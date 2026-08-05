Ҳиндистоннинг Ривер электрик скутерлар стартапи 120 миллион доллар маблағ жалб қилди

·45·Техно
Ҳиндистоннинг Ривер электрик скутерлар стартапи 120 миллион доллар маблағ жалб қилди
Қисқача

Ҳиндистоннинг электр транспорт воситалари ишлаб чиқарувчи Ривер стартапи ривожланишининг навбатдаги босқичи учун 120 миллион доллар сармоя жалб қилди. Сериес К молиялаштириш раундига Elev8 Вентуре Партнерс ва Клайпонд Капитал бошчилик қилган, унда Сингуларитй АМК, Аникут Капитал, 360 ОНЕ Ассет, ЖИФ Капитал ва ҲДФК АМК ҳамда аввалги сармоядорлар Ямаҳа Мотор, Ал-Футтаим Гроуп ва Мицуи иштирок этган.

Ҳиндистоннинг электр транспорт воситаларини ишлаб чиқарувчи истиқболли Ривер стартапи ўзининг навбатдаги ривожланиш босқичи учун 120 миллион доллар миқдорида сармоя тўплаганини эълон қилди. TechCrunch нашри тарқатган маълумотларга кўра, Сериес К деб номланган ушбу молиялаштириш раунди мамлакатнинг йирик инвесторлари — Elev8 Вентуре Партнерс ҳамда Клайпонд Капитал бошчилигида амалга оширилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур молиялаштириш жараёнида шунингдек Сингуларитй АМК, Аникут Капитал, 360 ОНE Ассет, ЖИФ Капитал ва ҲДФК АМК фондлари иштирок этди. Шу билан бирга, Ямаҳа Мотор, Ал-Футтаим Груп ва Мицуи каби аввалги сармоядорлар ҳам лойиҳани қўллаб-қувватлашда давом этди. Компания асосчиси ва бош директори Аравинд Манининг сўзларига кўра, жалб қилинган маблағнинг оз қисмини, аниғи 10–12 фоизини венчур қарзлар ташкил этган бўлиб, қолган қисми тўғридан-тўғри акциядорлик капиталига йўналтирилган.

Электр скутерлар бозоридаги рақобат

2021-йилда асос солинган Ривер Ҳиндистонда жадал ривожланиб бораётган электр икки ғилдиракли транспорт воситалари бозоридаги етакчи иштирокчилардан бирига айланиб бормоқда. Мазкур сегментда компания Атер Энергй ва Ола Электрик каби янги стартаплар билан бир қаторда, Бажаж Ауто ҳамда ТВС Мотор каби анъанавий автомобилсозлик гигантлари билан ҳам рақобат олиб бормоқда. Айни пайтда ушбу тармоқ Ҳиндистонда электромобилларни оммалаштиришнинг асосий манбаи бўлиб хизмат қилмоқда.

Аксарият рақобатчиларидан фарқли ўлароқ, Ривер ўз бизнесини ягона модел — 2023-йилда тақдим этилган Индие номли электр мопед атрофида шакллантирган. Стартап маълумотларига кўра, ҳозирги кунда Ҳиндистон бўйлаб 75 тадан ортиқ савдо дўконлари орқали ойига ўртача 6 000 та транспорт воситаси сотилмоқда. Шу вақтгача сотилган умумий маҳсулотлар сони эса 50 минг тадан ошиб кетди.

Ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш режалари

Асосчининг таъкидлашича, компания Индие моделини кўплаб истеъмол сегментлари ўртасида тақсимланиб кетишидан кўра, кўпроқ кундалик фойдаланиш ва утилитар вазифаларга мўлжалланган транспорт сифатида тақдим этган. Ўтган йил давомидаги энг катта ютуқ ишлаб чиқариш кўламини кенгайтириш бўлган. Агар авваллари кунига атиги 20 та транспорт воситаси йиғилган бўлса, бугунги кунда бу кўрсаткич кунига 300 тага етказилган.

Нархи 155 000 рупийни ташкил этувчи Индие мопеди бир қувватланишда тахминан 99 миля масофани босиб ўта олади. Асосий мижозлар эса 28 дан 35 ёшгача бўлган ўзини ўзи банд қилган фуқаролардан иборат. Жорий савдо кўрсаткичлари эвазига Ривер компаниясининг даромади ўтган молия йилида 330 фоизга ўсган, ойлик тушум эса қарийб 1 миллиард рупийни ташкил этган.

Янги жалб этилган 120 миллион доллар билан биргаликда стартапнинг умумий жалб қилган сармояси 144 миллион долларга етди. Ривер ойлик ишлаб чиқариш ҳажми 20 000 тадан 25 000 тагача етказилганда тўлиқ операцион фойдага чиқишни режалаштирмоқда. Мазкур маррага 2028–2029-йилларга бориб эришиш мақсад қилинган бўлиб, ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиши билан ялпи фойда маржаси ҳам босқичма-босқич яхшилаб борилади.

РиверЭлектромобилСтартапИнвестицияҲиндистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди