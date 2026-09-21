Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Муниса Ризаева бир кун ичида 8 та тўй хизматини бажариб, ўз рекордини янгилади.
- Бундай тиғиз жадвалдан сўнг хонанда ўзини чемпион деб атади, аммо соғлиғи ва мадори сезиларли даражада панд берганини тан олди.
- Ҳорғин ҳолатда бўлишига қарамай, у ўз овоз режиссёри Бегзоднинг тўйига ҳам улгурди.
Ўзбек шоу-бизнесининг энг талабгир ва энг қимматбаҳо юлдузларидан бири Муниса Ризаева кундалик тиғиз иш графиги ва тўй хизматлари борасида ҳақиқий рекорд ўрнатди. Хонанда ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида машина салонидан махсус видеомурожаат йўллаб, бир кун ичида нақд 8 та тўй хизматини якунлаганини ва бундай юкламадан сўнг соғлиғи ҳамда мадори сезиларли даражада панд берганини очиқ тан олди.
«Ишқилиб бугун мен чемпионман. Бугун саккизта хизматга кирдим, маза қочди... Шунчаки ўзимни мақтагим келяпти, ҳаммасини қандай ишлаб берганимга ҳайронман», — дея самимий ҳиссиётларини ўртоқлашди санъаткор. Бироқ кун шу билан тугамади: саккизта хизматдан ҳориган хонанда ярим тунда тўғри ўз овоз режиссёри Бегзоднинг тўйига шошилаётганини, ҳатто бу санада тўй қилмасликни олдиндан илтимос қилган бўлса-да, яқин сафдошини табриклаш учун кетаётганини маълум қилди.
Хўш, Муниса Ризаева бир кунда 8 та хизматни қандай улгурди, бундай график хонанданинг саломатлигига қанчалик хавф солади ва тўй бозорида унга рақобатчи қолдими?
«Саккиз манзил, маза қочиши ва тунги тўйга пойга»: Мунисанинг рекорд куни хроникаси
Хонанданинг мурожаатида тилга олинган асосий воқеалар ва фактлар:
Бир кунда 8 та хизмат: Муниса Ризаева бир оқшом давомида пойтахт ва унга яқин тўйхоналарда жами саккизта тўй маросимида жонли чиқиш қилди;
Жисмоний ҳолдан тойиш: Санъаткор тинимсиз ҳаракат ва чиқишлар туфайли соғлиғи чарчаганини («маза қочди») яширмади;
Жамоадошга садоқат: Оғир марафондан сўнг уйга эмас, балки ўзининг кўп йиллик овоз режиссёри Бегзоднинг никоҳ оқшомига шошилди;
Олдиндан бўлган баҳс: Хонанда овоз режиссёрига бу санада хизматлар ҳаддан ташқари кўп бўлишини айтиб, тўй кунини бошқа кунга белгилашни сўраганини, аммо барибир етиб боришга ваъда берганини очиқлади;
«Мен чемпионман»: Муниса ушбу графикни муваффақиятли якунлагани учун ўзини ҳақиқий рекордчи деб атади ва мухлислари олдида ҳиссиётларини яширмади.
Шоу-бизнес саҳнаси: Муниса Ризаеванинг тўй марафони кўрсаткичлари
Рекорд даражадаги кун тафсилотлари ва юклама таққоси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Одатий юлдузли кун тартиби
Муниса Ризаеванинг рекорд куни
Бир оқшомдаги тўйлар сони
2–3 та хизмат
8 та тўй хизмати (Мутлақ рекорд)
Жисмоний ва овоз юкламаси
Ўртача меъёрда
Экстремал даражада («Маза қочди»)
Хизматлардан кейинги йўналиш
Дам олиш ва уйга қайтиш
Овоз режиссёри Бегзоднинг тўйига пойга
Руҳий кайфият
Барқарор
«Мен чемпионман, ўзимни мақтамоқчиман»
Бозордаги талаб даражаси
Юқори
Тошкент тўй бозорида энг талабгир юлдуз
Санъат ва тиббиёт экспертизаси: Бир кунда 8 та тўйга бориш нимани англатади?
Маданият ходимлари ва соҳа мутахассисларининг хулосалари:
Мисли кўрилмаган логистика: Тошкентнинг оқшомги тирбандликларида 8 та манзилга ўз вақтида етиб бориш нафақат хонанда, балки унинг маъмурлари ва ҳайдовчиларининг катта маҳоратини талаб этади;
Овоз пардалари ва юракка юк: Профессионал фониатрлар фикрича, бир оқшомда 8 марта баланд овозда куйлаш ва қаттиқ шовқин ичида бўлиш овоз пайларининг ишдан чиқиши ва сурункали асаб чарчоғига олиб келиши мумкин;
Молиявий қиймат: Муниса Ризаева Ўзбекистондаги энг қиммат гонорарли санъаткорлардан бири ҳисобланади; унинг бир кунда 8 та хизматга кириши шоу-бизнесдаги юқори молиявий айланмадан дарак беради;
Мухлислар олқиши ва яқинларга эътибор: Ҳорғин ҳолатда ҳам ўз жамоаси аъзоси бўлган овоз режиссёрининг тўйига боришга интилиши хонанданинг жамоавий садоқати юқори эканини намойиш этди.
Муниса Ризаеванинг саккизта тўйлик марафони ўзбек эстрадасида ҳали узоқ вақт муҳокама қилинадиган воқеликка айланди.
Сизнингча, бир кунда 8 та тўй хизматига бориш санъаткор учун катта меҳнатми ёки саломатликни хавф остига қўйишми? Санъаткорлар бундай оғир юкламалардан сўнг қандай тикланиши керак деб ўйлайсиз? Шахсий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда шов-шувли шоу-бизнес хабарини барча мусиқа ва санъат ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…