Каннаваро матбуотга юзланди: «Камера олдида гапириш осон...»

·64·Спорт
Каннаваро матбуотга юзланди: «Камера олдида гапириш осон...»
Қисқача

Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро у ҳақидаги айрим хабарлар нотўғри тарқатилаётганини айтиб, журналистлардан ўзаро ҳурматни сақлашни сўради. У жамоадан узоқлашгани ва Жаҳон чемпионатидан кейин дарҳол Италияга кетгани ҳақидаги гапларни рад этиб, мундиал якунлангач оиласи билан вақт ўтказиш учун уйига борганини билдирди.

Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро матбуот анжумани якунида журналистларга очиқ мурожаат қилди. Италиялик мутахассис унинг фаолияти ҳақида тарқатилаётган айрим хабарлардан норози эканини билдириб, муносабатлар ўзаро ҳурматга асосланиши кераклигини таъкидлади.

Каннаваро, айниқса, жамоадан узоқлашгани ва Жаҳон чемпионатидан кейин дам олиш учун дарҳол Италияга кетгани ҳақидаги гапларни рад этди. Унинг таъкидлашича, энг кўп танқид қилган айрим журналистлар матбуот анжуманига келиб, саволларини бевосита беришмаган.

«Мен сизларни ҳурмат қиламан»

Каннаваро мурожаатини журналист ва мураббий ўртасидаги муносабатда энг муҳим бўлган тушунча — ҳурматдан бошлади.

«Менимча, ҳурмат — энг асосий нарса. Мен сизларни журналист сифатида ҳурмат қиламан ва сизлардан ҳам худди шундай ҳурматни кутиб қоламан».

Бош мураббий Ўзбекистонда тинимсиз ишлаётганини, асосий мақсади футболчиларга ёрдам бериш ва миллий жамоани ривожлантириш эканини айтди.

Шу билан бирга, унинг фикрича, охирги вақтларда айрим воқеалар тўлиқ ўрганилмасдан ёки мураббийнинг позицияси сўралмасдан туриб тарқатилган.

«Мен бу ерда тиним билмасдан ишлаяпман, футболчиларга ёрдам беришни истаяпман. Шунга қарамасдан, журналистлар орасида жуда кўп нотўғри маълумотлар тарқатиляпти».

Каннаваро қайси хабарларни назарда тутганини бирма-бир санамади. Аммо матбуот анжуманида унинг маоши, Италияга кетиши, жамоа билан ишлаш жараёни ва мундиалдан кейинги режалари ҳақида берилган саволлар муҳокаманинг асосий қисмини ташкил қилди.

«Камера олдида ўтириб гапириш жуда осон»

Италиялик мутахассис танқиднинг ўзига қарши эмаслигини, бироқ саволлар очиқ ва тўғридан-тўғри берилишини кутаётганини билдирди.

Унинг айтишича, ижтимоий тармоқлар ёки кўрсатувларда энг кўп фикр билдирган айрим журналистлар матбуот анжуманида иштирок этмаган.

«Энг кўп гапираётган журналистлар матбуот анжуманига келишга ўзида куч топа олмаган. Сабаби, камера олдида ўтириб олиб гапириш жуда ҳам осон. Лекин бу ерда ўша саволларни ўзимга бериш — ҳаммага ҳам эмас».

Бу сўзлар матбуот анжуманининг энг кескин қисми бўлди. Каннаваро журналистлардан танқидни тўхтатишни эмас, унинг ўзига савол беришни ва жавобини эшитишни талаб қилди.

Мураббий учун асосий эътироз салбий фикр мавжудлиги эмас, балки у билан боғлиқ айрим хулосалар унинг позицияси олинмасдан тарқатилаётганида эди.

Италияга кетгани ҳақидаги хабарларга жавоб

Каннаваро Жаҳон чемпионатидан кейин миллий жамоани ташлаб кетгани ҳақидаги гапларни яна бир бор рад этди.

«Мен ҳеч қаерга қочиб кетганим йўқ. Жаҳон чемпионатида охиригача миллий жамоа билан бўлдим. Тўрт ой давомида жамоа билан бирга ишладик, йиғинлар ўтказдик».

Унинг тушунтиришича, мураббийлар штаби мундиалгача узоқ тайёргарлик жараёнини ўтказган. Каннаваро аввалги расмий матбуот анжуманида ҳам штаб аъзолари билан футболчиларни мунтазам кузатгани ва жамоанинг жисмоний ҳолатини яхшилаш устида ишлаганини айтган эди.

Мураббий Жаҳон чемпионати тугаганидан кейингина оиласи билан вақт ўтказиш учун уйига борганини билдирди. У бу вазиятни ҳазил билан изоҳлаб, узоқ муддат ишда бўлганидан турмуш ўртоғи ҳам норози бўлганини айтди.

«Шу сабаб, ҳазил тариқасида айтадиган бўлсам, турмуш ўртоғим ҳам бундан шикоят қилди. Шунинг учун ҳеч бўлмаганда бир ой уйда бўлишим ҳам керак эди».

Бу танаффус, Каннаваронинг тушунтиришича, унинг Ўзбекистон миллий жамоасидан воз кечгани ёки шартномасини тугатишга қарор қилганини англатмаган.

Танқид учун эшик ёпилмади

Каннаваро матбуот анжумани давомида журналистларнинг саволларига жавоб бериб, унинг фаолиятига оид таклиф ва эътирозлар Ўзбекистон футбол ассоциацияси орқали етказилиши мумкинлигини таъкидлади.

«Ўйлайманки, ҳамма саволларга жавоб бердим. Яна савол ёки таклифларингиз бўлса, ЎФАга мурожаат қилишингиз мумкин».

Мураббий анжуман чўзилиб кетгани учун узр сўради. Бироқ мулоқотнинг узоқ давом этгани тўпланиб қолган саволлар ва терма жамоа атрофидаги муҳокамалар қанчалик кўпайганини ҳам кўрсатди.

Жаҳон чемпионатидаги натижалардан кейин бош мураббийнинг қарорлари, футболчиларни танлаши, иш услуби ва шартномаси жамоатчилик эътиборининг марказида қолиши табиий. Каннаваро ҳам танқиддан холи эмас. Шу билан бирга, ҳар қандай кескин даъво мураббийнинг позицияси ва текширилган фактлар билан мувозанатланиши керак.

Каннаваронинг асосий талаби битта

Матбуот анжумани давомида тактика, таркиб, маош ва келгуси режалар ҳақида турли саволлар янгради. Аммо Каннаваронинг якуний мурожаати барча мавзуларни битта нуқтада бирлаштирди.

«Сўзим сўнгида ўзаро ҳурматда бўлишни яна бир бор сўраб қолган бўлардим. Ҳаммага раҳмат!»

Италиялик мутахассис журналистлардан уни мақташни ёки танқиддан тийилишни сўрамади. Унинг талаби — саволни очиқ бериш, маълумотни текшириш ва жавоб бериш ҳуқуқини сақлаш.

Энди Каннаваронинг ОАВга айтган кескин сўзларидан кўра, ушбу очиқ мулоқот миллий жамоа атрофидаги ахборот муҳитини қанчалик ўзгартира олиши муҳимроқ бўлади. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Фабио КаннавароЎзбекистонИталия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:143 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлдиКеча, 22:49Миржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиМиржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиКеча, 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда