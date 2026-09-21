Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!

·52·Маданият
Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Муниса Ризаева бир кун ичида 8 та тўй хизматини бажариб, ўз рекордини янгилади.
  • Бундай тиғиз жадвалдан сўнг хонанда ўзини чемпион деб атади, аммо соғлиғи ва мадори сезиларли даражада панд берганини тан олди.
  • Ҳорғин ҳолатда бўлишига қарамай, у ўз овоз режиссёри Бегзоднинг тўйига ҳам улгурди.

Ўзбек шоу-бизнесининг энг талабгир ва энг қимматбаҳо юлдузларидан бири Муниса Ризаева кундалик тиғиз иш графиги ва тўй хизматлари борасида ҳақиқий рекорд ўрнатди. Хонанда ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида машина салонидан махсус видеомурожаат йўллаб, бир кун ичида нақд 8 та тўй хизматини якунлаганини ва бундай юкламадан сўнг соғлиғи ҳамда мадори сезиларли даражада панд берганини очиқ тан олди.

«Ишқилиб бугун мен чемпионман. Бугун саккизта хизматга кирдим, маза қочди... Шунчаки ўзимни мақтагим келяпти, ҳаммасини қандай ишлаб берганимга ҳайронман», — дея самимий ҳиссиётларини ўртоқлашди санъаткор. Бироқ кун шу билан тугамади: саккизта хизматдан ҳориган хонанда ярим тунда тўғри ўз овоз режиссёри Бегзоднинг тўйига шошилаётганини, ҳатто бу санада тўй қилмасликни олдиндан илтимос қилган бўлса-да, яқин сафдошини табриклаш учун кетаётганини маълум қилди.

Хўш, Муниса Ризаева бир кунда 8 та хизматни қандай улгурди, бундай график хонанданинг саломатлигига қанчалик хавф солади ва тўй бозорида унга рақобатчи қолдими?

«Саккиз манзил, маза қочиши ва тунги тўйга пойга»: Мунисанинг рекорд куни хроникаси

Хонанданинг мурожаатида тилга олинган асосий воқеалар ва фактлар:

  • Бир кунда 8 та хизмат: Муниса Ризаева бир оқшом давомида пойтахт ва унга яқин тўйхоналарда жами саккизта тўй маросимида жонли чиқиш қилди;

  • Жисмоний ҳолдан тойиш: Санъаткор тинимсиз ҳаракат ва чиқишлар туфайли соғлиғи чарчаганини («маза қочди») яширмади;

  • Жамоадошга садоқат: Оғир марафондан сўнг уйга эмас, балки ўзининг кўп йиллик овоз режиссёри Бегзоднинг никоҳ оқшомига шошилди;

  • Олдиндан бўлган баҳс: Хонанда овоз режиссёрига бу санада хизматлар ҳаддан ташқари кўп бўлишини айтиб, тўй кунини бошқа кунга белгилашни сўраганини, аммо барибир етиб боришга ваъда берганини очиқлади;

  • «Мен чемпионман»: Муниса ушбу графикни муваффақиятли якунлагани учун ўзини ҳақиқий рекордчи деб атади ва мухлислари олдида ҳиссиётларини яширмади.

Шоу-бизнес саҳнаси: Муниса Ризаеванинг тўй марафони кўрсаткичлари

Рекорд даражадаги кун тафсилотлари ва юклама таққоси:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Одатий юлдузли кун тартиби

Муниса Ризаеванинг рекорд куни

Бир оқшомдаги тўйлар сони

2–3 та хизмат

8 та тўй хизмати (Мутлақ рекорд)

Жисмоний ва овоз юкламаси

Ўртача меъёрда

Экстремал даражада («Маза қочди»)

Хизматлардан кейинги йўналиш

Дам олиш ва уйга қайтиш

Овоз режиссёри Бегзоднинг тўйига пойга

Руҳий кайфият

Барқарор

«Мен чемпионман, ўзимни мақтамоқчиман»

Бозордаги талаб даражаси

Юқори

Тошкент тўй бозорида энг талабгир юлдуз

Санъат ва тиббиёт экспертизаси: Бир кунда 8 та тўйга бориш нимани англатади?

Маданият ходимлари ва соҳа мутахассисларининг хулосалари:

  • Мисли кўрилмаган логистика: Тошкентнинг оқшомги тирбандликларида 8 та манзилга ўз вақтида етиб бориш нафақат хонанда, балки унинг маъмурлари ва ҳайдовчиларининг катта маҳоратини талаб этади;

  • Овоз пардалари ва юракка юк: Профессионал фониатрлар фикрича, бир оқшомда 8 марта баланд овозда куйлаш ва қаттиқ шовқин ичида бўлиш овоз пайларининг ишдан чиқиши ва сурункали асаб чарчоғига олиб келиши мумкин;

  • Молиявий қиймат: Муниса Ризаева Ўзбекистондаги энг қиммат гонорарли санъаткорлардан бири ҳисобланади; унинг бир кунда 8 та хизматга кириши шоу-бизнесдаги юқори молиявий айланмадан дарак беради;

  • Мухлислар олқиши ва яқинларга эътибор: Ҳорғин ҳолатда ҳам ўз жамоаси аъзоси бўлган овоз режиссёрининг тўйига боришга интилиши хонанданинг жамоавий садоқати юқори эканини намойиш этди.

Муниса Ризаеванинг саккизта тўйлик марафони ўзбек эстрадасида ҳали узоқ вақт муҳокама қилинадиган воқеликка айланди.

Сизнингча, бир кунда 8 та тўй хизматига бориш санъаткор учун катта меҳнатми ёки саломатликни хавф остига қўйишми? Санъаткорлар бундай оғир юкламалардан сўнг қандай тикланиши керак деб ўйлайсиз? Шахсий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда шов-шувли шоу-бизнес хабарини барча мусиқа ва санъат ихлосмандларига улашинг!

Муниса РизаеваБегзодТошкент тўй бозори8 та тўй хизматлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дилноза Кубаева “Келгинди келин” фильмидаги машина ҳайдаш саҳнасини эсладиДилноза Кубаева “Келгинди келин” фильмидаги машина ҳайдаш саҳнасини эсладиБугун, 15:43Юнонча шов-шув, синдирилган ликопчалар: Райҳон туғилган кунини антиқа нишонлади (видео)Юнонча шов-шув, синдирилган ликопчалар: Райҳон туғилган кунини антиқа нишонлади (видео)Бугун, 15:37Азода Ўзбекистонга қайтди (видео)Азода Ўзбекистонга қайтди (видео)Бугун, 15:15«Худо қайтариб берди»: Азиз Раметов даволанишдан сўнг соғайиб, катта кинога қайтмоқда«Худо қайтариб берди»: Азиз Раметов даволанишдан сўнг соғайиб, катта кинога қайтмоқдаБугун, 14:53 Вазира Юнусова қайнонасининг фикрини қандай ўзгартирганини гапириб берди: “Қайнонам мендан хафа бўлганди” Вазира Юнусова қайнонасининг фикрини қандай ўзгартирганини гапириб берди: “Қайнонам мендан хафа бўлганди”Бугун, 14:40Шаҳзода Муҳаммедова нега ўзи яратган либосига улкан бантик тақди? Кўпчилик қизиқтирган саволга жавоб бердиШаҳзода Муҳаммедова нега ўзи яратган либосига улкан бантик тақди? Кўпчилик қизиқтирган саволга жавоб бердиБугун, 14:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ