Жейми Каррагер Англия чемпионлиги учун асосий даъвогарларни айтди

·20·Спорт
Жейми Каррагер Англия чемпионлиги учун асосий даъвогарларни айтди
Қисқача

Жейми Каррагернинг фикрича, Англия Премер-лигасида чемпионлик учун асосий кураш «Манчестер Сити» ва «Арсенал» ўртасида кечади. У бош мураббий алмашганига қарамай, «Манчестер Сити» ўз салоҳиятини сақлаб қолганини ва Родрининг жамоадан кетмаслиги шарти билан фаворит бўлиб қолишини таъкидлади. Каррагер «Ливерпул» таркиби ҳали тўлиқ шаклланмагани, ҳимояга икки футболчи ва юқори савияли ўнг қанот вингери кераклигини айтди.

Англия Премер-лигасининг янги мавсуми олдидан экспертлар ва собиқ футболчилар ўз тахминларини билдирмоқда. «Ливерпул» жамоасининг собиқ ҳимоячиси Жейми Каррагернинг фикрича, бу йилги чемпионлик пойгаси фақат икки жамоа — «Манчестер Сити» ҳамда «Арсенал» ўртасида кечади. У бошқа рақобатчилар қаторида ўзининг собиқ жамоаси ва «Манчестер Юнайтед»нинг имкониятларини паст баҳолаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ФутболRamбле подкастида сўз олган мутахассис трансфер ойнаси ёпилишига бир ой вақт қолганига қарамай, олтин медаллар учун айнан шу икки гранд курашишини таъкидлади. Каррагернинг сўзларига кўра, «Манчестер Сити»да бош мураббий ўзгарганига қарамай, жамоа ўз салоҳиятини сақлаб қолган ва чемпионликни қайтаришга қодир.

Родрининг ўрни ва мураббий омили

Каррагернинг бу башоратида испаниялик яримҳимоячи Родридан кўп нарса уқиб олиниши қайд этилган. Агар таянч зонасининг асосий фигураси жамоадан кетмаган тақдирда, «шаҳарликлар» асосий фаворит бўлиб қолаверади. Экспертнинг фикрича, испаниялик футболчининг «Реал Мадрид»га ўтиб кетиш эҳтимоли мавжуд бўлмаса, «Сити»ни тўхтатиш қийин бўлади.

Шунингдек, жамоа бошқарувига келган мутахассиснинг тактик ёндашувлари ва ўйин услуби ҳам юқори баҳоланди. Узоқ йиллар давомида бир мураббий қўл остида тўп сурган жамоа учун янги қон ва ўзгаришлар ижобий туртки бериши мумкинлиги таъкидланди.

«Ливерпул» ва «Манчестер Юнайтед»нинг имкониятлари

«Ливерпул» мухлислари янги мавсумда чемпионлик учун курашни кутаётган бир пайтда, Каррагер бу фикрга қўшилмаслигини билдирди. Унинг таҳлилига кўра, Мерсисайд клуби таркиби ҳали тўлиқ шаклланмаган ва чемпионлик пойгасига қўшилиш учун жиддий ўзгаришларга муҳтож.

ixbt.com маълумотига кўра, Каррагер «Ливерпул» чемпионлик унвони учун курашиши учун ҳимоя чизиғига икки нафар футболчи ва юқори савияли ўнг қанот вингери сувдек зарурлигини таъкидлаган. Клуб ҳали ҳам Муҳаммад Салахнинг ўрнини муносиб ёпингани йўқ ва трансфер бозоридаги ҳаракатлар мутахассисда саволлар туғдирмоқда.

Жейми КаррагерМанчестер СитиАрсеналАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деку Мадридда Хулиан Алварес агенти билан яширин учрашув ўтказдиДеку Мадридда Хулиан Алварес агенти билан яширин учрашув ўтказдиБугун, 01:18Радек Витек Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Мидлсброга ўтмоқдаРадек Витек Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Мидлсброга ўтмоқдаБугун, 01:13Рио Нгумоха Ян Диомандега қараганда ёрқинроқ карьерага эга бўлиши кутилмоқдаРио Нгумоха Ян Диомандега қараганда ёрқинроқ карьерага эга бўлиши кутилмоқдаБугун, 00:13Гарет Бейл Британия футболи тарихидаги энг зўрмиГарет Бейл Британия футболи тарихидаги энг зўрмиКеча, 23:35Доминик Собослаи Кертис Жонс билан жанжал ҳақида гапирдиДоминик Собослаи Кертис Жонс билан жанжал ҳақида гапирдиКеча, 23:18Трент Александр-Арнолд Ливерпулга қайтиши мумкинмиТрент Александр-Арнолд Ливерпулга қайтиши мумкинмиКеча, 22:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда