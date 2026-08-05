SpaceX даромади икки баробар ошди

·33·Техно
SpaceX даромади икки баробар ошди
Қисқача

SpaceX компаниясининг даромади 2025-йилнинг иккинчи чорагидаги 4 миллиард доллардан 2026-йилнинг иккинчи чорагида 7,8 миллиард долларга етиб, 92 фоизга ошди. Ўсиш асосан Starlink хизматининг кенгайиши, шунингдек Google ва Anthropic компанияларига ҳисоблаш қувватларини ижарага беришдан таъминланди.

Аэрокосмик гигант SpaceX компанияси ўз тарихидаги илк чораклик молиявий ҳисоботини эълон қилди ва даромад ҳажмини ўтган йилнинг мос даврига нисбатан икки баравар оширишга муваффақ бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, бу ўсиш асосан Starlink сунъий йўлдош интернет хизматининг кенгайиши ҳамда Google ва Anthropic компанияларига ҳисоблаш қувватларини ижарага бериш бўйича тузилган йирик келишувлар эвазига таъминланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компаниянинг умумий савдо ҳажми 2025-йилнинг иккинчи чорагидаги 4 миллиард доллардан 2026-йилнинг иккинчи чорагида 7,8 миллиард долларга етиб, 92 фоизлик сакрашни қайд этди. Ушбу ўсишнинг деярли 2 миллиард доллари сунъий интеллект бўлинмаси ҳисобига тўғри келган бўлса, Starlink тушумлари яна 1,7 миллиард долларга кўпайди. Молиявий кўрсаткичлар яхшиланганига қарамай, корхона ушбу чоракни 541 миллион доллар зарар билан якунлади, бироқ бу ўтган йилнинг иккинчи чорагидаги 1 миллиард долларлик зарардан сезиларли даражада камдир.

Тарихий IPO ва молиявий захиралар

Мазкур молиявий ҳисобот компания тарихидаги энг йирик IPO (бирламчи оммавий таклиф) амалга оширилганидан деярли икки ой ўтиб эълон қилинди. SpaceX акцияларини оммавий савдога чиқариш жараёнида 85 миллиард доллардан ортиқ маблағ йиғиб, 1,75 триллион долларлик бозор қиймати билан фонд бозорига чиққан эди. Муваффақиятли облигациялар савдосидан сўнг компания ихтиёрида 100 миллиард долларлик улкан захира маблағи мавжуд.

Савдоларнинг дастлабки кунларида компаниянинг бозор қиймати кескин ошиб, қисқа муддатга Amazon'ни ортда қолдирди ва ҳатто Microsoft билан деярли тенглашди. Бироқ шундан сўнг акциялар нархи пасайиб, бош директори Elon Musk томонидан белгиланган 135 долларлик IPO нархидан ҳам пастга тушиб кетди. Сешанба куни савдолар якунида акциялар 125 доллардан бироз юқорироқда ёпилди, бироқ иш вақтидан кейинги савдоларда яна 8 фоизгача пасайиш кузатилди.

Сунъий интеллект йўналишидаги бурилиш

Google ва Anthropic билан тузилган ҳисоблаш қувватларини ижарага бериш бўйича битимлар IPO'дан бир неча ҳафта олдин эълон қилинган бўлиб, компания стратегиясида катта бурилиш ясади. Elon Musk'нинг xAI стартапи ракетасозлик компаниясига қўшиб олингандан кейин унинг сунъий интеллект бўлинмаси OpenAI ва Anthropic каби етакчи лабораториялар билан рақобатда ортда қолаётган эди. Ушбу муаммолар фонида xAI турли жанжалларга аралашиб қолди, жумладан, унинг Grok чат-боти ўзини “МечаҲитлер” деб атагани ёки болалар эксплуатациясига оид контент яратгани жамоатчилик эътирозига сабаб бўлди.

Компания xAI моделларини ўқитиш учун Теннесси штатининг Мемфис шаҳри ва унинг атрофида иккита маълумотлар марказини қуриб улгурган эди. Шу сабабли мавжуд қувватларни Anthropic ва Google каби мижозларга ижарага беришга қарор қилинди. Сешанба куни бўлиб ўтган анжуманда SpaceX молия директори Брет Джонсен янги хостинг битимлари ҳисобидан қўшилган даромад мавжуд қувватларни монетизация қилиш эвазига юқори ЭБИТДА маржасини таъминлаганини таъкидлади.

SpaceXStarlinkGoogleAnthropicElon Musk
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX ўзининг илк молиявий йиғилишида йирик режаларни эълон қилдиSpaceX ўзининг илк молиявий йиғилишида йирик режаларни эълон қилдиБугун, 03:57Третяков галереясида мобилография ва классик ландшафт кўргазмаси очиладиТретяков галереясида мобилография ва классик ландшафт кўргазмаси очиладиБугун, 03:26Lucid Моторс молиявий инқироздан чиқиш учун 1,4 миллиард доллар тежамоқчиLucid Моторс молиявий инқироздан чиқиш учун 1,4 миллиард доллар тежамоқчиБугун, 03:25МСИ ўзининг 40 йиллигига бағишланган Драко Эпик махсус туркумини тақдим этдиМСИ ўзининг 40 йиллигига бағишланган Драко Эпик махсус туркумини тақдим этдиБугун, 02:54SpaceX Tesla компаниясидан юз миллионлаб долларли аккумуляторлар сотиб олдиSpaceX Tesla компаниясидан юз миллионлаб долларли аккумуляторлар сотиб олдиБугун, 02:25AnTuTu июль ойи учун энг яхши Android-смартфонларни эълон қилдиAnTuTu июль ойи учун энг яхши Android-смартфонларни эълон қилдиБугун, 02:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди