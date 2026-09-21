Сурхондарёда чақалоғини сотмоқчи бўлган талаба 6 йилга қамалди

·1·Жамият
Сурхондарёда чақалоғини сотмоқчи бўлган талаба 6 йилга қамалди

Сурхондарё вилоятининг Термиз туманида университет талабаси тўрт кунлик ўғлини 1 500 долларга сотмоқчи бўлгани учун олти йилга озодликдан маҳрум қилинди.

Суд ҳужжатларига кўра, 2002 йилда туғилган С.Ж. 2025 йил март ойида Ш. исмли йигит билан танишиб, ҳомиладор бўлиб қолган. 2026 йил январ ойида туғруқ вақти яқинлашгач, Термиз туманидаги туғруқхонага мурожаат қилган ва 11 январ куни ўғил фарзандли бўлган.

Шундан сўнг у туғруқхонада Г.Ж. исмли аёл билан танишган. Улар чақалоқни 1 500 АҚШ долларига бериш бўйича келишган. Судланувчи пулни ўқиш контрактини тўлаш учун ишлатмоқчи бўлганини билдирган.

2026 йил 15 январ куни С.Ж. келишилган пулни олаётган ва тилхат ёзаётган вақтда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан қўлга олинган. Хабарларга кўра, ундан 1 400 доллар ва 1,2 миллион сўм ашёвий далил сифатида олинган.

Суд мажлисида С.Ж. айбига иқрор бўлган. У ҳомиладорлиги ҳақида оила аъзолари хабардор бўлмаганини билдирган.

Жиноят ишлари бўйича Термиз туман суди С.Ж.ни Жиноят кодексининг 135-моддаси 3-қисми “а” банди билан айбдор деб топган. Суд унга 6 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлаган.

Сурхондарё вилоятиТермиз туманиС.Ж.балаларни сотиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кредит қарзи ортидан автомашина жарима майдонига қўйилдиКредит қарзи ортидан автомашина жарима майдонига қўйилдиБугун, 12:59Жарима — бюджет тўлдириш қуроли эмас: Давлат идоралари жазодан пул ишламаслиги керакЖарима — бюджет тўлдириш қуроли эмас: Давлат идоралари жазодан пул ишламаслиги керакБугун, 12:58Омонатга хиёнат: Тошкентда банк масъуллари фуқаронинг 300 000 долларини "туя" қилдиОмонатга хиёнат: Тошкентда банк масъуллари фуқаронинг 300 000 долларини "туя" қилдиБугун, 12:37Тунги Тошкентда мудҳиш тўқнашув: Мирзо Улуғбек туманида BYD ва Cobalt мажақландиТунги Тошкентда мудҳиш тўқнашув: Мирзо Улуғбек туманида BYD ва Cobalt мажақландиБугун, 12:11Газ плитасини балконга кўчирганлар 8,8 млн сўмгача жарима тўлаши мумкинГаз плитасини балконга кўчирганлар 8,8 млн сўмгача жарима тўлаши мумкинБугун, 11:38Тошкент кўчаларида янги тартиб: велосипед ва самокатлар учун махсус йўлаклар пайдо бўлдиТошкент кўчаларида янги тартиб: велосипед ва самокатлар учун махсус йўлаклар пайдо бўлдиБугун, 11:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди