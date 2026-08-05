Митти Лабс сунъий интеллект орқали Осиё шоли етиштиришини яхшилайди
Митти Лабс Сериес А раундида 9,5 миллион доллар маблағ жалб қилди, раундга Сауди Арамкўнинг венчур арми Арамко Вентурес бошчилик қилди ва бу унинг Ҳиндистон стартапига киритган илк инвестицияси бўлди. 2023-йилда ўз дастурларини ишга туширган компания сунъий интеллект, сунъий йўлдош радар тасвирлари ва дала маълумотлари асосидаги ГеоАИ платформаси орқали шоли далаларининг рақамли эгизакларини яратиб, экинлар ҳолати, сув истеъмоли ва метан чиқиндиларини кузатад…
Иқлим ўзгариши ва сув ресурсларининг қисқариши шароитида Нев Ёрк ва Бенгалуру шаҳарларида бош қароргоҳига эга бўлган Митти Лабс иқлим-технология стартапи Сериес А раундида 9,5 миллион доллар маблағ жалб қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур молиялаштириш раундига Сауди Арамкўнинг венчур арми бўлган Арамко Вентурес бошчилик қилган бўлиб, бу ушбу энергетика гигантининг Ҳиндистон стартапига киритган илк инвестицияси ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Шоли дунё аҳолисининг ярмидан кўпи учун асосий озиқ-овқат маҳсулоти саналса-да, уни етиштириш кўп миқдорда сув талаб қилади ва доимий равишда сув остида сақланадиган экин майдонлари қишлоқ хўжалигидаги метан чиқиндиларининг салмоқли қисмини ташкил этади. Охирги йилларда ҳароратнинг кўтарилиши ва ёғингарчилик тартибининг ўзгариши Осиёдаги сувни кўп талаб қилувчи шоличилик тармоғига жиддий босим ўтказмоқда.
Сунъий интеллект ва сунъий йўлдош технологиялари2023-йилда ўз дастурларини ишга туширган Митти Лабс сунъий йўлдош радар тасвирлари ҳамда йиллар давомида тўпланган дала маълумотларини ўзида мужассам этган платформа ёрдамида ана шу муаммоларни ҳал қилишга ҳаракат қилмоқда. Стартап асосчиларидан бири Хавиер Лагуарта TechCrunch нашрига берган интервюсида технология ҳар бир шоли даласининг рақамли эгизакларини яратишини, бу минглаб кичик фермер хўжаликларида экинлар ҳолати, сув истеъмоли ва метан чиқиндиларини масофадан туриб кузатиш имконини беришини таъкидлади.
Митти Лабс томонидан ишлаб чиқилган ГеоАИ платформаси тижорат ва давлат сунъий йўлдошларининг ўлчамлари 50 сантиметрдан 10 метргача бўлган синтетик диафрагма радари (САР) тасвирларидан фойдаланади. Стартапнинг асосий устунлиги сунъий йўлдош тасвирларининг ўзида эмас, балки сунъий интеллект моделларини ўқитиш учун фойдаланиладиган хусусий маълумотлар базаларида бўлиб, улар тупроқдаги намлик ва экинлар ўсишини аниқ мониторинг қилишни таъминлайди.
Кенгайиш ва кутилаётган натижаларМолиялаштириш бўйича сўнгги маълумотларга кўра, Митти Лабс ҳозирга қадар жами 12,5 миллион доллар маблағ йиғишга муваффақ бўлди, бунга 2024-йил июль ойида киритилган 3 миллион долларлик сеед-раунд ҳам киради. Айни пайтда компания жамоаси 150 нафардан ортиқ ходимни ўз ичига олади ва уларнинг аксарияти Ҳиндистонда фаолият юритиб, маҳаллий ташкилотлар ҳамда фермерларга муқобил суғориш амалиётларини жорий этишда ёрдам бермоқда.
Стартап ўз фаолиятини 2024-йилги биринчи мавсумида тахминан 8 минг нафар фермер билан бошлаган бўлса, жорий мавсумда Ҳиндистоннинг бир нечта штатларида 100 мингдан ортиқ фермерларни қамраб олди. Хавиер Лагуарта 2030-йилга бориб миллионлаб кичик фермерларга етишишни мақсад қилганини билдирди. Компания иштирокидаги фермерлар сув сарфини тахминан 40 фоизга, метан чиқиндиларини эса 50 фоиздан зиёдга камайтирувчи муқобил суғориш усулларига ўтмоқдалар.
Даромад манбалари ва ҳамкорларМитти Лабс ўз даромадини углерод кредитлари ҳамда ГеоАИ платформасидан олади. Компания мижозлари қаторига Google ва Американ Аирлинес каби йирик корпорациялар билан ишловчи Коол Эффект углерод бозори, шунингдек, шоли етиштирувчи Эбро Фоодс ва қишлоқ хўжалиги корхонаси Сйнгента киради. Улар ушбу маълумотлардан ўз таъминот занжирларида сув барқарорлигини ошириш учун фойдаланадилар.
Арамко Вентурес сармояси стартапга углерод бозорларидаги алоқалардан фойдаланиш ва келгусида Саудия Арабистони энергия гиганти билан ҳамкорлик қилиш учун янги имкониятлар очиши мумкин. Хабар қилинишича, Сериес А раундидаги бошқа инвесторлар қаторига Lightпеед Индиа, Годреж Индустриес Груп, Cisco, Францис Фамилй Фунд ва Вольта Circle киритилган.
…