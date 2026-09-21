Юнонча шов-шув, синдирилган ликопчалар: Райҳон туғилган кунини антиқа нишонлади (видео)

·4·Маданият
Юнонча шов-шув, синдирилган ликопчалар: Райҳон туғилган кунини антиқа нишонлади (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонлик хонанда Райҳон Ғаниева ўзининг туғилган кунини ҳашаматли «Ника» ресторанида антик юнонча услубда нишонлади.
  • Тадбирда меҳмонлар ёмон кўзлардан халос бўлиш ва янги ёшга қувонч билан кириш рамзи сифатида ликопчаларни полга уриб синдиришди.
  • Байрамнинг марказий қисми антик юнон ибодатхонаси шаклидаги улкан торт ва оқ ниқобли созандалар ижроси бўлди.
  • Райҳоннинг ушбу оригинал ва шов-шувли тантанаси ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди.

Ўзбек эстрадасининг ёрқин юлдузи Райҳон Ғаниева навбатдаги таваллуд айёмини ўзига хос антиқа урф-одатлар, ҳашамат ва шов-шувли лаҳзалар билан нишонлади. Санъаткор ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида шоҳона тантанадан эксклюзив видеолавҳаларни улашиб, ресторан маъмурияти ва яқинларига миннатдорчилик билдирди: «Бугун менинг туғилган куним, байрам тушлиги. Биз ҳашаматли «Ника» ресторанидамиз. Ҳамма нарсани шу қадар гўзал безатишганидан ҳайратда қолдим. Атмосфера мутлақо ноодатий, гуллар ва байрамона кайфиятга тўла. Сеҳрли байрам учун чексиз миннатдорман!».

Тадбир давомида ресторан ижодий жамоаси антик юнон ибодатхонаси шаклида тайёрланган улкан тортни тантанали равишда олиб кирди. Райҳон операторлардан бу бетакрор лаҳзани суратга олишни сўраб, ўз ҳайратини яшира олмади: «Кутиб туринг, у тасвирга оляпти. Ол, Вадима. Раҳмат, мен ҳайратдаман!». Кечанинг кульминацияси эса юнонча миллий анъана бўлди: оқ антик ниқоблар таққан созандалар жўрлигида хонанда ва унинг яқин дугоналари шўх мусиқага рақсга тушиб, қўлларидаги ўнлаб чинни ликопчаларни ерга уриб чил-парчин қилишди.

Хўш, Райҳоннинг бу байрами нега айнан юнонча услубда ўтди, синдирилган ликопчалар ортида қандай маъно ётибди ва юлдузнинг таваллуд тушлиги шоу-бизнесда қандай баҳоланмоқда?

«Антик ибодатхона, маскарад ва чил-парчин ликоплар»: Байрамнинг ёрқин воқеалари

Райҳоннинг таваллуд айёмидан қайд этилган энг сара лаҳзалар ва кўринишлар:

  • «Ника»даги ҳашаматли муҳит: Байрам тадбири эстетик гуллар ва ноодатий интерьер билан безатилган шоҳона даврада ташкил этилди;

  • Райҳоннинг нафис луки: Хонанда узун қора либос, классик тилларанг диадема (тож) ва кўркам образ билан давра марказида порлади;

  • Антик услубдаги ноёб торт: Оқ кремдан тайёрланган, устунли қадимий юнон ибодатхонаси кўринишидаги катта торт ресторан ошпазлари томонидан тантанали тортиқ қилинди;

  • Оқ ниқобли созандалар перформанси: Қадимий юнон ҳайкаллари ниқобини таққан мусиқачилар даф ва шўх чолғулар билан даврани қиздирди;

  • Ликопчаларни синдириш одати: Юнон анъанасига биноан, бахт ва омад рамзи сифатида барча меҳмонлар қўлларидаги ликопчаларни рақс остида полга уриб синдиришди.

Райҳоннинг таваллуд айёми: Байрам услуби ва кўрсаткичлари

Тантана тафсилотлари ва муҳим жиҳатлар жадвали:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Байрам тафсилотлари

Сабабчи шахс

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Райҳон Ғаниева

Локация ва муҳит

Ҳашаматли «Ника» ресторани (Гуллар ва байрамона декорация)

Тадбир формати

Яқин дугоналар ва дўстлар даврасидаги махсус байрам тушлиги

Хонанда образи

Қора классик кечки либос, нафис соч турмаги ва тилларанг тож

Байрам торти дизайни

Қадимий юнон ибодатхонаси (устунлар ва ҳайкаллар билан)

Бош шов-шувли элемент

Юнонча одат — ликопчаларни полга уриб синдириш рақси

Маданият ва урф-одат экспертизаси: Ликопча синдириш нимани англатади?

Маросим таҳлилчилари ва шоу-бизнес кузатувчиларининг баҳоси:

  • Юнон миллий одати (Опа!): Юнонистонда ва Ўрта ер денгизи маданиятида шодиёна пайтида ликопчаларни синдириш ёмон кўзлардан халос бўлиш, барча ғам-аламни йўқ қилиш ва янги ёшга чексиз қувонч билан қадам қўйиш рамзи саналади;

  • Шоу-бизнесдаги тренд: Оддий ва анъанавий туғилган кунлардан қочиб, антик мавзу ва интерактив шоу танланиши Райҳоннинг ҳар доим оригинал ғояларга интилишини кўрсатди;

  • Психологик енгиллик: Идиш-товоқларни жўрликда синдириш инсондаги ички чарчоқни чиқариб, байрам иштирокчиларига унутилмас ижобий адреналин тақдим этди;

  • Мухлисларнинг олқиши: Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари хонанданинг ташқи кўриниши ва ёшлик тароватини сақлаб қолганини эътироф этиб, минглаб илиқ тилакларни ёғдирмоқда.

Райҳон Ғаниеванинг ушбу таваллуд тушлиги нафақат юксак дид, балки порлоқ кайфият ва унутилмас хотиралар билан ўзбек шоу-бизнесининг ҳафтадаги энг чиройли воқеасига айланди.

Сизнингча, туғилган кунларда ликопчаларни синдириш каби ноодатий урф-одатлар базмига ўзгача файз бағишлайдими ёки ўзбекона анъаналар маъқулроқми? Хонанда Райҳоннинг антик байрам образини қандай баҳолайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда шов-шувли ва байрамона ушбу мақолани барча дўстларингиз ва Райҳон ихлосмандларига улашинг!

Райҳон ҒаниеваНика ресторанЮнон антик байрамТаваллуд айёми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Азода Ўзбекистонга қайтди (видео)Азода Ўзбекистонга қайтди (видео)Бугун, 15:15Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!Бугун, 15:12«Худо қайтариб берди»: Азиз Раметов даволанишдан сўнг соғайиб, катта кинога қайтмоқда«Худо қайтариб берди»: Азиз Раметов даволанишдан сўнг соғайиб, катта кинога қайтмоқдаБугун, 14:53 Вазира Юнусова қайнонасининг фикрини қандай ўзгартирганини гапириб берди: “Қайнонам мендан хафа бўлганди” Вазира Юнусова қайнонасининг фикрини қандай ўзгартирганини гапириб берди: “Қайнонам мендан хафа бўлганди”Бугун, 14:40Шаҳзода Муҳаммедова нега ўзи яратган либосига улкан бантик тақди? Кўпчилик қизиқтирган саволга жавоб бердиШаҳзода Муҳаммедова нега ўзи яратган либосига улкан бантик тақди? Кўпчилик қизиқтирган саволга жавоб бердиБугун, 14:39Ҳувайдо Жумаева илк гонорари ва санъатдаги “рақобатчилари” ҳақида гапирдиҲувайдо Жумаева илк гонорари ва санъатдаги “рақобатчилари” ҳақида гапирдиБугун, 13:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ