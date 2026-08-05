Жейми Каррагер Англия чемпионлиги учун асосий даъвогарларни айтди
Жейми Каррагернинг фикрича, Англия Премер-лигасида чемпионлик учун асосий кураш «Манчестер Сити» ва «Арсенал» ўртасида кечади. У бош мураббий алмашганига қарамай, «Манчестер Сити» ўз салоҳиятини сақлаб қолганини ва Родрининг жамоадан кетмаслиги шарти билан фаворит бўлиб қолишини таъкидлади. Каррагер «Ливерпул» таркиби ҳали тўлиқ шаклланмагани, ҳимояга икки футболчи ва юқори савияли ўнг қанот вингери кераклигини айтди.
Англия Премер-лигасининг янги мавсуми олдидан экспертлар ва собиқ футболчилар ўз тахминларини билдирмоқда. «Ливерпул» жамоасининг собиқ ҳимоячиси Жейми Каррагернинг фикрича, бу йилги чемпионлик пойгаси фақат икки жамоа — «Манчестер Сити» ҳамда «Арсенал» ўртасида кечади. У бошқа рақобатчилар қаторида ўзининг собиқ жамоаси ва «Манчестер Юнайтед»нинг имкониятларини паст баҳолаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ФутболRamбле подкастида сўз олган мутахассис трансфер ойнаси ёпилишига бир ой вақт қолганига қарамай, олтин медаллар учун айнан шу икки гранд курашишини таъкидлади. Каррагернинг сўзларига кўра, «Манчестер Сити»да бош мураббий ўзгарганига қарамай, жамоа ўз салоҳиятини сақлаб қолган ва чемпионликни қайтаришга қодир.
Родрининг ўрни ва мураббий омилиКаррагернинг бу башоратида испаниялик яримҳимоячи Родридан кўп нарса уқиб олиниши қайд этилган. Агар таянч зонасининг асосий фигураси жамоадан кетмаган тақдирда, «шаҳарликлар» асосий фаворит бўлиб қолаверади. Экспертнинг фикрича, испаниялик футболчининг «Реал Мадрид»га ўтиб кетиш эҳтимоли мавжуд бўлмаса, «Сити»ни тўхтатиш қийин бўлади.
Шунингдек, жамоа бошқарувига келган мутахассиснинг тактик ёндашувлари ва ўйин услуби ҳам юқори баҳоланди. Узоқ йиллар давомида бир мураббий қўл остида тўп сурган жамоа учун янги қон ва ўзгаришлар ижобий туртки бериши мумкинлиги таъкидланди.
«Ливерпул» ва «Манчестер Юнайтед»нинг имкониятлари«Ливерпул» мухлислари янги мавсумда чемпионлик учун курашни кутаётган бир пайтда, Каррагер бу фикрга қўшилмаслигини билдирди. Унинг таҳлилига кўра, Мерсисайд клуби таркиби ҳали тўлиқ шаклланмаган ва чемпионлик пойгасига қўшилиш учун жиддий ўзгаришларга муҳтож.
ixbt.com маълумотига кўра, Каррагер «Ливерпул» чемпионлик унвони учун курашиши учун ҳимоя чизиғига икки нафар футболчи ва юқори савияли ўнг қанот вингери сувдек зарурлигини таъкидлаган. Клуб ҳали ҳам Муҳаммад Салахнинг ўрнини муносиб ёпингани йўқ ва трансфер бозоридаги ҳаракатлар мутахассисда саволлар туғдирмоқда.
…