Вазира Юнусова қайнонасининг фикрини қандай ўзгартирганини гапириб берди: “Қайнонам мендан хафа бўлганди”

·33·Маданият
Вазира Юнусова қайнонасининг фикрини қандай ўзгартирганини гапириб берди: “Қайнонам мендан хафа бўлганди”
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Актриса Вазира Юнусова қайнонаси дастлаб унинг келинлик вазифаларини бажармаётгани ҳақидаги гап-сўзлардан хафа бўлганини, аммо бир кун давомида ўзи билан бирга олиб юриб, кундалик машаққатли ҳаётини кўрсатгач, фикри ўзгарганини айтиб берди.
  • Юнусова қайнонасини эрталабдан кечгача ўзи билан бирга олиб юриб, келин салом, театр репетициялари ва томошаларида иштирок эттирган.

Актриса Вазира Юнусова "Daryo Lifestyle" кўрсатувида қайнонаси дастлаб унинг келинлик вазифаларини тўлиқ бажармаётгани ҳақидаги атрофдагиларнинг гап-сўзларидан хафа бўлгани, шундан сўнг турмуш ўртоғига қайнонасини олиб келишларини айтгани ва қайнонасини бир кун давомида ўзи билан бирга олиб юришга қарор қилгани ҳақида айтиб берди.

Актриса “Қайнонам маҳалладаги аёлларнинг гапларига ишониб, мендан хафа бўлган эканлар. “Келин хизмат қилмаяпти, қўни-қўшнилар ҳам гапиряпти”, деган гаплар етиб борган.

Шунда турмуш ўртоғимга “Ойижонимни олиб келинг”, дедим. Турмуш ўртоғимга ҳам айтмасдан бир кун қайнаномни ўзим билан олиб юрдим. Ўша пайтларда келин саломларга чиқардик. Эрталаб соат тўрт-бешда туриб, уларни ҳам келин саломга олиб бордим.

Икки-учта келин саломни ўтказиб, қайнонамни театрга олиб келганман. Уларни ўтқазиб қўйиб, соат биргача репетиция қилганман. Соат бирдан кейин чалларига кетганмиз. Қайнонам томоша қилиб ўтирганлар, мен эса чалларини ўтказиб, яна театрга қайтиб келганман. Қайнонам спектакль томоша қилиб ўтирганлар, мен эса саҳнада рол ижро этганман.

У ердан чиққач, кечқурун аёллар базмига бориб, уни ҳам ўтказиб, кейин уйга қайтганмиз. Қайнонам уйда дам олаётган бир пайтда мен болаларим ва турмуш ўртоғим учун кечки овқат тайёрладим. Уйларни супурдим, кирларни қўлда ювдим. Уларни ёйдим, ҳамма жойни тозалаб, кийимларни дазмолладим.

Турмуш ўртоғим ва болаларимнинг ишларини қилиб бўлгач, атиги икки-уч соат ухладим. Эрталаб яна куним бошланди.

Шунда қайнонамга: “Ойи, юринг, келин саломга”, деганимда: “Бўлди, бўлди, болам. Сиз бориб келаверинг. Мен сизнинг ҳаётингизни тушундим”, дедилар.

Кейин қўлларини очиб: “Боламни сизга топширдим. Сизларни Аллоҳга топширдим”, деб дуо қилдилар. “Ўсинглар, болам билан бахтли ҳаёт кечиринглар”, дедилар. Шундан кейин мени тушуниб, раҳмат айтдилар”, — дея ҳикоя қилди Вазира Юнусова.

Вазира ЮнусоваDaryo LifestyleҚайнонаТеатр
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Азода Ўзбекистонга қайтди (видео)Азода Ўзбекистонга қайтди (видео)Бугун, 15:15Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!Бугун, 15:12«Худо қайтариб берди»: Азиз Раметов даволанишдан сўнг соғайиб, катта кинога қайтмоқда«Худо қайтариб берди»: Азиз Раметов даволанишдан сўнг соғайиб, катта кинога қайтмоқдаБугун, 14:53Шаҳзода Муҳаммедова нега ўзи яратган либосига улкан бантик тақди? Кўпчилик қизиқтирган саволга жавоб бердиШаҳзода Муҳаммедова нега ўзи яратган либосига улкан бантик тақди? Кўпчилик қизиқтирган саволга жавоб бердиБугун, 14:39Ҳувайдо Жумаева илк гонорари ва санъатдаги “рақобатчилари” ҳақида гапирдиҲувайдо Жумаева илк гонорари ва санъатдаги “рақобатчилари” ҳақида гапирдиБугун, 13:01Зебо Наврўзова қайноналарга мурожаат қилди: “Келинни авайлаш керак” (видео)Зебо Наврўзова қайноналарга мурожаат қилди: “Келинни авайлаш керак” (видео)Бугун, 11:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ