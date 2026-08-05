Фиорентина Реал Мадрид иқтидорини ижара асосида ўз сафига қўшиб олди

·43·Спорт
Фиорентина Реал Мадрид иқтидорини ижара асосида ўз сафига қўшиб олди
Қисқача

Фиорентина Реал Мадриднинг ёш ярим ҳимоячиси Франко Мастантуонони бир мавсумга ижара асосида ўз сафига қўшиб олиш бўйича келишувга эришди. 2007 йилда туғилган аргентиналик футболчи учун шартномада келгусида сотиб олиш банди кўзда тутилмаган. Реал Мадрид унинг маошининг салмоқли қисмини, қолган қисмини эса Фиорентина тўлайди. Мастантуоно тез орада Флоренсияга етиб келиб, тиббий кўрикдан ўтиши ва янги жамоаси машғулотларига қўшилиши кутилмоқда.

Италиянинг Фиорентина клуби Реал Мадрид сафидаги ёш иқтидорли ярим ҳимоячи Франко Мастантуонони бир мавсумга ижара асосида ўз сафига қўшиб олиш борасида тўлиқ келишувга эришди. Корриере делло Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, бир неча ҳафта давом этган мураккаб музокаралардан сўнг томонлар якуний муросага келишган ва бу ёзги трансфер мавсумининг энг узоқ чўзилган сериалларидан бирига якун ясади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аргентиналик футболчининг Италия А сериясига кўчиб ўтиши Флоренция жамоаси учун ҳужум чизиғини сезиларли даражада кучайтириш йўлидаги муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. 2007 йилда туғилган ёш плеймейкер ўзининг ёрқин келажаги ва техник имкониятлари билан Европа грандлари эътиборини тортишга улгурган эди. Фиорентина раҳбарияти футболчини трансферга кўндириш учун катта саъй-ҳаракатларни амалга оширди.

Ижара шартлари ва молиявий келишув

Манбаларга кўра, томонлар ўртасидаги битим соф ижара шаклида тузилган бўлиб, шартномада футболчини келгусида сотиб олиш банди киритилмаган. Демак, мавсум якунлангач, аргентиналик иқтидор эгаси тўғридан-тўғри Испания пойтахтига қайтади. Шартномани муваффақиятли якунлашда футболчининг маоши масаласи ҳам муҳим рол ўйнади.

Реал Мадрид клуби ёш футболчининг маошининг салмоқли қисмини ўз зиммасига олишга рози бўлган, қолган қисми эса Фиорентина томонидан тўланади. Ушбу молиявий муроса туфайли узоқ чўзилган музокаралар ижобий якун топди ва томонлар ўзаро келишувга эришди. Футболчининг ўзи ҳам Флоренцияда ўйнаш унинг ривожланиши учун энг тўғри қадам эканини тушуниб, трансферга розилик билдирган.

Тезкор тиббий кўрик ва Италияга сафар

Ҳозирги вақтда Фиорентина раҳбарияти барча логистик масалаларни ҳал қилиб, ёш футболчини имкон қадар тезроқ Италияга олиб келиш чораларини кўрмоқда. Тез орада Флоренцияга етиб келиши кутилаётган спортчи анъанавий тиббий кўрикдан ўтиб, ўзининг янги жамоасидаги машғулотларга қўшилади.

Ушбу трансфер Флоренция жамоасининг келгуси мавсумдаги мақсадлари нақадар жиддийлигини кўрсатиб беради. Ёш ва истиқболли футболчининг Италия чемпионатида тажриба тўплаши нафақат унинг ўзига, балки миллий чемпионат савосини оширишга ҳам хизмат қилади. Жамоа мухлислари эса тез орада ўзларининг севимли клуби сафида янги юлдузнинг ўйинларини кузатиш имкониятига эга бўладилар.

ФиорентинаРеал МадридФранко МастантуоноА СерияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:143 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлдиКеча, 22:49Миржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиМиржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиКеча, 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда