақадан сўнг юзага келган нохуш ҳолатлар, жумладан, сиёсатчилар томонидан йўлланган айрим камситувчи баёнотлар футбол жамоатчилигининг ҳафсаласини пир қилди.

FIFA президенти Парагвай сенатори Селеста Амарилланинг ҳужумчига қарши айтган ирқий ва камситувчи гапларини қатъий қоралади. Интернет тармоғида кенг тарқалган бу каби салбий фикрлар бутун дунё бўйлаб жамоатчилик ҳамда ҳукумат вакилларининг кескин эътирозига сабаб бўлди.

Парагвайлик сенатор Килиан Мбаппега нисбатан асоссиз шахсий ҳужумлар уюштириб, унинг келиб чиқишига оид ҳақоратли сўзларни ишлатган эди. Ушбу ҳолат спорт оламида нафрат билан кутиб олинди ва кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Жанни Инфантино ўз баёнотида бутун футбол олами ва жамият Франция терма жамоаси сардори билан бирдам эканини қатъий таъкидлади. У футбол барча учун хавфсиз ва инклюзив макон бўлиб қолиши лозимлигини, шунингдек, спортни ҳамда кенг жамиятни ирқчилик балосидан тозалаш йўлидаги саъй-ҳаракатлар давом эттирилишини вада қилди.

Килиан МбаппеFIFAЖанни ИнфантиноРеал МадридФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2026-йилги Леагуес Куп турнири: асосий интрига ва ўзгаришлар2026-йилги Леагуес Куп турнири: асосий интрига ва ўзгаришларБугун, 03:35Ливерпул Пари Сен-Жермен вингери Иброҳим Мбае трансферига яқинлашмоқдаЛиверпул Пари Сен-Жермен вингери Иброҳим Мбае трансферига яқинлашмоқдаБугун, 02:59Челси клубининг янги интизомий сиёсати мухлисларда эътироз уйғотдиЧелси клубининг янги интизомий сиёсати мухлисларда эътироз уйғотдиБугун, 02:39Манчестер Сити Педру Нетуни трансфер қилмоқчиМанчестер Сити Педру Нетуни трансфер қилмоқчиБугун, 01:53Деку Мадридда Хулиан Алварес агенти билан яширин учрашув ўтказдиДеку Мадридда Хулиан Алварес агенти билан яширин учрашув ўтказдиБугун, 01:18Радек Витек Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Мидлсброга ўтмоқдаРадек Витек Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Мидлсброга ўтмоқдаБугун, 01:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда