Xiaomi ванна хонаси учун ақлли иситгични чиқарди

·35·Техно
Xiaomi ванна хонаси учун ақлли иситгични чиқарди
Қисқача

Xiaomi ванна хоналари учун Mijia Смарт Бат Ҳеатер P1 Ҳуман Сенсе Эдитион ақлли шифт иситгичини тақдим этди. Қурилма 24 ГГс частотали радар орқали хонада инсон борлигини аниқлаб, ёруғлик ва вентиляцияни автоматик бошқаради ҳамда Хитой бозорида 1099,05 юан, тахминан 160 АҚШ доллари нархда сотилмоқда.

Хитойнинг технология гиганти Xiaomi ўзининг уй экотизимини кенгайтириб, ванна хоналари учун мўлжалланган янги авлод қурилмасини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, Mijia Смарт Бат Ҳеатер P1 Human Сенсе Эдитион деб номланган ушбу ақлли шифт иситгичи автоматлаштирилган функциялари ва замонавий технологиялари билан ажралиб туради. Ҳозирги кунда Хитой бозорида давлат субсидиясини қўллаган ҳолда мазкур қурилмани 1099,05 юан, яни тахминан 160 АҚШ доллари эвроксига харид қилиш мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Юқори аниқликдаги радарлар ва автоматлаштириш

Янги иситгичнинг асосий ўзига хос хусусияти бу 24 ГГс частотали юқори аниқликдаги ўрнатилган радардир. Ушбу датчик хонада инсон борлигини мукаммал аниқлай олади. Натижада, фойдаланувчи ванна хонасига кириши билан тизим автофункциялар ёрдамида ёруғлик ва вентиляцияни ўзи ёқади, фойдаланувчи чиқиб кетгач эса уларни ўчириб қўяди.

Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, датчикнинг сезгирлиги ва аниқлаш масофасини ҳар бир хонанинг ўлчамидан келиб чиққан ҳолда мослашувчан тарзда созлаш имконияти мавжуд. Бу эса қурилманинг ҳар қандай турар жой шароитида қулай ишлашини таъминлайди.

Техник имкониятлар ва экотизим

Қурилма Xiaomi HypeрКоннект ўзининг махсус экотизими билан тўлиқ интеграцияни қўллаб-қувватлайди. Mijia Смарт Бат Ҳеатер P1 ёрқинлиги 1500 люнгача бўлган тўлиқ ўрнатилган кўтарилувчи ёруғлик панели билан жиҳозланган. Компания баёнотига кўра, қўлланилган юмшоқ ёруғлик инсон кўзлари учун мутлақо хавфсиз ҳисобланади.

Хонани иситиш жараёни 3000 ватт қувватга эга инверторли бошқарув тизими орқали амалга оширилади. Шу билан бирга, қурилма ҳаво сифатини назорат қилиш ва вентиляцияни ақлли бошқариш учун учувчи органик бирикмалар датчиги билан таъминланган.

Ҳаво алмашинуви ва тозалаш

Маиший техника бозорида бундай қурилмаларга талаб ортиб бораётгани унинг функционал имкониятлари билан изоҳланади. Янги иситгич ҳаво етказиб бериш тизимининг максимал унумдорлиги соатига 259 куб метрни ташкил этиши туфайли ванна хонасидаги ортиқча намликни тезда йўқ қилади ва хона ҳавосини янгилайди.

Бундан ташқари, қурилма ҳаво ва сиртларни стериллаш тизими билан жиҳозланган бўлиб, унинг самарадорлиги 98 фоизгача етиши эълон қилинган. Бу гигиена қоидаларига қатъий риоя қиладиган фойдаланувчилар учун муҳим қулайлик яратади.

XiaomiСмарт ҲомеMijiaТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди