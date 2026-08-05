SpaceX даромади икки баробар ошди
SpaceX компаниясининг даромади 2025-йилнинг иккинчи чорагидаги 4 миллиард доллардан 2026-йилнинг иккинчи чорагида 7,8 миллиард долларга етиб, 92 фоизга ошди. Ўсиш асосан Starlink хизматининг кенгайиши, шунингдек Google ва Anthropic компанияларига ҳисоблаш қувватларини ижарага беришдан таъминланди.
Аэрокосмик гигант SpaceX компанияси ўз тарихидаги илк чораклик молиявий ҳисоботини эълон қилди ва даромад ҳажмини ўтган йилнинг мос даврига нисбатан икки баравар оширишга муваффақ бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, бу ўсиш асосан Starlink сунъий йўлдош интернет хизматининг кенгайиши ҳамда Google ва Anthropic компанияларига ҳисоблаш қувватларини ижарага бериш бўйича тузилган йирик келишувлар эвазига таъминланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компаниянинг умумий савдо ҳажми 2025-йилнинг иккинчи чорагидаги 4 миллиард доллардан 2026-йилнинг иккинчи чорагида 7,8 миллиард долларга етиб, 92 фоизлик сакрашни қайд этди. Ушбу ўсишнинг деярли 2 миллиард доллари сунъий интеллект бўлинмаси ҳисобига тўғри келган бўлса, Starlink тушумлари яна 1,7 миллиард долларга кўпайди. Молиявий кўрсаткичлар яхшиланганига қарамай, корхона ушбу чоракни 541 миллион доллар зарар билан якунлади, бироқ бу ўтган йилнинг иккинчи чорагидаги 1 миллиард долларлик зарардан сезиларли даражада камдир.
Тарихий IPO ва молиявий захираларМазкур молиявий ҳисобот компания тарихидаги энг йирик IPO (бирламчи оммавий таклиф) амалга оширилганидан деярли икки ой ўтиб эълон қилинди. SpaceX акцияларини оммавий савдога чиқариш жараёнида 85 миллиард доллардан ортиқ маблағ йиғиб, 1,75 триллион долларлик бозор қиймати билан фонд бозорига чиққан эди. Муваффақиятли облигациялар савдосидан сўнг компания ихтиёрида 100 миллиард долларлик улкан захира маблағи мавжуд.
Савдоларнинг дастлабки кунларида компаниянинг бозор қиймати кескин ошиб, қисқа муддатга Amazon'ни ортда қолдирди ва ҳатто Microsoft билан деярли тенглашди. Бироқ шундан сўнг акциялар нархи пасайиб, бош директори Elon Musk томонидан белгиланган 135 долларлик IPO нархидан ҳам пастга тушиб кетди. Сешанба куни савдолар якунида акциялар 125 доллардан бироз юқорироқда ёпилди, бироқ иш вақтидан кейинги савдоларда яна 8 фоизгача пасайиш кузатилди.
Сунъий интеллект йўналишидаги бурилишGoogle ва Anthropic билан тузилган ҳисоблаш қувватларини ижарага бериш бўйича битимлар IPO'дан бир неча ҳафта олдин эълон қилинган бўлиб, компания стратегиясида катта бурилиш ясади. Elon Musk'нинг xAI стартапи ракетасозлик компаниясига қўшиб олингандан кейин унинг сунъий интеллект бўлинмаси OpenAI ва Anthropic каби етакчи лабораториялар билан рақобатда ортда қолаётган эди. Ушбу муаммолар фонида xAI турли жанжалларга аралашиб қолди, жумладан, унинг Grok чат-боти ўзини “МечаҲитлер” деб атагани ёки болалар эксплуатациясига оид контент яратгани жамоатчилик эътирозига сабаб бўлди.
Компания xAI моделларини ўқитиш учун Теннесси штатининг Мемфис шаҳри ва унинг атрофида иккита маълумотлар марказини қуриб улгурган эди. Шу сабабли мавжуд қувватларни Anthropic ва Google каби мижозларга ижарага беришга қарор қилинди. Сешанба куни бўлиб ўтган анжуманда SpaceX молия директори Брет Джонсен янги хостинг битимлари ҳисобидан қўшилган даромад мавжуд қувватларни монетизация қилиш эвазига юқори ЭБИТДА маржасини таъминлаганини таъкидлади.
…