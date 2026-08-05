Арзон автомобиллар Tesla фойдасини пасайтириб юборди
Tesla компаниясининг жорий йилнинг иккинчи чорагидаги фойдаси електромобилларнинг ўртача сотув нархи пасайгани ва арзон моделларга талаб ошгани сабаб кескин камайди. Июн ойида якунланган чоракда компаниянинг операцион маржаси 1,4 фоизни ташкил етди, ўтган йилнинг шу даврида еса бу кўрсаткич 4,1 фоиз бўлган.
Tesla компаниясининг анъанавий автомобил ишлаб чиқарувчидан сунъий интеллектга асосланган технологик гигантга айланиш йўлидаги узоқ муддатли режалари жиддий тўқнашувларга учрамоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, корхонанинг асосий автомобил моделлари келтирадиган даромад кескин қисқариб, унинг молиявий кўрсаткичларига салбий таъсир кўрсатмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Жорий йилнинг иккинчи чораги якунларига кўра, Tesla фойдасининг кескин пасайгани қайд этилди. Бунга асосий сабаб сифатида электромобилларнинг ўртача сотув нархи сезиларли даражада тушиб кетгани кўрсатилмоқда. Нархларнинг арзонлашуви ва арзонроқ моделларга талабнинг ошиши компания рентабеллигига қаттиқ зарба берди.
Молиявий кўрсаткичлар пасаймоқдаҲисобот даврига кўра, июн ойида якунланган чоракда Tesla операцион маржаси атиги 1,4 фоизни ташкил этди. Таққослаш учун, ўтган йилнинг шу даврида ушбу кўрсаткич 4,1 фоизга тенг эди. Молиявий фойданинг бу тарзда камайиши автомобилсозлик саноатидаги рақобат нақадар кучайиб бораётганини яққол кўрсатади.
Шунга қарамай, етказиб бериб берилган автомобиллар сони бўйича ўсиш кузатилди. Кўрсатилган даврда компания жами 451 758 та электромобилни мижозларга етказиб берди, бу ўтган йилнинг мос давридагига нисбатан 10 фоизга кўп демакдир. Бироқ, ҳажмнинг ошиши даромадлиликнинг пасайишини қоплай олмади.
Технологик бурилишдаги қийинчиликларЭкспертларнинг фикрича, Tesla ўз эътиборини аста-секин автомобиллардан сунъий интеллект ва автоном бошқарув технологияларига қаратишга ҳаракат қилмоқда. Аммо асосий автомобил бизнесидан тушадиган даромадларнинг қисқариши бу ўтиш даврини молиялаштиришни қийинлаштирмоқда. Арзон моделлар савдоси ҳажмни таъминлагани билан, маржанинг пастлиги компания стратегиясига ўзгартиришлар киритишни талаб қилмоқда.
Автомобил бозорида арзон электромобилларнинг пайдо бўлиши истеъмолчилар учун фойдали бўлса-да, ишлаб чиқарувчилар учун юқори молиявий хатарларни келтириб чиқармоқда. Tesla мисолида кўриниб турибдики, нархлар уруши ва арзонроқ машиналарга ўтиш йирик автоконцернларнинг ҳам фойда маржасига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.
…