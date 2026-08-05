Ҳиндистоннинг Ривер электрик скутерлар стартапи 120 миллион доллар маблағ жалб қилди
Ҳиндистоннинг электр транспорт воситалари ишлаб чиқарувчи Ривер стартапи ривожланишининг навбатдаги босқичи учун 120 миллион доллар сармоя жалб қилди. Сериес К молиялаштириш раундига Elev8 Вентуре Партнерс ва Клайпонд Капитал бошчилик қилган, унда Сингуларитй АМК, Аникут Капитал, 360 ОНЕ Ассет, ЖИФ Капитал ва ҲДФК АМК ҳамда аввалги сармоядорлар Ямаҳа Мотор, Ал-Футтаим Гроуп ва Мицуи иштирок этган.
Ҳиндистоннинг электр транспорт воситаларини ишлаб чиқарувчи истиқболли Ривер стартапи ўзининг навбатдаги ривожланиш босқичи учун 120 миллион доллар миқдорида сармоя тўплаганини эълон қилди. TechCrunch нашри тарқатган маълумотларга кўра, Сериес К деб номланган ушбу молиялаштириш раунди мамлакатнинг йирик инвесторлари — Elev8 Вентуре Партнерс ҳамда Клайпонд Капитал бошчилигида амалга оширилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур молиялаштириш жараёнида шунингдек Сингуларитй АМК, Аникут Капитал, 360 ОНE Ассет, ЖИФ Капитал ва ҲДФК АМК фондлари иштирок этди. Шу билан бирга, Ямаҳа Мотор, Ал-Футтаим Груп ва Мицуи каби аввалги сармоядорлар ҳам лойиҳани қўллаб-қувватлашда давом этди. Компания асосчиси ва бош директори Аравинд Манининг сўзларига кўра, жалб қилинган маблағнинг оз қисмини, аниғи 10–12 фоизини венчур қарзлар ташкил этган бўлиб, қолган қисми тўғридан-тўғри акциядорлик капиталига йўналтирилган.
Электр скутерлар бозоридаги рақобат2021-йилда асос солинган Ривер Ҳиндистонда жадал ривожланиб бораётган электр икки ғилдиракли транспорт воситалари бозоридаги етакчи иштирокчилардан бирига айланиб бормоқда. Мазкур сегментда компания Атер Энергй ва Ола Электрик каби янги стартаплар билан бир қаторда, Бажаж Ауто ҳамда ТВС Мотор каби анъанавий автомобилсозлик гигантлари билан ҳам рақобат олиб бормоқда. Айни пайтда ушбу тармоқ Ҳиндистонда электромобилларни оммалаштиришнинг асосий манбаи бўлиб хизмат қилмоқда.
Аксарият рақобатчиларидан фарқли ўлароқ, Ривер ўз бизнесини ягона модел — 2023-йилда тақдим этилган Индие номли электр мопед атрофида шакллантирган. Стартап маълумотларига кўра, ҳозирги кунда Ҳиндистон бўйлаб 75 тадан ортиқ савдо дўконлари орқали ойига ўртача 6 000 та транспорт воситаси сотилмоқда. Шу вақтгача сотилган умумий маҳсулотлар сони эса 50 минг тадан ошиб кетди.
Ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш режалариАсосчининг таъкидлашича, компания Индие моделини кўплаб истеъмол сегментлари ўртасида тақсимланиб кетишидан кўра, кўпроқ кундалик фойдаланиш ва утилитар вазифаларга мўлжалланган транспорт сифатида тақдим этган. Ўтган йил давомидаги энг катта ютуқ ишлаб чиқариш кўламини кенгайтириш бўлган. Агар авваллари кунига атиги 20 та транспорт воситаси йиғилган бўлса, бугунги кунда бу кўрсаткич кунига 300 тага етказилган.
Нархи 155 000 рупийни ташкил этувчи Индие мопеди бир қувватланишда тахминан 99 миля масофани босиб ўта олади. Асосий мижозлар эса 28 дан 35 ёшгача бўлган ўзини ўзи банд қилган фуқаролардан иборат. Жорий савдо кўрсаткичлари эвазига Ривер компаниясининг даромади ўтган молия йилида 330 фоизга ўсган, ойлик тушум эса қарийб 1 миллиард рупийни ташкил этган.
Янги жалб этилган 120 миллион доллар билан биргаликда стартапнинг умумий жалб қилган сармояси 144 миллион долларга етди. Ривер ойлик ишлаб чиқариш ҳажми 20 000 тадан 25 000 тагача етказилганда тўлиқ операцион фойдага чиқишни режалаштирмоқда. Мазкур маррага 2028–2029-йилларга бориб эришиш мақсад қилинган бўлиб, ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиши билан ялпи фойда маржаси ҳам босқичма-босқич яхшилаб борилади.
…