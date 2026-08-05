Каннаваро матбуотга юзланди: «Камера олдида гапириш осон...»
Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро у ҳақидаги айрим хабарлар нотўғри тарқатилаётганини айтиб, журналистлардан ўзаро ҳурматни сақлашни сўради. У жамоадан узоқлашгани ва Жаҳон чемпионатидан кейин дарҳол Италияга кетгани ҳақидаги гапларни рад этиб, мундиал якунлангач оиласи билан вақт ўтказиш учун уйига борганини билдирди.
Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро матбуот анжумани якунида журналистларга очиқ мурожаат қилди. Италиялик мутахассис унинг фаолияти ҳақида тарқатилаётган айрим хабарлардан норози эканини билдириб, муносабатлар ўзаро ҳурматга асосланиши кераклигини таъкидлади.
Каннаваро, айниқса, жамоадан узоқлашгани ва Жаҳон чемпионатидан кейин дам олиш учун дарҳол Италияга кетгани ҳақидаги гапларни рад этди. Унинг таъкидлашича, энг кўп танқид қилган айрим журналистлар матбуот анжуманига келиб, саволларини бевосита беришмаган.
«Мен сизларни ҳурмат қиламан»
Каннаваро мурожаатини журналист ва мураббий ўртасидаги муносабатда энг муҳим бўлган тушунча — ҳурматдан бошлади.
«Менимча, ҳурмат — энг асосий нарса. Мен сизларни журналист сифатида ҳурмат қиламан ва сизлардан ҳам худди шундай ҳурматни кутиб қоламан».
Бош мураббий Ўзбекистонда тинимсиз ишлаётганини, асосий мақсади футболчиларга ёрдам бериш ва миллий жамоани ривожлантириш эканини айтди.
Шу билан бирга, унинг фикрича, охирги вақтларда айрим воқеалар тўлиқ ўрганилмасдан ёки мураббийнинг позицияси сўралмасдан туриб тарқатилган.
«Мен бу ерда тиним билмасдан ишлаяпман, футболчиларга ёрдам беришни истаяпман. Шунга қарамасдан, журналистлар орасида жуда кўп нотўғри маълумотлар тарқатиляпти».
Каннаваро қайси хабарларни назарда тутганини бирма-бир санамади. Аммо матбуот анжуманида унинг маоши, Италияга кетиши, жамоа билан ишлаш жараёни ва мундиалдан кейинги режалари ҳақида берилган саволлар муҳокаманинг асосий қисмини ташкил қилди.
«Камера олдида ўтириб гапириш жуда осон»
Италиялик мутахассис танқиднинг ўзига қарши эмаслигини, бироқ саволлар очиқ ва тўғридан-тўғри берилишини кутаётганини билдирди.
Унинг айтишича, ижтимоий тармоқлар ёки кўрсатувларда энг кўп фикр билдирган айрим журналистлар матбуот анжуманида иштирок этмаган.
«Энг кўп гапираётган журналистлар матбуот анжуманига келишга ўзида куч топа олмаган. Сабаби, камера олдида ўтириб олиб гапириш жуда ҳам осон. Лекин бу ерда ўша саволларни ўзимга бериш — ҳаммага ҳам эмас».
Бу сўзлар матбуот анжуманининг энг кескин қисми бўлди. Каннаваро журналистлардан танқидни тўхтатишни эмас, унинг ўзига савол беришни ва жавобини эшитишни талаб қилди.
Мураббий учун асосий эътироз салбий фикр мавжудлиги эмас, балки у билан боғлиқ айрим хулосалар унинг позицияси олинмасдан тарқатилаётганида эди.
Италияга кетгани ҳақидаги хабарларга жавоб
Каннаваро Жаҳон чемпионатидан кейин миллий жамоани ташлаб кетгани ҳақидаги гапларни яна бир бор рад этди.
«Мен ҳеч қаерга қочиб кетганим йўқ. Жаҳон чемпионатида охиригача миллий жамоа билан бўлдим. Тўрт ой давомида жамоа билан бирга ишладик, йиғинлар ўтказдик».
Унинг тушунтиришича, мураббийлар штаби мундиалгача узоқ тайёргарлик жараёнини ўтказган. Каннаваро аввалги расмий матбуот анжуманида ҳам штаб аъзолари билан футболчиларни мунтазам кузатгани ва жамоанинг жисмоний ҳолатини яхшилаш устида ишлаганини айтган эди.
Мураббий Жаҳон чемпионати тугаганидан кейингина оиласи билан вақт ўтказиш учун уйига борганини билдирди. У бу вазиятни ҳазил билан изоҳлаб, узоқ муддат ишда бўлганидан турмуш ўртоғи ҳам норози бўлганини айтди.
«Шу сабаб, ҳазил тариқасида айтадиган бўлсам, турмуш ўртоғим ҳам бундан шикоят қилди. Шунинг учун ҳеч бўлмаганда бир ой уйда бўлишим ҳам керак эди».
Бу танаффус, Каннаваронинг тушунтиришича, унинг Ўзбекистон миллий жамоасидан воз кечгани ёки шартномасини тугатишга қарор қилганини англатмаган.
Танқид учун эшик ёпилмади
Каннаваро матбуот анжумани давомида журналистларнинг саволларига жавоб бериб, унинг фаолиятига оид таклиф ва эътирозлар Ўзбекистон футбол ассоциацияси орқали етказилиши мумкинлигини таъкидлади.
«Ўйлайманки, ҳамма саволларга жавоб бердим. Яна савол ёки таклифларингиз бўлса, ЎФАга мурожаат қилишингиз мумкин».
Мураббий анжуман чўзилиб кетгани учун узр сўради. Бироқ мулоқотнинг узоқ давом этгани тўпланиб қолган саволлар ва терма жамоа атрофидаги муҳокамалар қанчалик кўпайганини ҳам кўрсатди.
Жаҳон чемпионатидаги натижалардан кейин бош мураббийнинг қарорлари, футболчиларни танлаши, иш услуби ва шартномаси жамоатчилик эътиборининг марказида қолиши табиий. Каннаваро ҳам танқиддан холи эмас. Шу билан бирга, ҳар қандай кескин даъво мураббийнинг позицияси ва текширилган фактлар билан мувозанатланиши керак.
Каннаваронинг асосий талаби битта
Матбуот анжумани давомида тактика, таркиб, маош ва келгуси режалар ҳақида турли саволлар янгради. Аммо Каннаваронинг якуний мурожаати барча мавзуларни битта нуқтада бирлаштирди.
«Сўзим сўнгида ўзаро ҳурматда бўлишни яна бир бор сўраб қолган бўлардим. Ҳаммага раҳмат!»
Италиялик мутахассис журналистлардан уни мақташни ёки танқиддан тийилишни сўрамади. Унинг талаби — саволни очиқ бериш, маълумотни текшириш ва жавоб бериш ҳуқуқини сақлаш.
Энди Каннаваронинг ОАВга айтган кескин сўзларидан кўра, ушбу очиқ мулоқот миллий жамоа атрофидаги ахборот муҳитини қанчалик ўзгартира олиши муҳимроқ бўлади. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…