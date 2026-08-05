Манчестер Сити Педру Нетуни трансфер қилмоқчи
Манчестер Сити Челси футболчиси Педру Нетуни жамоани тарк етиши кутилаётган вингер ўрнига асосий номзод сифатида кўрмоқда. Бразилиялик ҳужумчи Савино етарлича ўйин амалиётига ега бўлмагани сабабли клубдан кетмоқчи ва Тоттенхемга ўтишга яқин турибди. Ензо Мареска аввал Челси сафида бирга ишлаган Педру Нетуни қанот чизиғини кучайтириш учун жамоага олиб келишни истамоқда.
Ёзги трансфер мавсуми яқинлашгани сари Европанинг гранд клублари ўз таркибини кучайтириш бўлиб иш бошлади. талкСПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Англия амалдаги чемпиони Манчестер Сити жамоани тарк этиши кутилаётган вингер ўрнига номзод топди. Манситийлар Челси футболчиси Педру Нетуни ўз сафига қўшиб олишни асосий мақсад қилиб қўйган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, бразилиялик ҳужумчи Савино Манчестер Сити сафида етарлича ўйин амалиётига эга бўлмагани сабабли клубни тарк этишни истамоқда. Этиҳад Стадиумдаги қийин мавсумдан сўнг футболчи Тоттенхҳемга ўтишга яқин турибди. Тоттенхҳем сўнгги 12 ой давомида Савинони кузатиб келаётган эди ва уни устувор трансфер сифатида кўрмоқда.
Энзо Мареска ва Педру Нетунинг эҳтимолий учрашувиСавино кетган тақдирда, Манчестер Сити бош мураббийи Энзо Мареска қанот чизиғини кучайтириш учун Педру Нетуни жамоага олиб келишни истамоқда. Мутахассис илгари Челси сафида португалиялик вингер билан бирга ишлаган тажрибага эга. Бу омил трансфернинг амалга ошиш эҳтимолини янада оширади.
Педру Нету 2024-йилда Вульверҳемптондан Челсига келиб қўшилганидан буён барқарор ўйин кўрсатиб келмоқда. У Лондон клуби сафида 54 та лига ўйинини асосий таркибда бошлаб, 9 та гол ва жами 21 та самарали ҳаракатни амалга оширди. Шунга қарамай, унинг Стамфорд Бридгедаги келажаги сўроқ остида қолмоқда.
Челси сафидаги ўзгаришлар ва рақобатСтамфорд Бридге клубида бош мураббий Ксаби Алонсо келиши билан таркибда ўзгаришлар юзага келди. Челсининг Европа кубокларидан четда қолгани ва таркибни кучайтириш учун амалга оширилган йирик трансферлар, жумладан 117 миллион фунт стерлинг эвазига олиб келинган Морган Рожерснинг келиши Педру Нетунинг имкониятларини чеклаб қўйиши мумкин.
Шу боис, 26 ёшли футболчи доимий ўйин амалиётига эга бўлиш учун бошқа жамоага ўтиш ҳақида ўйламоқда. Бироқ Манчестер Сити бу курашда ягона даъвогар эмас.
Ливерпул ҳам ўз юлдузи Муҳаммад Салах мавсум охирида Анхилдни тарк этишини эълон қилганидан сўнг, ўнг қанот ҳужумчиси қидирмоқда. Мерсисайдликлар Педру Нетуни мисрлик ҳужумчига муносиб ўринбосар сифатида кўриб чиқмоқда ва вазиятни диққат билан кузатмоқда.
…