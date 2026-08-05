Фиорентина Реал Мадрид иқтидорини ижара асосида ўз сафига қўшиб олди
Фиорентина Реал Мадриднинг ёш ярим ҳимоячиси Франко Мастантуонони бир мавсумга ижара асосида ўз сафига қўшиб олиш бўйича келишувга эришди. 2007 йилда туғилган аргентиналик футболчи учун шартномада келгусида сотиб олиш банди кўзда тутилмаган. Реал Мадрид унинг маошининг салмоқли қисмини, қолган қисмини эса Фиорентина тўлайди. Мастантуоно тез орада Флоренсияга етиб келиб, тиббий кўрикдан ўтиши ва янги жамоаси машғулотларига қўшилиши кутилмоқда.
Италиянинг Фиорентина клуби Реал Мадрид сафидаги ёш иқтидорли ярим ҳимоячи Франко Мастантуонони бир мавсумга ижара асосида ўз сафига қўшиб олиш борасида тўлиқ келишувга эришди. Корриере делло Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, бир неча ҳафта давом этган мураккаб музокаралардан сўнг томонлар якуний муросага келишган ва бу ёзги трансфер мавсумининг энг узоқ чўзилган сериалларидан бирига якун ясади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Аргентиналик футболчининг Италия А сериясига кўчиб ўтиши Флоренция жамоаси учун ҳужум чизиғини сезиларли даражада кучайтириш йўлидаги муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. 2007 йилда туғилган ёш плеймейкер ўзининг ёрқин келажаги ва техник имкониятлари билан Европа грандлари эътиборини тортишга улгурган эди. Фиорентина раҳбарияти футболчини трансферга кўндириш учун катта саъй-ҳаракатларни амалга оширди.
Ижара шартлари ва молиявий келишувМанбаларга кўра, томонлар ўртасидаги битим соф ижара шаклида тузилган бўлиб, шартномада футболчини келгусида сотиб олиш банди киритилмаган. Демак, мавсум якунлангач, аргентиналик иқтидор эгаси тўғридан-тўғри Испания пойтахтига қайтади. Шартномани муваффақиятли якунлашда футболчининг маоши масаласи ҳам муҳим рол ўйнади.
Реал Мадрид клуби ёш футболчининг маошининг салмоқли қисмини ўз зиммасига олишга рози бўлган, қолган қисми эса Фиорентина томонидан тўланади. Ушбу молиявий муроса туфайли узоқ чўзилган музокаралар ижобий якун топди ва томонлар ўзаро келишувга эришди. Футболчининг ўзи ҳам Флоренцияда ўйнаш унинг ривожланиши учун энг тўғри қадам эканини тушуниб, трансферга розилик билдирган.
Тезкор тиббий кўрик ва Италияга сафарҲозирги вақтда Фиорентина раҳбарияти барча логистик масалаларни ҳал қилиб, ёш футболчини имкон қадар тезроқ Италияга олиб келиш чораларини кўрмоқда. Тез орада Флоренцияга етиб келиши кутилаётган спортчи анъанавий тиббий кўрикдан ўтиб, ўзининг янги жамоасидаги машғулотларга қўшилади.
Ушбу трансфер Флоренция жамоасининг келгуси мавсумдаги мақсадлари нақадар жиддийлигини кўрсатиб беради. Ёш ва истиқболли футболчининг Италия чемпионатида тажриба тўплаши нафақат унинг ўзига, балки миллий чемпионат савосини оширишга ҳам хизмат қилади. Жамоа мухлислари эса тез орада ўзларининг севимли клуби сафида янги юлдузнинг ўйинларини кузатиш имкониятига эга бўладилар.
…