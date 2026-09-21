Дилноза Кубаева “Келгинди келин” фильмидаги машина ҳайдаш саҳнасини эслади

·5·Маданият
Дилноза Кубаева “Келгинди келин” фильмидаги машина ҳайдаш саҳнасини эслади

Актриса Дилноза Кубаева “Кўрганларимиз ҳақида” кўрсатувида кўпчиликка таниш бўлган “Келгинди келин” фильмида суратга тушган пайтларини эслади. У айниқса, фильмда илк бор машина рулига ўтирганини кулиб гапириб берди.

— "Келгинди келин"да биринчи марта машина ҳайдаганман. 'Қанақа қилиб қўрқмай мени бировнинг машинасига ўтқазиб қўйдинглар?' деганман. Улар эса: 'Бу автомат, осон. Мана бундай қиласан — D, R, D, R', деб тушунтиришган, деди актриса.

Дилноза Кубаеванинг айтишича, ўша пайтда машина ҳайдашдан анча қўрққан.

“Роса қўрққанман. Машинанинг эгаси ҳам ўша ерда турган. 'Битта ҳайдаб берсангиз бўлди', дейишган. Шундай қилиб, машинани ҳайдаб кўрганман. Яхшиямки, ҳаммаси яхшилик билан тугаган”, — дея кулиб эслади актриса.

Актрисанинг бу хотираси унинг “Келгинди келин” фильмидаги суратга олиш жараёнлари ҳам осон кечмаганини кўрсатади.

Дилноза КубаеваКелгинди келинавтомат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юнонча шов-шув, синдирилган ликопчалар: Райҳон туғилган кунини антиқа нишонлади (видео)Юнонча шов-шув, синдирилган ликопчалар: Райҳон туғилган кунини антиқа нишонлади (видео)Бугун, 15:37Азода Ўзбекистонга қайтди (видео)Азода Ўзбекистонга қайтди (видео)Бугун, 15:15Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!Бугун, 15:12«Худо қайтариб берди»: Азиз Раметов даволанишдан сўнг соғайиб, катта кинога қайтмоқда«Худо қайтариб берди»: Азиз Раметов даволанишдан сўнг соғайиб, катта кинога қайтмоқдаБугун, 14:53 Вазира Юнусова қайнонасининг фикрини қандай ўзгартирганини гапириб берди: “Қайнонам мендан хафа бўлганди” Вазира Юнусова қайнонасининг фикрини қандай ўзгартирганини гапириб берди: “Қайнонам мендан хафа бўлганди”Бугун, 14:40Шаҳзода Муҳаммедова нега ўзи яратган либосига улкан бантик тақди? Кўпчилик қизиқтирган саволга жавоб бердиШаҳзода Муҳаммедова нега ўзи яратган либосига улкан бантик тақди? Кўпчилик қизиқтирган саволга жавоб бердиБугун, 14:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ