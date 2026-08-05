BYD ўзининг янги Денза D9 люкс минивенига буюртмалар қабул қилишни бошлади
BYD компаниясига тегишли Денза бренди етти ўриндиқли тўлиқ ўлчамли Денза D9 люкс минивени учун буюртмалар қабул қилишни бошлади. Моделнинг бошланғич нархи 75 000 фунт стерлинг бўлиб, Lexus ЛМ ва Mercedes-Benz В-Класс автомобилларига рақобатчи сифатида тақдим этилмоқда. Плуг-ин гибрид тизимига эга автомобил 58.5 кВ/соат сиғимли батарея билан фақат электр энергиясида 130 милгача ҳаракатланади ва 0 дан 62 мил/соат тезликка 8.6 сонияда чиқади.
Хитойнинг машҳур BYD компаниясига тегишли бўлган Денза бренди ўзининг тўртинчи модели — тўлиқ ўлчамли Денза D9 люкс минивени учун буюртмалар қабул қилинишини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу премиум автомобил бозорда Lexus ЛМ ва Mercedes-Benz В-Класс каби машҳур рақобатчиларга муносиб альтернатива бўлиши кутилмоқда. 75 000 фунт стерлингдан бошланадиган бошланғич нарх уни асосий рақибларидан анча ҳамёнбоп қилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳозирги кунда Денза ўзининг кенгайиб бораётган қаторида Z9 GT шоотинг браке, Бао 5 СУВ ва З суперкаридан кейин ушбу моделни ҳам тақдим этди. Автомобил бозорда Европанинг етакчи премиум сегмент вакилларига жиддий рақобат туғдиришни мақсад қилган. Янги моделнинг базавий нархи Lexus ЛМ русумидан деярли 23 000 фунт стерлингга арзонроқ экани харидорларни жалб қилиши шубҳасиз.
Кучли гибрид тизими ва техник имкониятларДенза D9 замонавий плуг-ин гибрид тизими билан жиҳозланган бўлиб, унинг ҳар бир ўқида алоҳида электр двигателлари ўрнатилган. Олд ўққа ўрнатилган мотор 228 от кучи ҳосил қилса, орқа ўқдаги мотор 60 от кучига эга. Шунингдек, автомобилга 119 от кучини тақдим этувчи 1.5 литрли турбомаҳсулдор бензинли двигател ҳам қўшилган.
Гарчи компания умумий қувват кўрсаткичини расман эълон қилмаган бўлса-да, етти ўриндиқли улкан минивен 0 дан 62 мил/соат тезликка (100 км/соатга яқин) 8.6 сонияда эришишини маълум қилди. Пол остига ўрнатилган 58.5 кВ/соат сиғимли аккумулятор батареяси фақат электр энергиясининг ўзида 130 мил масофагача ҳаракатланиш имконини беради.
Тезкор қувватлаш ва қулайликларТехнологик жиҳатдан автомобил BYD томонидан ишлаб чиқилган янги ультра-тезкор Флаш қувватлаш мосламаларини қўллаб-қувватлайди. Бу эса батарея қувватини 10 фоиздан 70 фоизгача атиги беш дақиқада тўлдириш имконини беради. Z9 ва Бао 5 моделларида бўлгани каби, D9 ҳам BYD компаниясининг ДиСус фаол осма тизими билан таъминланган бўлиб, у ҳаракат вақтида сиқилиш ҳамда қайтиш даражаларини автоматик созлайди.
Автомобилнинг стандарт жиҳозланишига электр бошқарувидаги сурма эшиклар, чарм ўриндиқлар, панорамали том, совутгичли ва қиздириладиган сақлаш бўлимлари ҳамда иккинчи қатордаги ҳар бир йўловчи учун алоҳида LCD бошқарув панеллари киради. Харидорлар 85 000 фунт стерлинглик Ултимате комплектациясини танласа, янада юқори даражадаги қулайликларга эга бўлишади.
Ушбу юқори версияда ўртадаги қатор учун 14 йўналишда созланадиган, 16 нуқтали массаж функциясига эга ва деярли горизонтал ҳолатгача ётқизиладиган «нол-гравитация» ўриндиқлари тақдим этилади. Шунингдек, олдинги бош суянчиқларига ўрнатилган 12.8 дюймли экранлар ҳам йўловчилар ихтиёрига берилади. Илғор минивен етказиб бериш ишлари яқин ойларда бошланиши режалаштирилган.
…