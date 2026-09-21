Омонатга хиёнат: Тошкентда банк масъуллари фуқаронинг 300 000 долларини "туя" қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентда тижорат банки масъуллари фуқаро И.М.нинг 500 000 АҚШ доллари миқдоридаги омонатидан 300 000 долларини мижознинг хабарисиз, сохта ҳужжатлар орқали ўзлаштириб олди.
- Мазкур ҳолат юзасидан банк ходимлари Жиноят кодексининг 167-моддаси (ўзлаштириш ёки растрата) ва 228-моддаси (ҳужжатларни қалбакилаштириш) бўйича жиноят ишига жалб этилди.
Пойтахтнинг молия-банк тизимида фуқароларнинг ишончига рахна солувчи ва катта миқдордаги маблағни ўз ичига олган навбатдаги йирик молиявий жиноят фош этилди. Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг Сергели тумани бўлими томонидан ўтказилган тезкор терговга қадар текширув жараёнида тижорат банкларидан бирининг масъул шахслари томонидан амалга оширилган мудҳиш талон-торожлик ҳолати аниқланди.
Тергов маълумотларига кўра, банк ходимлари фуқаро И.М. томонидан омонатга қўйилган жами 500 000 АҚШ доллари миқдоридаги улкан маблағдан нақ 300 000 долларини мижознинг хабарисиз ва унинг номидан сохта ариза ҳамда сохта банк ҳужжатларини расмийлаштириш йўли билан ўзлаштириб юборган. Мазкур шов-шувли ҳолат юзасидан айбдорларга нисбатан Жиноят кодексининг иккита оғир моддаси бўйича жиноят иши қўзғатилиб, ҳозирда кенг кўламли тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Хўш, тижорат банки масъуллари фуқаронинг ярим миллион долларлик омонатига қандай қилиб қўл суқди, сохта ҳужжатлар банк хавфсизлик филтрларидан қандай ўтиб кетди ва жабрланувчининг 300 минг доллари қандай тартибда қайтарилади?
«Сохта имзо, ярим миллионлик омонат ва туя қилинган 300 минг»: Жиноят тафсилоти
Сергели тумани Департаменти томонидан олиб борилган текширувнинг асосий далиллари ва фактлари:
500 000 долларлик бошланғич омонат: Жабрланувчи фуқаро И.М. ўз маблағларини сақлаш ва даромад олиш мақсадида тижорат банкига ярим миллион АҚШ доллари топширган;
Масъул шахсларнинг жиноий тил бириктируви: Банкнинг мансабдор ходимлари мижознинг йирик ҳисобрақамидан хабар топиб, ғаразли ниятда ушбу маблағларни ўзлаштиришни режалаштирган;
Қалбаки ариза ва ҳужжатлар: Мижоз номидан пул маблағларини чиқариб олиш учун унинг билгисисиз сохта аризалар ёзилган, бланкалар тўлдирилган ва имзолар сохталаштирилган;
300 000 долларнинг талон-торож этилиши: Омонатнинг асосий қисми — 300 минг доллар (миллий валютада бир неча миллиард сўм) банк кассасидан нақдлаштирилиб, шахсий эҳтиёжларга сарфлаб юборилган;
Икки оғир модда бўйича иш қўзғатилиши: Ҳолат юзасидан ЖКнинг 167-моддаси (ўзлаштириш ёки растрата) ҳамда 228-моддаси (ҳужжатларни қалбакилаштириш) билан жиноят иши очилди.
Сергели туманидаги банк иши: Жиноятнинг асосий кўрсаткичлари
Текширув хулосалари ва қўзғатилган ишнинг процессуал тавсифи:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Расмий маълумотлар ва далиллар
Ҳодиса локацияси
Тошкент шаҳри, Сергели тумани бўлими текшируви
Жабрланувчи шахс
Фуқаро И.М.
Омонатга қўйилган жами маблағ
500 000 АҚШ доллари
Талон-торож қилинган сумма
300 000 АҚШ доллари (Ўзлаштирилган қисми)
Қўлланган усул ва найранг
Фуқаро номидан сохта ариза ва қалбаки бланкалар тузиш
Қўзғатилган моддалар
ЖК 167-модда (Талон-торож қилиш), ЖК 228-модда (Ҳужжат қалбакилаштириш)
Текширувчи орган
Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг Сергели тумани бўлими
Молия ва ҳуқуқ экспертизаси: Банк омонатлари хавфсизлиги нима бўлмоқда?
Ҳуқуқшунослар ва банк хавфсизлиги бўйича мутахассисларнинг хулосалари:
Ички назорат тизимининг оқсаши: 300 минг долларлик йирик суммани биргина сохта ариза билан чиқариб олиш тижорат банкида «тўрт кўз» қоидаси ва хавфсизлик верификацияси чуқур ишламаслигини кўрсатмоқда;
Банк кафолати ва зарарни қоплаш: Қонунчиликка мувофиқ, банк ходими томонидан хизмат ваколатидан фойдаланиб етказилган зарар биринчи навбатда айнан шу тижорат банки томонидан жабрланувчига тўлиқ қоплаб берилиши шарт;
Оғир жиноий жавобгарлик: Жуда кўп миқдорда талон-торож қилиш ва расмий ҳужжатларни сохталаштириш жиноятлари банк ходимларининг узоқ муддатга озодликдан маҳрум этилишига сабаб бўлади;
Омонатчиларга муҳим тавсия: Экспертлар банк омонатчиларига мобил иловалар орқали ҳисобрақамлар ҳаракатини доимий назорат қилиб боришни ва SMS-хабарнома тизимларини доимо фаол сақлашни уқтирмоқда.
Сергели туманида фош этилган ушбу йирик молиявий жиноят банк тизимидаги интизом ва ишонч масаласи ҳар қачонгидан ҳам қаттиқ назорат остига олиниши зарурлигини кўрсатди.
Сизнингча, банк тизимидаги бундай катта миқдордаги ўғирликларга қарши қандай замонавий технологик тўсиқлар (биометрия ёки Face ID) ўрнатилиши керак? Пулни омонатга қўйишда банкларга тўлиқ ишониш мумкинми? Шахсий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда омонатчилар огоҳлиги учун ушбу шов-шувли материални барча дўстларингиз ва яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…