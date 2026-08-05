Арзон автомобиллар Tesla фойдасини пасайтириб юборди

·31·Авто
Арзон автомобиллар Tesla фойдасини пасайтириб юборди
Қисқача

Tesla компаниясининг жорий йилнинг иккинчи чорагидаги фойдаси електромобилларнинг ўртача сотув нархи пасайгани ва арзон моделларга талаб ошгани сабаб кескин камайди. Июн ойида якунланган чоракда компаниянинг операцион маржаси 1,4 фоизни ташкил етди, ўтган йилнинг шу даврида еса бу кўрсаткич 4,1 фоиз бўлган.

Tesla компаниясининг анъанавий автомобил ишлаб чиқарувчидан сунъий интеллектга асосланган технологик гигантга айланиш йўлидаги узоқ муддатли режалари жиддий тўқнашувларга учрамоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, корхонанинг асосий автомобил моделлари келтирадиган даромад кескин қисқариб, унинг молиявий кўрсаткичларига салбий таъсир кўрсатмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Жорий йилнинг иккинчи чораги якунларига кўра, Tesla фойдасининг кескин пасайгани қайд этилди. Бунга асосий сабаб сифатида электромобилларнинг ўртача сотув нархи сезиларли даражада тушиб кетгани кўрсатилмоқда. Нархларнинг арзонлашуви ва арзонроқ моделларга талабнинг ошиши компания рентабеллигига қаттиқ зарба берди.

Молиявий кўрсаткичлар пасаймоқда

Ҳисобот даврига кўра, июн ойида якунланган чоракда Tesla операцион маржаси атиги 1,4 фоизни ташкил этди. Таққослаш учун, ўтган йилнинг шу даврида ушбу кўрсаткич 4,1 фоизга тенг эди. Молиявий фойданинг бу тарзда камайиши автомобилсозлик саноатидаги рақобат нақадар кучайиб бораётганини яққол кўрсатади.

Шунга қарамай, етказиб бериб берилган автомобиллар сони бўйича ўсиш кузатилди. Кўрсатилган даврда компания жами 451 758 та электромобилни мижозларга етказиб берди, бу ўтган йилнинг мос давридагига нисбатан 10 фоизга кўп демакдир. Бироқ, ҳажмнинг ошиши даромадлиликнинг пасайишини қоплай олмади.

Технологик бурилишдаги қийинчиликлар

Экспертларнинг фикрича, Tesla ўз эътиборини аста-секин автомобиллардан сунъий интеллект ва автоном бошқарув технологияларига қаратишга ҳаракат қилмоқда. Аммо асосий автомобил бизнесидан тушадиган даромадларнинг қисқариши бу ўтиш даврини молиялаштиришни қийинлаштирмоқда. Арзон моделлар савдоси ҳажмни таъминлагани билан, маржанинг пастлиги компания стратегиясига ўзгартиришлар киритишни талаб қилмоқда.

Автомобил бозорида арзон электромобилларнинг пайдо бўлиши истеъмолчилар учун фойдали бўлса-да, ишлаб чиқарувчилар учун юқори молиявий хатарларни келтириб чиқармоқда. Tesla мисолида кўриниб турибдики, нархлар уруши ва арзонроқ машиналарга ўтиш йирик автоконцернларнинг ҳам фойда маржасига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

TeslaЭлектромобилАвтомобил бозориТехнологияБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БКА электромобиллар учун янги таъмирлаш марказини очдиБКА электромобиллар учун янги таъмирлаш марказини очдиБугун, 14:25Ваухҳалл Корса ГСE электромобили Volkswagen Гольф GTИ моделидан тезроқ бўлдиВаухҳалл Корса ГСE электромобили Volkswagen Гольф GTИ моделидан тезроқ бўлдиБугун, 11:29BMW янги авлод X5 автомобилининг чиқиндиларини 40 фоизга камайтирдиBMW янги авлод X5 автомобилининг чиқиндиларини 40 фоизга камайтирдиКеча, 18:29«Чиройли» автомобиль рақамини сақлаш энди қанча туради?«Чиройли» автомобиль рақамини сақлаш энди қанча туради?Кеча, 17:07Триумпҳ TR7: Британия автосаноатининг унутиб юборилган спорткариТриумпҳ TR7: Британия автосаноатининг унутиб юборилган спорткариКеча, 16:27Ўзбекистонда энг кўп қайси автомобиллар ишлаб чиқарилмоқда?Ўзбекистонда энг кўп қайси автомобиллар ишлаб чиқарилмоқда?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади