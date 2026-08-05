Митти Лабс сунъий интеллект орқали Осиё шоли етиштиришини яхшилайди

·35·Техно
Митти Лабс сунъий интеллект орқали Осиё шоли етиштиришини яхшилайди
Қисқача

Митти Лабс Сериес А раундида 9,5 миллион доллар маблағ жалб қилди, раундга Сауди Арамкўнинг венчур арми Арамко Вентурес бошчилик қилди ва бу унинг Ҳиндистон стартапига киритган илк инвестицияси бўлди. 2023-йилда ўз дастурларини ишга туширган компания сунъий интеллект, сунъий йўлдош радар тасвирлари ва дала маълумотлари асосидаги ГеоАИ платформаси орқали шоли далаларининг рақамли эгизакларини яратиб, экинлар ҳолати, сув истеъмоли ва метан чиқиндиларини кузатад…

Иқлим ўзгариши ва сув ресурсларининг қисқариши шароитида Нев Ёрк ва Бенгалуру шаҳарларида бош қароргоҳига эга бўлган Митти Лабс иқлим-технология стартапи Сериес А раундида 9,5 миллион доллар маблағ жалб қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур молиялаштириш раундига Сауди Арамкўнинг венчур арми бўлган Арамко Вентурес бошчилик қилган бўлиб, бу ушбу энергетика гигантининг Ҳиндистон стартапига киритган илк инвестицияси ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Шоли дунё аҳолисининг ярмидан кўпи учун асосий озиқ-овқат маҳсулоти саналса-да, уни етиштириш кўп миқдорда сув талаб қилади ва доимий равишда сув остида сақланадиган экин майдонлари қишлоқ хўжалигидаги метан чиқиндиларининг салмоқли қисмини ташкил этади. Охирги йилларда ҳароратнинг кўтарилиши ва ёғингарчилик тартибининг ўзгариши Осиёдаги сувни кўп талаб қилувчи шоличилик тармоғига жиддий босим ўтказмоқда.

Сунъий интеллект ва сунъий йўлдош технологиялари

2023-йилда ўз дастурларини ишга туширган Митти Лабс сунъий йўлдош радар тасвирлари ҳамда йиллар давомида тўпланган дала маълумотларини ўзида мужассам этган платформа ёрдамида ана шу муаммоларни ҳал қилишга ҳаракат қилмоқда. Стартап асосчиларидан бири Хавиер Лагуарта TechCrunch нашрига берган интервюсида технология ҳар бир шоли даласининг рақамли эгизакларини яратишини, бу минглаб кичик фермер хўжаликларида экинлар ҳолати, сув истеъмоли ва метан чиқиндиларини масофадан туриб кузатиш имконини беришини таъкидлади.

Митти Лабс томонидан ишлаб чиқилган ГеоАИ платформаси тижорат ва давлат сунъий йўлдошларининг ўлчамлари 50 сантиметрдан 10 метргача бўлган синтетик диафрагма радари (САР) тасвирларидан фойдаланади. Стартапнинг асосий устунлиги сунъий йўлдош тасвирларининг ўзида эмас, балки сунъий интеллект моделларини ўқитиш учун фойдаланиладиган хусусий маълумотлар базаларида бўлиб, улар тупроқдаги намлик ва экинлар ўсишини аниқ мониторинг қилишни таъминлайди.

Кенгайиш ва кутилаётган натижалар

Молиялаштириш бўйича сўнгги маълумотларга кўра, Митти Лабс ҳозирга қадар жами 12,5 миллион доллар маблағ йиғишга муваффақ бўлди, бунга 2024-йил июль ойида киритилган 3 миллион долларлик сеед-раунд ҳам киради. Айни пайтда компания жамоаси 150 нафардан ортиқ ходимни ўз ичига олади ва уларнинг аксарияти Ҳиндистонда фаолият юритиб, маҳаллий ташкилотлар ҳамда фермерларга муқобил суғориш амалиётларини жорий этишда ёрдам бермоқда.

Стартап ўз фаолиятини 2024-йилги биринчи мавсумида тахминан 8 минг нафар фермер билан бошлаган бўлса, жорий мавсумда Ҳиндистоннинг бир нечта штатларида 100 мингдан ортиқ фермерларни қамраб олди. Хавиер Лагуарта 2030-йилга бориб миллионлаб кичик фермерларга етишишни мақсад қилганини билдирди. Компания иштирокидаги фермерлар сув сарфини тахминан 40 фоизга, метан чиқиндиларини эса 50 фоиздан зиёдга камайтирувчи муқобил суғориш усулларига ўтмоқдалар.

Даромад манбалари ва ҳамкорлар

Митти Лабс ўз даромадини углерод кредитлари ҳамда ГеоАИ платформасидан олади. Компания мижозлари қаторига Google ва Американ Аирлинес каби йирик корпорациялар билан ишловчи Коол Эффект углерод бозори, шунингдек, шоли етиштирувчи Эбро Фоодс ва қишлоқ хўжалиги корхонаси Сйнгента киради. Улар ушбу маълумотлардан ўз таъминот занжирларида сув барқарорлигини ошириш учун фойдаланадилар.

Арамко Вентурес сармояси стартапга углерод бозорларидаги алоқалардан фойдаланиш ва келгусида Саудия Арабистони энергия гиганти билан ҳамкорлик қилиш учун янги имкониятлар очиши мумкин. Хабар қилинишича, Сериес А раундидаги бошқа инвесторлар қаторига Lightпеед Индиа, Годреж Индустриес Груп, Cisco, Францис Фамилй Фунд ва Вольта Circle киритилган.

Митти ЛабсАрамко ВентуресСунъий интеллектҚишлоқ хўжалигиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди