Huawei компанияси HarmonyOS бошқарувидаги илк стол компьютерини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Huawei компанияси HarmonyOS операцион тизимида ишлайдиган илк HM650 номли стол компютерини тақдим этди.
- Ушбу қурилма йирик корпоратив сегмент ва офис муҳити учун мўлжалланган бўлиб, сентабр ойида савдога чиқарилиши кутилмоқда.
- HM650 компютери илғор сунъий интеллект воситалари билан жиҳозланган ва хавфсизлик бўйича иккинчи даражали сертификатлашдан ўтган.
Huawei компанияси ўзининг Huawei Коннект 2026 конференциясида HarmonyOS операцион тизимида ишлайдиган илк HM650 номли стол компьютерини омадли тарзда намойиш этди. Мазкур қурилма йирик корпоратив сегмент ва офис муҳити учун мўлжалланган бўлиб, замонавий технологиялар бозорида муҳим қадам сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги HM650 компьютерининг расмий савдога чиқарилиши шу йилнинг сентябрь ойига мўлжалланган. Компания ушбу маҳсулотни кундалик офис вазифалари ва мураккаб корпоратив жараёнлар учун юқори унумдорликка эга ечим сифатида тақдим этмоқда.
Сунъий интеллект имкониятлариҚурилма HarmonyOS V1.0 операцион тизимида ишлайди ҳамда хавфсизлик ва ишончлилик бўйича иккинчи даражали сертификатлаш жараёнидан муваффақиятли ўтди. Тизимга ахборотни қайта ишлаш, зарур билимларни қидириш, контент яратиш ва маълумотлар билан ишлаш тезлигини оширишга мўлжалланган илғор сунъий интеллект воситалари чуқур интеграция қилинган.
Шунингдек, Huawei йирик тил моделлари ва мустаҳкам тизимли хавфсизлик механизмлари ёрдамида махфий маълумотларни ҳимоя қилишга алоҳида эътибор қаратмоқда. Корпоратив мижозлар учун эса иш майдонларини рақамли тарзда бўлиш, қурилмалар ҳамда иловаларни марказлашган ҳолда бошқариш имкониятлари яратилган.
Экотизим ва автоматлаштиришИшлаб чиқарувчининг таъкидлашича, янги шахсий компьютер тармоққа улангандан сўнг барча зарур иловалар ва хавфсизлик сиёсатлари автоматик тарзда созланади. Бу эса йирик корхоналарда IT-инфратузилмани бошқариш ишларини сезиларли даражада енгиллаштиради.
Ҳозирги кунда HarmonyOS экотизими 50 000 дан ортиқ иловаларни ўз ичига олади. Улардан қарийб 19 000 таси айнан ушбу платформа учун махсус яратилган бўлиб, қолганлари эса 3300 дан ортиқ турли хизматлар билан тўлиқ мос келади.
Изоҳлар 0
…