Юнонча шов-шув, синдирилган ликопчалар: Райҳон туғилган кунини антиқа нишонлади (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик хонанда Райҳон Ғаниева ўзининг туғилган кунини ҳашаматли «Ника» ресторанида антик юнонча услубда нишонлади.
- Тадбирда меҳмонлар ёмон кўзлардан халос бўлиш ва янги ёшга қувонч билан кириш рамзи сифатида ликопчаларни полга уриб синдиришди.
- Байрамнинг марказий қисми антик юнон ибодатхонаси шаклидаги улкан торт ва оқ ниқобли созандалар ижроси бўлди.
- Райҳоннинг ушбу оригинал ва шов-шувли тантанаси ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди.
Ўзбек эстрадасининг ёрқин юлдузи Райҳон Ғаниева навбатдаги таваллуд айёмини ўзига хос антиқа урф-одатлар, ҳашамат ва шов-шувли лаҳзалар билан нишонлади. Санъаткор ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида шоҳона тантанадан эксклюзив видеолавҳаларни улашиб, ресторан маъмурияти ва яқинларига миннатдорчилик билдирди: «Бугун менинг туғилган куним, байрам тушлиги. Биз ҳашаматли «Ника» ресторанидамиз. Ҳамма нарсани шу қадар гўзал безатишганидан ҳайратда қолдим. Атмосфера мутлақо ноодатий, гуллар ва байрамона кайфиятга тўла. Сеҳрли байрам учун чексиз миннатдорман!».
Тадбир давомида ресторан ижодий жамоаси антик юнон ибодатхонаси шаклида тайёрланган улкан тортни тантанали равишда олиб кирди. Райҳон операторлардан бу бетакрор лаҳзани суратга олишни сўраб, ўз ҳайратини яшира олмади: «Кутиб туринг, у тасвирга оляпти. Ол, Вадима. Раҳмат, мен ҳайратдаман!». Кечанинг кульминацияси эса юнонча миллий анъана бўлди: оқ антик ниқоблар таққан созандалар жўрлигида хонанда ва унинг яқин дугоналари шўх мусиқага рақсга тушиб, қўлларидаги ўнлаб чинни ликопчаларни ерга уриб чил-парчин қилишди.
Хўш, Райҳоннинг бу байрами нега айнан юнонча услубда ўтди, синдирилган ликопчалар ортида қандай маъно ётибди ва юлдузнинг таваллуд тушлиги шоу-бизнесда қандай баҳоланмоқда?
«Антик ибодатхона, маскарад ва чил-парчин ликоплар»: Байрамнинг ёрқин воқеалари
Райҳоннинг таваллуд айёмидан қайд этилган энг сара лаҳзалар ва кўринишлар:
«Ника»даги ҳашаматли муҳит: Байрам тадбири эстетик гуллар ва ноодатий интерьер билан безатилган шоҳона даврада ташкил этилди;
Райҳоннинг нафис луки: Хонанда узун қора либос, классик тилларанг диадема (тож) ва кўркам образ билан давра марказида порлади;
Антик услубдаги ноёб торт: Оқ кремдан тайёрланган, устунли қадимий юнон ибодатхонаси кўринишидаги катта торт ресторан ошпазлари томонидан тантанали тортиқ қилинди;
Оқ ниқобли созандалар перформанси: Қадимий юнон ҳайкаллари ниқобини таққан мусиқачилар даф ва шўх чолғулар билан даврани қиздирди;
Ликопчаларни синдириш одати: Юнон анъанасига биноан, бахт ва омад рамзи сифатида барча меҳмонлар қўлларидаги ликопчаларни рақс остида полга уриб синдиришди.
Райҳоннинг таваллуд айёми: Байрам услуби ва кўрсаткичлари
Тантана тафсилотлари ва муҳим жиҳатлар жадвали:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Байрам тафсилотлари
Сабабчи шахс
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Райҳон Ғаниева
Локация ва муҳит
Ҳашаматли «Ника» ресторани (Гуллар ва байрамона декорация)
Тадбир формати
Яқин дугоналар ва дўстлар даврасидаги махсус байрам тушлиги
Хонанда образи
Қора классик кечки либос, нафис соч турмаги ва тилларанг тож
Байрам торти дизайни
Қадимий юнон ибодатхонаси (устунлар ва ҳайкаллар билан)
Бош шов-шувли элемент
Юнонча одат — ликопчаларни полга уриб синдириш рақси
Маданият ва урф-одат экспертизаси: Ликопча синдириш нимани англатади?
Маросим таҳлилчилари ва шоу-бизнес кузатувчиларининг баҳоси:
Юнон миллий одати (Опа!): Юнонистонда ва Ўрта ер денгизи маданиятида шодиёна пайтида ликопчаларни синдириш ёмон кўзлардан халос бўлиш, барча ғам-аламни йўқ қилиш ва янги ёшга чексиз қувонч билан қадам қўйиш рамзи саналади;
Шоу-бизнесдаги тренд: Оддий ва анъанавий туғилган кунлардан қочиб, антик мавзу ва интерактив шоу танланиши Райҳоннинг ҳар доим оригинал ғояларга интилишини кўрсатди;
Психологик енгиллик: Идиш-товоқларни жўрликда синдириш инсондаги ички чарчоқни чиқариб, байрам иштирокчиларига унутилмас ижобий адреналин тақдим этди;
Мухлисларнинг олқиши: Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари хонанданинг ташқи кўриниши ва ёшлик тароватини сақлаб қолганини эътироф этиб, минглаб илиқ тилакларни ёғдирмоқда.
Райҳон Ғаниеванинг ушбу таваллуд тушлиги нафақат юксак дид, балки порлоқ кайфият ва унутилмас хотиралар билан ўзбек шоу-бизнесининг ҳафтадаги энг чиройли воқеасига айланди.
Сизнингча, туғилган кунларда ликопчаларни синдириш каби ноодатий урф-одатлар базмига ўзгача файз бағишлайдими ёки ўзбекона анъаналар маъқулроқми? Хонанда Райҳоннинг антик байрам образини қандай баҳолайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда шов-шувли ва байрамона ушбу мақолани барча дўстларингиз ва Райҳон ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…