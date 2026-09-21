iPhone 18 Pro тўлиқ десмонт қилинди: иФихит баҳоси ва асосий янгиликлар

·4·Техно
iPhone 18 Pro тўлиқ десмонт қилинди: иФихит баҳоси ва асосий янгиликлар

Таниқли иФихит мутахассислари Apple компаниясининг навбатдаги флагмани — iPhone 18 Pro смартфонини тўлиқ қисмларга ажратиб, унинг ички тузилиши ва техник янгиликларини ўрганиб чиқишди. Қурилма таъмирлаш қулайлиги бўйича ўн баллик тизимда 7 баллга сазовор бўлди. Янги модел бир қатор муҳим аппарат ўзгаришлари, жумладан, механик диафрагма, экран остига яширилган Фасе ИД ва самаралироқ совутиш тизими билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, асосий камеранинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири олтита митти лепестокдан иборат механик ўзгарувчан диафрагма ҳисобланади. Уларнинг ҳолати электромагнитлар ёрдамида бошқарилиб, объективга тушадиган ёруғлик миқдорини тартибга солиш имконини беради. Бироқ жараён давомида лепестоклардан бири тасодифан ажралиб чиққан ва мутахассислар бундай нозик механизмни алоҳида таъмирлаш имконсиз эканини таъкидлашмоқда. Носозлик юзага келганда бутун камера модулини алмаштириш талаб этилади.

Дисплей остидаги технологиялар ва янги совутиш тизими

Смартфоннинг хавфсизлик тизимида ҳам жиддий ўзгаришлар амалга оширилган. iPhone 18 Pro'да инфрақизил камера илк бор OLED-дисплей остига кўчирилди. Инфрақизил нурнинг эркин ўтиши учун Apple датчик устидаги пикселларни қ кисман олиб ташлаб, мазкур ҳудуд атрофидаги зичликни босқичма-босқич ўзгартирган. Шунингдек, матрица остида кўринадиган ёруғликни блоклаб, инфрақизил нурланишни ўтказадиган махсус фильтр ўрнатилган.

Қурилманинг унумдорлигини барқарор сақлаш учун совутиш тизими ҳам тубдан янгиланган. A20 Pro процессори энди термоинтерфейс орқали катта ҳажмли буғланиш камераси билан бевосита туташади. Apple маълумотларига кўра, унинг майдони ўтган авлод – iPhone 17 Pro ечимига нисбатан тахминан уч баробар катта. Бунга чипларнинг янги жойлашуви орқали эришилган бўлиб, процессор кристалли ва тезкор хотира бир-бирининг устига эмас, ёнма-ён ўрнатилган ҳолда иссиқлик чиқаришни сезиларли даражада яхшилаган.

Таъмирлашдаги қийинчиликлар ва иФихит хулосаси

Тадқиқот жараёнида мутахассислар потенциал муаммога ҳам дуч келишди. Тўртта очилган iPhone 18 Pro нусхасидан учтасининг экран ромлари шикастланган. Ҳозирча бу ҳолат конструкциянинг ўзига хос хусусияти ёки алоҳида партия билан боғлиқлиги номаълум, аммо бундай нуқсонлар дисплейни қайта ўрнатишни қийинлаштириб, корпус герметиклигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Айрим қисмлар ҳали ҳам мураккаблигича қолмоқда: масалан, USB-C портини алмаштириш учун смартфоннинг катта қисмини қисмларга ажратишга тўғри келади. Шу билан бирга, Apple олдинги авлоднинг муваффақиятли ечимларини, жумладан, модулли камера тузилишини ва анъанавий елим ленталарисиз тайёрланган аккумуляторни сақлаб қолган.

Умумий ҳисобда, иФихит мутахассислари iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларининг таъмирлашга яроқлилигини 10 баллдан 7 баллга баҳолашди. Бу эса замонавий флагманлар орасида юқори кўрсаткич ҳисобланиб, қурилманинг ички архитектураси нафақат мураккаб, балки муайян даражада техник хизмат кўрсатишга мослаштирилганини билдиради.

AppleИПҳоне 18 ProИФихитСмартфонТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ноёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилдиНоёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилдиБугун, 12:00OnePlus 16 флагмани расман эълон қилинди: 200 MP камера ва 9000 мА·ч аккумуляторOnePlus 16 флагмани расман эълон қилинди: 200 MP камера ва 9000 мА·ч аккумуляторБугун, 11:28Apple iPhone 20 Pro дизайнини ўзгартиради ва тўрт томони эгилган экранни синовдан ўтказмоқдаApple iPhone 20 Pro дизайнини ўзгартиради ва тўрт томони эгилган экранни синовдан ўтказмоқдаБугун, 10:23Oppo A7 Pro Max 5G смартфони глобал бозорга чиқдиOppo A7 Pro Max 5G смартфони глобал бозорга чиқдиБугун, 08:25Samsung Galaxy Таб S12 серияли янги флагман планшетлари тақдим этилдиSamsung Galaxy Таб S12 серияли янги флагман планшетлари тақдим этилдиБугун, 02:25Кремний ва перовскит синтези: 34 фоизли самарадорликдаги қуйиш элементи яратилдиКремний ва перовскит синтези: 34 фоизли самарадорликдаги қуйиш элементи яратилдиКеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди