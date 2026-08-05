Манчестер Сити Педру Нетуни трансфер қилмоқчи

·34·Спорт
Манчестер Сити Педру Нетуни трансфер қилмоқчи
Қисқача

Манчестер Сити Челси футболчиси Педру Нетуни жамоани тарк етиши кутилаётган вингер ўрнига асосий номзод сифатида кўрмоқда. Бразилиялик ҳужумчи Савино етарлича ўйин амалиётига ега бўлмагани сабабли клубдан кетмоқчи ва Тоттенхемга ўтишга яқин турибди. Ензо Мареска аввал Челси сафида бирга ишлаган Педру Нетуни қанот чизиғини кучайтириш учун жамоага олиб келишни истамоқда.

Ёзги трансфер мавсуми яқинлашгани сари Европанинг гранд клублари ўз таркибини кучайтириш бўлиб иш бошлади. талкСПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Англия амалдаги чемпиони Манчестер Сити жамоани тарк этиши кутилаётган вингер ўрнига номзод топди. Манситийлар Челси футболчиси Педру Нетуни ўз сафига қўшиб олишни асосий мақсад қилиб қўйган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, бразилиялик ҳужумчи Савино Манчестер Сити сафида етарлича ўйин амалиётига эга бўлмагани сабабли клубни тарк этишни истамоқда. Этиҳад Стадиумдаги қийин мавсумдан сўнг футболчи Тоттенхҳемга ўтишга яқин турибди. Тоттенхҳем сўнгги 12 ой давомида Савинони кузатиб келаётган эди ва уни устувор трансфер сифатида кўрмоқда.

Энзо Мареска ва Педру Нетунинг эҳтимолий учрашуви

Савино кетган тақдирда, Манчестер Сити бош мураббийи Энзо Мареска қанот чизиғини кучайтириш учун Педру Нетуни жамоага олиб келишни истамоқда. Мутахассис илгари Челси сафида португалиялик вингер билан бирга ишлаган тажрибага эга. Бу омил трансфернинг амалга ошиш эҳтимолини янада оширади.

Педру Нету 2024-йилда Вульверҳемптондан Челсига келиб қўшилганидан буён барқарор ўйин кўрсатиб келмоқда. У Лондон клуби сафида 54 та лига ўйинини асосий таркибда бошлаб, 9 та гол ва жами 21 та самарали ҳаракатни амалга оширди. Шунга қарамай, унинг Стамфорд Бридгедаги келажаги сўроқ остида қолмоқда.

Челси сафидаги ўзгаришлар ва рақобат

Стамфорд Бридге клубида бош мураббий Ксаби Алонсо келиши билан таркибда ўзгаришлар юзага келди. Челсининг Европа кубокларидан четда қолгани ва таркибни кучайтириш учун амалга оширилган йирик трансферлар, жумладан 117 миллион фунт стерлинг эвазига олиб келинган Морган Рожерснинг келиши Педру Нетунинг имкониятларини чеклаб қўйиши мумкин.

Шу боис, 26 ёшли футболчи доимий ўйин амалиётига эга бўлиш учун бошқа жамоага ўтиш ҳақида ўйламоқда. Бироқ Манчестер Сити бу курашда ягона даъвогар эмас.

Ливерпул ҳам ўз юлдузи Муҳаммад Салах мавсум охирида Анхилдни тарк этишини эълон қилганидан сўнг, ўнг қанот ҳужумчиси қидирмоқда. Мерсисайдликлар Педру Нетуни мисрлик ҳужумчига муносиб ўринбосар сифатида кўриб чиқмоқда ва вазиятни диққат билан кузатмоқда.

Манчестер СитиПедру НетуСавиноЧелсиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2026-йилги Леагуес Куп турнири: асосий интрига ва ўзгаришлар2026-йилги Леагуес Куп турнири: асосий интрига ва ўзгаришларБугун, 03:35Ливерпул Пари Сен-Жермен вингери Иброҳим Мбае трансферига яқинлашмоқдаЛиверпул Пари Сен-Жермен вингери Иброҳим Мбае трансферига яқинлашмоқдаБугун, 02:59Челси клубининг янги интизомий сиёсати мухлисларда эътироз уйғотдиЧелси клубининг янги интизомий сиёсати мухлисларда эътироз уйғотдиБугун, 02:39Жанни Инфантино Килиан Мбаппенинг рекордларини олқишладиЖанни Инфантино Килиан Мбаппенинг рекордларини олқишладиБугун, 01:58Деку Мадридда Хулиан Алварес агенти билан яширин учрашув ўтказдиДеку Мадридда Хулиан Алварес агенти билан яширин учрашув ўтказдиБугун, 01:18Радек Витек Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Мидлсброга ўтмоқдаРадек Витек Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Мидлсброга ўтмоқдаБугун, 01:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда