Дилноза Кубаева “Келгинди келин” фильмидаги машина ҳайдаш саҳнасини эслади
Актриса Дилноза Кубаева “Кўрганларимиз ҳақида” кўрсатувида кўпчиликка таниш бўлган “Келгинди келин” фильмида суратга тушган пайтларини эслади. У айниқса, фильмда илк бор машина рулига ўтирганини кулиб гапириб берди.
— "Келгинди келин"да биринчи марта машина ҳайдаганман. 'Қанақа қилиб қўрқмай мени бировнинг машинасига ўтқазиб қўйдинглар?' деганман. Улар эса: 'Бу автомат, осон. Мана бундай қиласан — D, R, D, R', деб тушунтиришган, деди актриса.
Дилноза Кубаеванинг айтишича, ўша пайтда машина ҳайдашдан анча қўрққан.
“Роса қўрққанман. Машинанинг эгаси ҳам ўша ерда турган. 'Битта ҳайдаб берсангиз бўлди', дейишган. Шундай қилиб, машинани ҳайдаб кўрганман. Яхшиямки, ҳаммаси яхшилик билан тугаган”, — дея кулиб эслади актриса.
Актрисанинг бу хотираси унинг “Келгинди келин” фильмидаги суратга олиш жараёнлари ҳам осон кечмаганини кўрсатади.
Изоҳлар 0
…