iPhone 18 Pro тўлиқ десмонт қилинди: иФихит баҳоси ва асосий янгиликлар
Таниқли иФихит мутахассислари Apple компаниясининг навбатдаги флагмани — iPhone 18 Pro смартфонини тўлиқ қисмларга ажратиб, унинг ички тузилиши ва техник янгиликларини ўрганиб чиқишди. Қурилма таъмирлаш қулайлиги бўйича ўн баллик тизимда 7 баллга сазовор бўлди. Янги модел бир қатор муҳим аппарат ўзгаришлари, жумладан, механик диафрагма, экран остига яширилган Фасе ИД ва самаралироқ совутиш тизими билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, асосий камеранинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири олтита митти лепестокдан иборат механик ўзгарувчан диафрагма ҳисобланади. Уларнинг ҳолати электромагнитлар ёрдамида бошқарилиб, объективга тушадиган ёруғлик миқдорини тартибга солиш имконини беради. Бироқ жараён давомида лепестоклардан бири тасодифан ажралиб чиққан ва мутахассислар бундай нозик механизмни алоҳида таъмирлаш имконсиз эканини таъкидлашмоқда. Носозлик юзага келганда бутун камера модулини алмаштириш талаб этилади.
Дисплей остидаги технологиялар ва янги совутиш тизимиСмартфоннинг хавфсизлик тизимида ҳам жиддий ўзгаришлар амалга оширилган. iPhone 18 Pro'да инфрақизил камера илк бор OLED-дисплей остига кўчирилди. Инфрақизил нурнинг эркин ўтиши учун Apple датчик устидаги пикселларни қ кисман олиб ташлаб, мазкур ҳудуд атрофидаги зичликни босқичма-босқич ўзгартирган. Шунингдек, матрица остида кўринадиган ёруғликни блоклаб, инфрақизил нурланишни ўтказадиган махсус фильтр ўрнатилган.
Қурилманинг унумдорлигини барқарор сақлаш учун совутиш тизими ҳам тубдан янгиланган. A20 Pro процессори энди термоинтерфейс орқали катта ҳажмли буғланиш камераси билан бевосита туташади. Apple маълумотларига кўра, унинг майдони ўтган авлод – iPhone 17 Pro ечимига нисбатан тахминан уч баробар катта. Бунга чипларнинг янги жойлашуви орқали эришилган бўлиб, процессор кристалли ва тезкор хотира бир-бирининг устига эмас, ёнма-ён ўрнатилган ҳолда иссиқлик чиқаришни сезиларли даражада яхшилаган.
Таъмирлашдаги қийинчиликлар ва иФихит хулосасиТадқиқот жараёнида мутахассислар потенциал муаммога ҳам дуч келишди. Тўртта очилган iPhone 18 Pro нусхасидан учтасининг экран ромлари шикастланган. Ҳозирча бу ҳолат конструкциянинг ўзига хос хусусияти ёки алоҳида партия билан боғлиқлиги номаълум, аммо бундай нуқсонлар дисплейни қайта ўрнатишни қийинлаштириб, корпус герметиклигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
Айрим қисмлар ҳали ҳам мураккаблигича қолмоқда: масалан, USB-C портини алмаштириш учун смартфоннинг катта қисмини қисмларга ажратишга тўғри келади. Шу билан бирга, Apple олдинги авлоднинг муваффақиятли ечимларини, жумладан, модулли камера тузилишини ва анъанавий елим ленталарисиз тайёрланган аккумуляторни сақлаб қолган.
Умумий ҳисобда, иФихит мутахассислари iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларининг таъмирлашга яроқлилигини 10 баллдан 7 баллга баҳолашди. Бу эса замонавий флагманлар орасида юқори кўрсаткич ҳисобланиб, қурилманинг ички архитектураси нафақат мураккаб, балки муайян даражада техник хизмат кўрсатишга мослаштирилганини билдиради.
Изоҳлар 0
…