Huawei компанияси HarmonyOS бошқарувидаги илк стол компьютерини тақдим этди

·13·Техно
Huawei компанияси HarmonyOS бошқарувидаги илк стол компьютерини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Huawei компанияси HarmonyOS операцион тизимида ишлайдиган илк HM650 номли стол компютерини тақдим этди.
  • Ушбу қурилма йирик корпоратив сегмент ва офис муҳити учун мўлжалланган бўлиб, сентабр ойида савдога чиқарилиши кутилмоқда.
  • HM650 компютери илғор сунъий интеллект воситалари билан жиҳозланган ва хавфсизлик бўйича иккинчи даражали сертификатлашдан ўтган.

Huawei компанияси ўзининг Huawei Коннект 2026 конференциясида HarmonyOS операцион тизимида ишлайдиган илк HM650 номли стол компьютерини омадли тарзда намойиш этди. Мазкур қурилма йирик корпоратив сегмент ва офис муҳити учун мўлжалланган бўлиб, замонавий технологиялар бозорида муҳим қадам сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги HM650 компьютерининг расмий савдога чиқарилиши шу йилнинг сентябрь ойига мўлжалланган. Компания ушбу маҳсулотни кундалик офис вазифалари ва мураккаб корпоратив жараёнлар учун юқори унумдорликка эга ечим сифатида тақдим этмоқда.

Сунъий интеллект имкониятлари

Қурилма HarmonyOS V1.0 операцион тизимида ишлайди ҳамда хавфсизлик ва ишончлилик бўйича иккинчи даражали сертификатлаш жараёнидан муваффақиятли ўтди. Тизимга ахборотни қайта ишлаш, зарур билимларни қидириш, контент яратиш ва маълумотлар билан ишлаш тезлигини оширишга мўлжалланган илғор сунъий интеллект воситалари чуқур интеграция қилинган.

Шунингдек, Huawei йирик тил моделлари ва мустаҳкам тизимли хавфсизлик механизмлари ёрдамида махфий маълумотларни ҳимоя қилишга алоҳида эътибор қаратмоқда. Корпоратив мижозлар учун эса иш майдонларини рақамли тарзда бўлиш, қурилмалар ҳамда иловаларни марказлашган ҳолда бошқариш имкониятлари яратилган.

Экотизим ва автоматлаштириш

Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, янги шахсий компьютер тармоққа улангандан сўнг барча зарур иловалар ва хавфсизлик сиёсатлари автоматик тарзда созланади. Бу эса йирик корхоналарда IT-инфратузилмани бошқариш ишларини сезиларли даражада енгиллаштиради.

Ҳозирги кунда HarmonyOS экотизими 50 000 дан ортиқ иловаларни ўз ичига олади. Улардан қарийб 19 000 таси айнан ушбу платформа учун махсус яратилган бўлиб, қолганлари эса 3300 дан ортиқ турли хизматлар билан тўлиқ мос келади.

HuaweiHarmonyOSHM650Стол компьютериТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro иш фаолиятида iOS 27 туфайли муаммолар аниқландиiPhone 18 Pro иш фаолиятида iOS 27 туфайли муаммолар аниқландиБугун, 13:51Xiaomi ўзининг янги ақлли ўчиргичини эркин савдога чиқардиXiaomi ўзининг янги ақлли ўчиргичини эркин савдога чиқардиБугун, 12:58iPhone 18 Pro тўлиқ десмонт қилинди: иФихит баҳоси ва асосий янгиликларiPhone 18 Pro тўлиқ десмонт қилинди: иФихит баҳоси ва асосий янгиликларБугун, 12:23Ноёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилдиНоёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилдиБугун, 12:00OnePlus 16 флагмани расман эълон қилинди: 200 MP камера ва 9000 мА·ч аккумуляторOnePlus 16 флагмани расман эълон қилинди: 200 MP камера ва 9000 мА·ч аккумуляторБугун, 11:28Apple iPhone 20 Pro дизайнини ўзгартиради ва тўрт томони эгилган экранни синовдан ўтказмоқдаApple iPhone 20 Pro дизайнини ўзгартиради ва тўрт томони эгилган экранни синовдан ўтказмоқдаБугун, 10:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди