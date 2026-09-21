Азода Ўзбекистонга қайтди (видео)
Хонанда Азода Юсупаҳмет ҳаётидаги оғир даврни бошдан кечиргани ва Туркияда даволанганини маълум қилганди. Санъаткорнинг сўзларига кўра, ҳомиладорлик даврида саломатлигида муаммолар пайдо бўлган, кейинчалик унга саратон ташхиси қўйилгани айтилган. Бироқ Туркиядаги текширувлардан сўнг Ўзбекистонда қўйилган ташхис нотўғри экани маълум бўлган.
Азода кейинчалик Туркияда операция қилинган. У 70 кун аввал ҳаётидаги энг оғир синовлардан бирига дуч келганини айтиб, бу даврда энг катта таянчи оиласи, яқинлари ва мухлисларининг дуолари бўлганини таъкидлади.
“Онам, оилам, турмуш ўртоғим ёнимда бўлди. Сизларнинг дуойингиз, шифокорларнинг ёрдами ва ўзимдаги озгина бўлса ҳам куч билан бу йўлдан ўтдим”, — деб ёзди хонанда.
Азода даволаниш якунлари ҳақидаги хабарни шукр ва кўз ёшлари билан қарши олганини айтиб, “70 кунлик синов… Ва бугун қалбимда яна умид. Алҳамдулиллаҳ, ҳар бир ҳолимга”, дея ёзган.
Куни кеча эса хонанда Ўзбекистонга қайтиб келди. Уни яқинлари аэропортда кутиб олгани акс этган видеони ўз саҳифасига жойлади.
Мухлислар Азодага оғир кунлар ортда қолган бўлишини, бундан буён соғлом ва бахтли ҳаёт кечиришини тилаб, унга илиқ тилакларини йўлламоқда.
Изоҳлар 0
…