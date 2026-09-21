Ҳафта давомида Ўзбекистонда об-ҳаво қандай бўлади?

·0·Ўзбекистон
Ҳафта давомида Ўзбекистонда об-ҳаво қандай бўлади?

Ушбу ҳафта давомида Ўзбекистоннинг аксарият ҳудудларида об-ҳаво бироз булутли бўлиши кутилмоқда. Айрим жойларда ҳаво ўзгарувчан булутли бўлса-да, ёғингарчилик кутилмайди. Бу ҳақда Ўзгидромет хабар берди.

Метеорологлар прогнозига кўра, фақат республиканинг айрим тоғли ҳудудларида қисқа муддатли ёмғир ёғиши мумкин. Шунингдек, 24–25 сентябрь кунлари Фарғона водийси вилоятларининг баъзи жойларида ҳам бироз ёмғир ёғиши ва момақалдироқ кузатилиши эҳтимоли бор.

Умуман олганда, ҳафта давомида мамлакат ҳудудининг катта қисмида ёғингарчиликсиз об-ҳаво сақланиб қолади.

Ҳаво ҳарорати кечалари 13-18 даража, кундуз кунлари 27-32 даража атрофида, жанубда 35-37 даражагача бўлади. Шамол шарқдан 7-12 м/с тезликда эсади.

Тошкентда ҳаво бироз булутли, вақти-вақти билан ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечалари 15-18 даража, кундуз кунлари 29-32 даража, 25 сентябрда 27-29 даража бўлади. Шамол шарқдан 3-8 м/с тезликда эсади.

ЎзгидрометФарғона водийсиТошкент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда тирбандликка янги зарба: 5 кмлик йўлда «Яшил тўлқин» ишга туширилди (видео)Тошкентда тирбандликка янги зарба: 5 кмлик йўлда «Яшил тўлқин» ишга туширилди (видео)Бугун, 08:53«Олис овулдан 50 минг долларлик мукофотгача»: Президентни тўлқинлантирган ўқитувчи«Олис овулдан 50 минг долларлик мукофотгача»: Президентни тўлқинлантирган ўқитувчиКеча, 17:15«Ҳокимнинг қарор ўқишга тоқати йўқ»: Президент раҳбарларга кескин талаб қўйди (видео)«Ҳокимнинг қарор ўқишга тоқати йўқ»: Президент раҳбарларга кескин талаб қўйди (видео)Кеча, 13:09Педагогларнинг фарзандларига катта имтиёз: контракт тўловига 30 фоиз чегирма бериладиПедагогларнинг фарзандларига катта имтиёз: контракт тўловига 30 фоиз чегирма бериладиКеча, 12:52Контракт тўлови 15 октябргача узайтирилди: талабалар учун муҳим шартлар!Контракт тўлови 15 октябргача узайтирилди: талабалар учун муҳим шартлар!Кеча, 12:18616 млн сўмлик мукофот: “Йил ўқитувчиси” ғолиблари аниқланди616 млн сўмлик мукофот: “Йил ўқитувчиси” ғолиблари аниқландиКеча, 11:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади