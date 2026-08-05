BYD ўзининг янги Денза D9 люкс минивенига буюртмалар қабул қилишни бошлади

·104·Авто
BYD ўзининг янги Денза D9 люкс минивенига буюртмалар қабул қилишни бошлади
Қисқача

BYD компаниясига тегишли Денза бренди етти ўриндиқли тўлиқ ўлчамли Денза D9 люкс минивени учун буюртмалар қабул қилишни бошлади. Моделнинг бошланғич нархи 75 000 фунт стерлинг бўлиб, Lexus ЛМ ва Mercedes-Benz В-Класс автомобилларига рақобатчи сифатида тақдим этилмоқда. Плуг-ин гибрид тизимига эга автомобил 58.5 кВ/соат сиғимли батарея билан фақат электр энергиясида 130 милгача ҳаракатланади ва 0 дан 62 мил/соат тезликка 8.6 сонияда чиқади.

Хитойнинг машҳур BYD компаниясига тегишли бўлган Денза бренди ўзининг тўртинчи модели — тўлиқ ўлчамли Денза D9 люкс минивени учун буюртмалар қабул қилинишини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу премиум автомобил бозорда Lexus ЛМ ва Mercedes-Benz В-Класс каби машҳур рақобатчиларга муносиб альтернатива бўлиши кутилмоқда. 75 000 фунт стерлингдан бошланадиган бошланғич нарх уни асосий рақибларидан анча ҳамёнбоп қилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳозирги кунда Денза ўзининг кенгайиб бораётган қаторида Z9 GT шоотинг браке, Бао 5 СУВ ва З суперкаридан кейин ушбу моделни ҳам тақдим этди. Автомобил бозорда Европанинг етакчи премиум сегмент вакилларига жиддий рақобат туғдиришни мақсад қилган. Янги моделнинг базавий нархи Lexus ЛМ русумидан деярли 23 000 фунт стерлингга арзонроқ экани харидорларни жалб қилиши шубҳасиз.

Кучли гибрид тизими ва техник имкониятлар

Денза D9 замонавий плуг-ин гибрид тизими билан жиҳозланган бўлиб, унинг ҳар бир ўқида алоҳида электр двигателлари ўрнатилган. Олд ўққа ўрнатилган мотор 228 от кучи ҳосил қилса, орқа ўқдаги мотор 60 от кучига эга. Шунингдек, автомобилга 119 от кучини тақдим этувчи 1.5 литрли турбомаҳсулдор бензинли двигател ҳам қўшилган.

Гарчи компания умумий қувват кўрсаткичини расман эълон қилмаган бўлса-да, етти ўриндиқли улкан минивен 0 дан 62 мил/соат тезликка (100 км/соатга яқин) 8.6 сонияда эришишини маълум қилди. Пол остига ўрнатилган 58.5 кВ/соат сиғимли аккумулятор батареяси фақат электр энергиясининг ўзида 130 мил масофагача ҳаракатланиш имконини беради.

Тезкор қувватлаш ва қулайликлар

Технологик жиҳатдан автомобил BYD томонидан ишлаб чиқилган янги ультра-тезкор Флаш қувватлаш мосламаларини қўллаб-қувватлайди. Бу эса батарея қувватини 10 фоиздан 70 фоизгача атиги беш дақиқада тўлдириш имконини беради. Z9 ва Бао 5 моделларида бўлгани каби, D9 ҳам BYD компаниясининг ДиСус фаол осма тизими билан таъминланган бўлиб, у ҳаракат вақтида сиқилиш ҳамда қайтиш даражаларини автоматик созлайди.

Автомобилнинг стандарт жиҳозланишига электр бошқарувидаги сурма эшиклар, чарм ўриндиқлар, панорамали том, совутгичли ва қиздириладиган сақлаш бўлимлари ҳамда иккинчи қатордаги ҳар бир йўловчи учун алоҳида LCD бошқарув панеллари киради. Харидорлар 85 000 фунт стерлинглик Ултимате комплектациясини танласа, янада юқори даражадаги қулайликларга эга бўлишади.

Ушбу юқори версияда ўртадаги қатор учун 14 йўналишда созланадиган, 16 нуқтали массаж функциясига эга ва деярли горизонтал ҳолатгача ётқизиладиган «нол-гравитация» ўриндиқлари тақдим этилади. Шунингдек, олдинги бош суянчиқларига ўрнатилган 12.8 дюймли экранлар ҳам йўловчилар ихтиёрига берилади. Илғор минивен етказиб бериш ишлари яқин ойларда бошланиши режалаштирилган.

BYDДензаДенза D9ЭлектромобилГибрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нурободда даҳшатли ЙТҲ: Ҳаракатдаги юк автомобили ёниб кетди (видео)Нурободда даҳшатли ЙТҲ: Ҳаракатдаги юк автомобили ёниб кетди (видео)Кеча, 18:58BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаКеча, 17:25Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаКеча, 17:24Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариGeely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариКеча, 16:23Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаСмарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаКеча, 15:21Toyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаToyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаКеча, 07:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин