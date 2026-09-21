Маврикий қирғоқлари яқинида 18 метр чуқурликдан Қуръон топилди (видео)

·7·Дунё
Маврикий қирғоқлари яқинида 18 метр чуқурликдан Қуръон топилди (видео)

Жанубий африкалик дайвер ва фотограф Иэн Хаггерти Маврикий қирғоқлари яқинида, океан сатҳидан тахминан 18 метр чуқурликда Қуръон нусхасини топган. Бу ҳақда MM News хабар берди.

Ҳодиса 2023 йил апрелида содир бўлган. Хаггерти навбатдаги шўнғиш вақтида денгиз тубида очиқ ҳолда ётган китобга дуч келган. У дастлаб уни журнал деб ўйлаган, бироқ кейинчалик китоб Қуръон нусхаси эканини аниқлаган.

Тарқалган видеода Қуръоннинг денгиз тубида очиқ ҳолатда ётгани кўринади. Айрим манбаларда очиқ саҳифаларда «Аъроф» сурасининг Нуҳ пайғамбар ва унинг қавми ҳақидаги оятлари кўрингани қайд этилган.

Хаггертининг ўзи Қуръоннинг денгиз тубига қандай тушиб қолгани ёки у ерда қанча вақт ётганини билмаганини айтган. У китобни топган ҳолича қолдирган. Орадан бир ҳафта ўтиб, айни жойга қайтганида эса Қуръон у ерда бўлмаган.

Ҳодиса акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган. Бироқ Қуръоннинг денгиз тубида қанча вақт бўлгани ва у ерга қандай тушиб қолгани ҳозиргача аниқ маълум эмас.

Иэн ХаггертиМаврикийҚуръонМаврикий дарё туби
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Грецияда минглаб қушлар осмонни эгаллади: кўприк устида ноёб манзара (видео)Грецияда минглаб қушлар осмонни эгаллади: кўприк устида ноёб манзара (видео)Бугун, 11:43Шри-Ланкада 572 кишининг скелети топилди: бу қолдиқлар кимларга тегишли ва улар қандай шароитда ҳалок бўлган?Шри-Ланкада 572 кишининг скелети топилди: бу қолдиқлар кимларга тегишли ва улар қандай шароитда ҳалок бўлган?Бугун, 11:29Денгиз остидан ҳам ўтади: Хитойнинг 55 километрлик улкан кўприги (фото)Денгиз остидан ҳам ўтади: Хитойнинг 55 километрлик улкан кўприги (фото)Бугун, 10:47Бир кечаси 8 100 доллар: Саудия ҳашаматли поезд ишга туширадиБир кечаси 8 100 доллар: Саудия ҳашаматли поезд ишга туширадиБугун, 09:38Дунёдаги энг яхши меҳмонхона қайси экани аниқландиДунёдаги энг яхши меҳмонхона қайси экани аниқландиБугун, 09:27Дунёда фақат уч киши паспортсиз хорижга сафар қила олади. Улар кимлар?Дунёда фақат уч киши паспортсиз хорижга сафар қила олади. Улар кимлар?Бугун, 09:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?