Азода Ўзбекистонга қайтди (видео)

·5·Маданият
Азода Ўзбекистонга қайтди (видео)

Хонанда Азода Юсупаҳмет ҳаётидаги оғир даврни бошдан кечиргани ва Туркияда даволанганини маълум қилганди. Санъаткорнинг сўзларига кўра, ҳомиладорлик даврида саломатлигида муаммолар пайдо бўлган, кейинчалик унга саратон ташхиси қўйилгани айтилган. Бироқ Туркиядаги текширувлардан сўнг Ўзбекистонда қўйилган ташхис нотўғри экани маълум бўлган.

Азода кейинчалик Туркияда операция қилинган. У 70 кун аввал ҳаётидаги энг оғир синовлардан бирига дуч келганини айтиб, бу даврда энг катта таянчи оиласи, яқинлари ва мухлисларининг дуолари бўлганини таъкидлади.

“Онам, оилам, турмуш ўртоғим ёнимда бўлди. Сизларнинг дуойингиз, шифокорларнинг ёрдами ва ўзимдаги озгина бўлса ҳам куч билан бу йўлдан ўтдим”, — деб ёзди хонанда.

Азода даволаниш якунлари ҳақидаги хабарни шукр ва кўз ёшлари билан қарши олганини айтиб, “70 кунлик синов… Ва бугун қалбимда яна умид. Алҳамдулиллаҳ, ҳар бир ҳолимга”, дея ёзган.

Куни кеча эса хонанда Ўзбекистонга қайтиб келди. Уни яқинлари аэропортда кутиб олгани акс этган видеони ўз саҳифасига жойлади.

Мухлислар Азодага оғир кунлар ортда қолган бўлишини, бундан буён соғлом ва бахтли ҳаёт кечиришини тилаб, унга илиқ тилакларини йўлламоқда.

Хонанда АзодаТуркияда операциясаратонТуркияда даволанган
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!Бугун, 15:12«Худо қайтариб берди»: Азиз Раметов даволанишдан сўнг соғайиб, катта кинога қайтмоқда«Худо қайтариб берди»: Азиз Раметов даволанишдан сўнг соғайиб, катта кинога қайтмоқдаБугун, 14:53 Вазира Юнусова қайнонасининг фикрини қандай ўзгартирганини гапириб берди: “Қайнонам мендан хафа бўлганди” Вазира Юнусова қайнонасининг фикрини қандай ўзгартирганини гапириб берди: “Қайнонам мендан хафа бўлганди”Бугун, 14:40Шаҳзода Муҳаммедова нега ўзи яратган либосига улкан бантик тақди? Кўпчилик қизиқтирган саволга жавоб бердиШаҳзода Муҳаммедова нега ўзи яратган либосига улкан бантик тақди? Кўпчилик қизиқтирган саволга жавоб бердиБугун, 14:39Ҳувайдо Жумаева илк гонорари ва санъатдаги “рақобатчилари” ҳақида гапирдиҲувайдо Жумаева илк гонорари ва санъатдаги “рақобатчилари” ҳақида гапирдиБугун, 13:01Зебо Наврўзова қайноналарга мурожаат қилди: “Келинни авайлаш керак” (видео)Зебо Наврўзова қайноналарга мурожаат қилди: “Келинни авайлаш керак” (видео)Бугун, 11:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ