«Худо қайтариб берди»: Азиз Раметов даволанишдан сўнг соғайиб, катта кинога қайтмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Азиз Ramетов соғлигидаги жиддий муаммоларни енгиб, катта кинога қайтишга тайёрлигини билдирди.
- У Азамат Аҳроров билан биргаликда янги драматик филм яратишга келишиб олди.
- Ramетов ўзининг 19 ёшида суратга тушган "Ўтов" филмини эслаб, кино оламини жуда соғинганини таъкидлади.
- Ушбу хушхабар ижтимоий тармоқларда мухлисларнинг катта қувончига сабаб бўлди.
Ўзбек миллий киносининг ёрқин намояндаларидан бири, миллионлаб томошабинлар меҳрини қозонган таниқли актёр ва режиссёр Азиз Раметов узоқ давом этган даволаниш курсларидан сўнг ниҳоят саломатлигидаги жиддий муаммоларни енгиб ўтди ва катта ижодга қайтишга тайёрлигини билдирди. Сўнгги йилларда, хусусан, ўзи суратга олган «Арслон изи» картинасидан кейин экранларда камнамо бўлиб қолган санъаткор пойтахт кўчаларида ҳамкасби, таниқли актёр Азамат Аҳроров билан юзма-юз учрашди.
Эълон қилинган видеомурожаатда Азиз Раметовнинг анча тетиклашгани, соғлом ва кайфияти юқори экани яққол намоён бўлди. Мулоқот чоғида Азамат Аҳроров Азиз Раметовнинг 19 ёшида (2007 йил) суратга тушган «Ўтов» фильми бутун бир авлодга илҳом берганини таъкидлаб, ундан биргаликда янги драматик фильм яратиш бўйича ваъда олди. Актёрнинг ўзи эса кино оламини ниҳоятда соғинганини яширмади: «Жуда соғинган эдим. Худо қайтариб берди мана. Анча яхши. Қўлдан етаклаб олиб кетасан энди, буёғига».
Хўш, севимли актёр соғлигини тиклаш учун қандай синовларни босиб ўтди, Азамат Аҳроров ва Азиз Раметов ижросидаги янги лойиҳа ўзбек киносида қандай шов-шув ясаши кутилмоқда ва мухлислар кутган қайтиш қачон содир бўлади?
«Ўтов»дан «Арслон изи»гача ва янги ваъда: Ижодкорларнинг самимий дийдори
Ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлган видеосуҳбатнинг асосий тафсилотлари:
Соғлиқнинг тўлиқ тикланиши: Азиз Раметов муолажалардан сўнг ўзини анча яхши ҳис қилаётганини, оғир дамлар ортда қолганини ва кинематографияни жуда қўмсаганини билдирди;
Носталгия ва илк қадамлар: Актёр кинодаги илк жиддий роли — 19 ёшида суратга олинган машҳур «Ўтов» фильмини (2007 йил) ёдга олди;
Азамат Аҳроровнинг таклифи ва эътирофи: Аҳроров ушбу фильмларни кўриб кино соҳасига меҳр қўйганини айтиб, Раметовни янги катта лойиҳага таклиф қилди;
Янги ҳамкорлик ваъдаси: Ҳар икки ижодкор яқин орада мухлислар учун янги форматдаги кучли ва таъсирли драматик картина яратишга келишиб олди;
Мухлисларнинг улкан қувончи: Актёрнинг соғайгани ва оммага қайтгани акс этган лавҳалар тармоқларда минглаб илиқ тилаклар ва қўллаб-қувватловларга сабаб бўлди.
Азиз Раметовнинг ижодий босқичлари: Фаолият таққоси ва ҳозирги ҳолат
Актёр ва режиссёр фаолиятининг асосий даврлари таҳлили:
Кўрсаткичлар ва даврлар
Ижодий чўққи ва дебют даври
Сўнгги йиллардаги танаффус
Ҳозирги ҳолат ва келажак
Илк шов-шувли фильм
«Ўтов» (19 ёш, 2007 йил)
Экранларда камнамолик
Мухлислар соғинчи ва янги лойиҳалар
Режиссёрлик ишлари
«Арслон изи» ва қатор муаллифлик ишлари
Ижодий пауза ва сукунат
Янги ҳамкорликдаги фильмлар режаси
Саломатлик даражаси
Юқори ижодий фаоллик
Муолажа ва тикланиш босқичи
Тўлиқ тузалди, тетик ва соғлом кўриниш
Кинога муносабати
Ўзбек киносининг асосий қаҳрамонларидан бири
Кинодан вақтинча узоқлашиш
Кинематографияга тўлиқ қайтишга шайлик
Янги шериклик
Яккахон ва оилавий ижодий жамоа
Шахсий даволаниш жараёни
Азамат Аҳроров билан янги тандем
Кинематография экспертизаси: Раметовнинг қайтиши ўзбек киносига нима беради?
Маданият шарҳловчилари ва кино ихлосмандларининг хулосалари:
Драматик маҳоратнинг ўрни: Азиз Раметов миллий кинематографияда ўзига хос чуқур характерли ва психологик драматик ролларни қойилмақом ижро эта оладиган кам сонли актёрлардан бири саналади;
Ижодий тандем салоҳияти: Азамат Аҳроров ва Азиз Раметовнинг биргаликдаги ижодий бирлашуви томошабинлар орасида катта кассабоп муваффақият қозониши мумкин;
Руҳий куч ва ирода намунаси: Оғир соғлиқ муаммоларини енгиб, яна оёққа туриш ва мухлислар қаршисига ёруғ юз билан қайтиш жамият учун улкан ижобий мотив ҳисобланади;
Янги давр бошланиши: Актёрнинг янги куч ва тажриба билан экранларга қайтиши муаллифлик киноси ва миллий сериаллар ривожига янги нафас олиб кириши кутилмоқда.
Азиз Раметовнинг синовлардан ўтиб яна ижодий сафга қайтиши ўзбек кино олами учун ҳафтанинг энг қувончли янгиликларидан бирига айланди.
Сиз Азиз Раметовнинг қайси роллари ва фильмларини («Ўтов», «Арслон изи» ва бошқалар) энг кўп яхши кўрасиз? Азамат Аҳроров билан ҳамкорликда қандай жанрдаги янги кинофильм кутяпсиз? Севимли актёримизга бўлган самимий тилакларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда барча ўзбек кино ихлосмандлари учун ушбу хушхабарни яқинларингиз билан улашинг!
Изоҳлар 0
…