Xiaomi ванна хонаси учун ақлли иситгични чиқарди
Xiaomi ванна хоналари учун Mijia Смарт Бат Ҳеатер P1 Ҳуман Сенсе Эдитион ақлли шифт иситгичини тақдим этди. Қурилма 24 ГГс частотали радар орқали хонада инсон борлигини аниқлаб, ёруғлик ва вентиляцияни автоматик бошқаради ҳамда Хитой бозорида 1099,05 юан, тахминан 160 АҚШ доллари нархда сотилмоқда.
Хитойнинг технология гиганти Xiaomi ўзининг уй экотизимини кенгайтириб, ванна хоналари учун мўлжалланган янги авлод қурилмасини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, Mijia Смарт Бат Ҳеатер P1 Human Сенсе Эдитион деб номланган ушбу ақлли шифт иситгичи автоматлаштирилган функциялари ва замонавий технологиялари билан ажралиб туради. Ҳозирги кунда Хитой бозорида давлат субсидиясини қўллаган ҳолда мазкур қурилмани 1099,05 юан, яни тахминан 160 АҚШ доллари эвроксига харид қилиш мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Юқори аниқликдаги радарлар ва автоматлаштиришЯнги иситгичнинг асосий ўзига хос хусусияти бу 24 ГГс частотали юқори аниқликдаги ўрнатилган радардир. Ушбу датчик хонада инсон борлигини мукаммал аниқлай олади. Натижада, фойдаланувчи ванна хонасига кириши билан тизим автофункциялар ёрдамида ёруғлик ва вентиляцияни ўзи ёқади, фойдаланувчи чиқиб кетгач эса уларни ўчириб қўяди.
Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, датчикнинг сезгирлиги ва аниқлаш масофасини ҳар бир хонанинг ўлчамидан келиб чиққан ҳолда мослашувчан тарзда созлаш имконияти мавжуд. Бу эса қурилманинг ҳар қандай турар жой шароитида қулай ишлашини таъминлайди.
Техник имкониятлар ва экотизимҚурилма Xiaomi HypeрКоннект ўзининг махсус экотизими билан тўлиқ интеграцияни қўллаб-қувватлайди. Mijia Смарт Бат Ҳеатер P1 ёрқинлиги 1500 люнгача бўлган тўлиқ ўрнатилган кўтарилувчи ёруғлик панели билан жиҳозланган. Компания баёнотига кўра, қўлланилган юмшоқ ёруғлик инсон кўзлари учун мутлақо хавфсиз ҳисобланади.
Хонани иситиш жараёни 3000 ватт қувватга эга инверторли бошқарув тизими орқали амалга оширилади. Шу билан бирга, қурилма ҳаво сифатини назорат қилиш ва вентиляцияни ақлли бошқариш учун учувчи органик бирикмалар датчиги билан таъминланган.
Ҳаво алмашинуви ва тозалашМаиший техника бозорида бундай қурилмаларга талаб ортиб бораётгани унинг функционал имкониятлари билан изоҳланади. Янги иситгич ҳаво етказиб бериш тизимининг максимал унумдорлиги соатига 259 куб метрни ташкил этиши туфайли ванна хонасидаги ортиқча намликни тезда йўқ қилади ва хона ҳавосини янгилайди.
Бундан ташқари, қурилма ҳаво ва сиртларни стериллаш тизими билан жиҳозланган бўлиб, унинг самарадорлиги 98 фоизгача етиши эълон қилинган. Бу гигиена қоидаларига қатъий риоя қиладиган фойдаланувчилар учун муҳим қулайлик яратади.
…