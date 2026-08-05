Каннаваро кескин қарор қилди: энди ном эмас, форма ҳал қилади

·100·Спорт
Каннаваро кескин қарор қилди: энди ном эмас, форма ҳал қилади
Қисқача

Фабио Каннаваро Ўзбекистон миллий терма жамоасига футболчиларни аввалги хизматлари ёки обрўсига кўра эмас, айни пайтдаги формаси ва натижаларига қараб чақиришини билдирди. У Осиё кубоги олдидан таркибни ёшартириш, рақобатни кучайтириш ва асосий 4-3-3 тактик схемасига ўтишни режалаштирмоқда. Каннаваро ёш футболчиларга, жумладан Беҳруз Каримовга, катта ўйинларда ҳам имконият беришини айтиб, Осиё кубогига юқори натижа учун борилишини таъкидлади.

Ўзбекистон миллий терма жамоасида янги босқич бошланмоқда. Бош мураббий Фабио Каннаваро энди футболчилар аввалги хизматлари ёки обрўси учун эмас, айни пайтдаги ҳолати ва майдондаги натижалари асосида чақирилишини очиқ билдирди.

Италиялик мутахассис Осиё кубоги олдидан таркиб ёшартирилиши, тактик схема ўзгариши ва терма жамоада рақобат кучайтирилишини маълум қилди. У ўз маоши ҳақидаги хабарларга ҳам жавоб бериб, мураббийлар штаби билан боғлиқ кутилмаган тафсилотларни ошкор этди.

«Олдинги хизматлар энди етарли бўлмайди»

Каннаваронинг матбуот анжуманидаги энг муҳим баёноти терма жамоага футболчиларни танлаш мезони билан боғлиқ бўлди.

«Энди бундан буёғига терма жамоага футболчининг олдинги хизматлари учун чақирмаймиз. Ким ўзини яхши кўрсатса, ўшани чақираман».

Бу қарор терма жамоада доимий ўрин кафолатланмаслигини англатади. Футболчининг аввалги ўйинлари, номи ёки тажрибаси эмас, клубидаги ҳозирги формаси ва машғулотлардаги ҳолати асосий мезонга айланади.

Каннаваро жаҳон чемпионатидан аввал ҳам ёш ёки обрўга қараб танлов қилмаслигини, уни ишонтирган футболчиларга имконият беришини айтган эди. Демак, янги баёнот аввалги ёндашувнинг янада қатъий кўринишидир.

Бундай сиёсат тажрибали футболчилар учун огоҳлантириш, ёшлар учун эса катта имконият бўлиши мумкин. Энди миллий жамоага қайтиш ёки ундаги ўрнини сақлаш учун ҳар бир футболчи клубида мунтазам ўйнаши ва натижа кўрсатиши талаб этилади.

Беҳруз Каримов — Каннаваронинг жасоратли танлови

Мураббий Осиё кубогига тайёргарлик жараёнида янги футболчиларга кўпроқ ишонч билдиришини ҳам маълум қилди.

«Осиё кубогидан олдин таркибда ўзгаришлар бўлади. Ёшларни кўпроқ жалб этамиз. Беҳруз Каримовга тўхталсак, уни Колумбияга қарши ўйинда туширганимда кўпчилик буни катта риск деб атаганди. Мен эса ёшларга ишонишда давом этаман».

Беҳруз Каримов жаҳон чемпионатининг Колумбияга қарши биринчи учрашувида асосий таркибда майдонга тушган эди. Ёш футболчи катта мусобақадаги дебютига қарамай, фаол ҳаракат қилди ва ўйин охирида дарвоза тўсинини нишонга олди. Ўзбекистон ўша баҳсда 1:3 ҳисобида мағлуб бўлган бўлса-да, Каримовнинг ҳаракатлари мураббийнинг унга ишончини кучайтирди.

Каннаваронинг фикрича, ёш футболчилар хато қилишдан қўрқмаслиги керак. Уларга фақат ўртоқлик учрашувларида эмас, катта босим мавжуд расмий баҳсларда ҳам имконият берилмаса, халқаро даражадаги тажриба пайдо бўлмайди.

Бу ёндашув Осиё кубоги олдидан таркибда бир нечта янги номлар пайдо бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Асосий схема 4-3-3 бўлади

Каннаваро миллий жамоанинг тактик модели ҳам ўзгаришини билдирди. Унинг асосий режаси — уч нафар ҳужумчи ва фаол яримҳимояга асосланган 4-3-3 схемасидан фойдаланиш.

«Эндиликда тактик схема ўзгаради. Менинг асосий тактик схемам 4-3-3 ва бу тактик схема Алиқуловнинг жароҳати сабаб амалга ошмади».

Ҳусниддин Алиқуловнинг жароҳати мураббийлар штабини жаҳон чемпионатида бошқа тактик ечимларга мурожаат қилишга мажбур қилган. Марказий ҳимоядаги танлов чекланган шароитда Каннаваро уч нафар ҳимоячидан иборат схемага кўпроқ таянди.

4-3-3 га ўтиш жамоадан бутунлай бошқача ҳаракатни талаб қилади. Қанот ҳужумчилари ҳимояга қайтиши, марказий яримҳимоячилар катта масофани босиб ўтиши, ҳимоячилар эса юқори чизиқда тўп суришга тайёр бўлиши керак.

Демак, таркибдаги ўзгаришлар фақат ёшартириш учун эмас. Каннаваро ўзининг асосий тактик ғоясига мос футболчиларни ҳам излайди.

Осиё кубогига «тажриба орттириш» учун борилмайди

Жаҳон чемпионати Ўзбекистон учун тарихий тажриба бўлган бўлса, Осиё кубогида мураббийнинг талаби бутунлай бошқача бўлади.

«Осиё кубогига завқланиш учун бормаймиз. Мен келганимдаёқ айтгандим: Жаҳон чемпионатида натижа кутманглар, лекин Осиё кубогига бошқалардан қўрқмасдан борамиз».

Каннаваро мундиалдан олдинги матбуот анжуманида ҳам Осиё кубогини ютиш унинг асосий мақсадларидан бири эканини айтган эди. У жаҳон чемпионатини тажриба майдони, Осиё кубогини эса аниқ натижа талаб қилинадиган мусобақа сифатида баҳолаган.

Бу баёнот миллий жамоа олдига жиддий вазифа қўяди. Энди Осиё кубогида гуруҳдан чиқиш ёки муносиб иштирокнинг ўзи етарли натижа сифатида қабул қилинмайди.

Каннаваро жамоасидан рақиб номидан чўчимаслик, юқори суръатда ўйнаш ва соврин учун курашишни талаб қилмоқда.

Маоши ва мураббийлар штаби ҳақида нима деди?

Матбуот анжуманида Каннаваро ўзининг йиллик даромади ҳақида тарқалган хабарларга ҳам муносабат билдирди.

«Менинг маошим 6 миллион евро эмас. Мен билан келган кўплаб мураббийларга ўз чўнтагимдан маош бердим. Ҳужумчилар мураббийи Роландо Бянки Ўзбекистон терма жамоасида текинга ишлади».

Мураббий шартномасидаги ҳақиқий сумма қанча эканини очиқламади. Шу сабаб унинг маоши ҳақидаги аниқ рақам ҳали ҳам номаълум бўлиб қолмоқда.

Бироқ Каннаваронинг айрим ёрдамчиларига шахсий маблағидан ҳақ тўлагани ҳақидаги баёноти алоҳида эътиборга лойиқ. Унинг сўзларига кўра, ҳужумчилар билан ишлаган Роландо Бянки эса миллий жамоа штабида маошсиз фаолият олиб борган.

Бу маълумотлар мураббийлар штаби қандай молиялаштирилгани ва мутахассислар билан қандай шартлар асосида ишлангани ҳақида янги саволларни ҳам юзага келтиради.

Терма жамоада рақобат қайтадан бошланади

Каннаваронинг матбуот анжуманидаги баёнотлари бир умумий йўналишни кўрсатиб турибди: миллий жамоадаги аввалги мақомлар қайта кўриб чиқилади.

Энди:

  • тажриба ўйин амалиёти ўрнини босмайди;

  • ёш футболчиларга катта баҳсларда ҳам ишонч билдирилади;

  • таркиб 4-3-3 тактик моделига мослаштирилади;

  • Осиё кубогида фақат иштирок эмас, юқори натижа талаб қилинади.

Жаҳон чемпионатидаги хатолар Каннаварога жамоанинг имкониятлари ва заиф нуқталарини кўрсатди. Энди у эски таркибни сақлаб қолиш эмас, рақобатга асосланган янги жамоа қуришни бошламоқда.

Бу жараёнда энг катта савол кимлар чақирилиши эмас, аввалги етакчилардан кимлар ўз ўрнини сақлаб қола олиши бўлади. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Фабио КаннавароЎзбекистонБеҳруз Каримов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:143 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлдиКеча, 22:49Миржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиМиржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиКеча, 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда