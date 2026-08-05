Каннаваро кескин қарор қилди: энди ном эмас, форма ҳал қилади
Фабио Каннаваро Ўзбекистон миллий терма жамоасига футболчиларни аввалги хизматлари ёки обрўсига кўра эмас, айни пайтдаги формаси ва натижаларига қараб чақиришини билдирди. У Осиё кубоги олдидан таркибни ёшартириш, рақобатни кучайтириш ва асосий 4-3-3 тактик схемасига ўтишни режалаштирмоқда. Каннаваро ёш футболчиларга, жумладан Беҳруз Каримовга, катта ўйинларда ҳам имконият беришини айтиб, Осиё кубогига юқори натижа учун борилишини таъкидлади.
Ўзбекистон миллий терма жамоасида янги босқич бошланмоқда. Бош мураббий Фабио Каннаваро энди футболчилар аввалги хизматлари ёки обрўси учун эмас, айни пайтдаги ҳолати ва майдондаги натижалари асосида чақирилишини очиқ билдирди.
Италиялик мутахассис Осиё кубоги олдидан таркиб ёшартирилиши, тактик схема ўзгариши ва терма жамоада рақобат кучайтирилишини маълум қилди. У ўз маоши ҳақидаги хабарларга ҳам жавоб бериб, мураббийлар штаби билан боғлиқ кутилмаган тафсилотларни ошкор этди.
«Олдинги хизматлар энди етарли бўлмайди»
Каннаваронинг матбуот анжуманидаги энг муҳим баёноти терма жамоага футболчиларни танлаш мезони билан боғлиқ бўлди.
«Энди бундан буёғига терма жамоага футболчининг олдинги хизматлари учун чақирмаймиз. Ким ўзини яхши кўрсатса, ўшани чақираман».
Бу қарор терма жамоада доимий ўрин кафолатланмаслигини англатади. Футболчининг аввалги ўйинлари, номи ёки тажрибаси эмас, клубидаги ҳозирги формаси ва машғулотлардаги ҳолати асосий мезонга айланади.
Каннаваро жаҳон чемпионатидан аввал ҳам ёш ёки обрўга қараб танлов қилмаслигини, уни ишонтирган футболчиларга имконият беришини айтган эди. Демак, янги баёнот аввалги ёндашувнинг янада қатъий кўринишидир.
Бундай сиёсат тажрибали футболчилар учун огоҳлантириш, ёшлар учун эса катта имконият бўлиши мумкин. Энди миллий жамоага қайтиш ёки ундаги ўрнини сақлаш учун ҳар бир футболчи клубида мунтазам ўйнаши ва натижа кўрсатиши талаб этилади.
Беҳруз Каримов — Каннаваронинг жасоратли танлови
Мураббий Осиё кубогига тайёргарлик жараёнида янги футболчиларга кўпроқ ишонч билдиришини ҳам маълум қилди.
«Осиё кубогидан олдин таркибда ўзгаришлар бўлади. Ёшларни кўпроқ жалб этамиз. Беҳруз Каримовга тўхталсак, уни Колумбияга қарши ўйинда туширганимда кўпчилик буни катта риск деб атаганди. Мен эса ёшларга ишонишда давом этаман».
Беҳруз Каримов жаҳон чемпионатининг Колумбияга қарши биринчи учрашувида асосий таркибда майдонга тушган эди. Ёш футболчи катта мусобақадаги дебютига қарамай, фаол ҳаракат қилди ва ўйин охирида дарвоза тўсинини нишонга олди. Ўзбекистон ўша баҳсда 1:3 ҳисобида мағлуб бўлган бўлса-да, Каримовнинг ҳаракатлари мураббийнинг унга ишончини кучайтирди.
Каннаваронинг фикрича, ёш футболчилар хато қилишдан қўрқмаслиги керак. Уларга фақат ўртоқлик учрашувларида эмас, катта босим мавжуд расмий баҳсларда ҳам имконият берилмаса, халқаро даражадаги тажриба пайдо бўлмайди.
Бу ёндашув Осиё кубоги олдидан таркибда бир нечта янги номлар пайдо бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
Асосий схема 4-3-3 бўлади
Каннаваро миллий жамоанинг тактик модели ҳам ўзгаришини билдирди. Унинг асосий режаси — уч нафар ҳужумчи ва фаол яримҳимояга асосланган 4-3-3 схемасидан фойдаланиш.
«Эндиликда тактик схема ўзгаради. Менинг асосий тактик схемам 4-3-3 ва бу тактик схема Алиқуловнинг жароҳати сабаб амалга ошмади».
Ҳусниддин Алиқуловнинг жароҳати мураббийлар штабини жаҳон чемпионатида бошқа тактик ечимларга мурожаат қилишга мажбур қилган. Марказий ҳимоядаги танлов чекланган шароитда Каннаваро уч нафар ҳимоячидан иборат схемага кўпроқ таянди.
4-3-3 га ўтиш жамоадан бутунлай бошқача ҳаракатни талаб қилади. Қанот ҳужумчилари ҳимояга қайтиши, марказий яримҳимоячилар катта масофани босиб ўтиши, ҳимоячилар эса юқори чизиқда тўп суришга тайёр бўлиши керак.
Демак, таркибдаги ўзгаришлар фақат ёшартириш учун эмас. Каннаваро ўзининг асосий тактик ғоясига мос футболчиларни ҳам излайди.
Осиё кубогига «тажриба орттириш» учун борилмайди
Жаҳон чемпионати Ўзбекистон учун тарихий тажриба бўлган бўлса, Осиё кубогида мураббийнинг талаби бутунлай бошқача бўлади.
«Осиё кубогига завқланиш учун бормаймиз. Мен келганимдаёқ айтгандим: Жаҳон чемпионатида натижа кутманглар, лекин Осиё кубогига бошқалардан қўрқмасдан борамиз».
Каннаваро мундиалдан олдинги матбуот анжуманида ҳам Осиё кубогини ютиш унинг асосий мақсадларидан бири эканини айтган эди. У жаҳон чемпионатини тажриба майдони, Осиё кубогини эса аниқ натижа талаб қилинадиган мусобақа сифатида баҳолаган.
Бу баёнот миллий жамоа олдига жиддий вазифа қўяди. Энди Осиё кубогида гуруҳдан чиқиш ёки муносиб иштирокнинг ўзи етарли натижа сифатида қабул қилинмайди.
Каннаваро жамоасидан рақиб номидан чўчимаслик, юқори суръатда ўйнаш ва соврин учун курашишни талаб қилмоқда.
Маоши ва мураббийлар штаби ҳақида нима деди?
Матбуот анжуманида Каннаваро ўзининг йиллик даромади ҳақида тарқалган хабарларга ҳам муносабат билдирди.
«Менинг маошим 6 миллион евро эмас. Мен билан келган кўплаб мураббийларга ўз чўнтагимдан маош бердим. Ҳужумчилар мураббийи Роландо Бянки Ўзбекистон терма жамоасида текинга ишлади».
Мураббий шартномасидаги ҳақиқий сумма қанча эканини очиқламади. Шу сабаб унинг маоши ҳақидаги аниқ рақам ҳали ҳам номаълум бўлиб қолмоқда.
Бироқ Каннаваронинг айрим ёрдамчиларига шахсий маблағидан ҳақ тўлагани ҳақидаги баёноти алоҳида эътиборга лойиқ. Унинг сўзларига кўра, ҳужумчилар билан ишлаган Роландо Бянки эса миллий жамоа штабида маошсиз фаолият олиб борган.
Бу маълумотлар мураббийлар штаби қандай молиялаштирилгани ва мутахассислар билан қандай шартлар асосида ишлангани ҳақида янги саволларни ҳам юзага келтиради.
Терма жамоада рақобат қайтадан бошланади
Каннаваронинг матбуот анжуманидаги баёнотлари бир умумий йўналишни кўрсатиб турибди: миллий жамоадаги аввалги мақомлар қайта кўриб чиқилади.
Энди:
тажриба ўйин амалиёти ўрнини босмайди;
ёш футболчиларга катта баҳсларда ҳам ишонч билдирилади;
таркиб 4-3-3 тактик моделига мослаштирилади;
Осиё кубогида фақат иштирок эмас, юқори натижа талаб қилинади.
Жаҳон чемпионатидаги хатолар Каннаварога жамоанинг имкониятлари ва заиф нуқталарини кўрсатди. Энди у эски таркибни сақлаб қолиш эмас, рақобатга асосланган янги жамоа қуришни бошламоқда.
Бу жараёнда энг катта савол кимлар чақирилиши эмас, аввалги етакчилардан кимлар ўз ўрнини сақлаб қола олиши бўлади. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…