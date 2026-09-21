Жарима — бюджет тўлдириш қуроли эмас: Давлат идоралари жазодан пул ишламаслиги керак

·0·Жамият
Жарима — бюджет тўлдириш қуроли эмас: Давлат идоралари жазодан пул ишламаслиги керак

Жамиятда қонун устуворлигини таъминлаш ва тартиб ўрнатиш тизимида кўп йиллардан буён баҳсларга сабаб бўлиб келаётган энг фундаментал муаммолардан бири — давлат назорат органларининг жарима маблағларидан бевосита моддий манфаатдорлиги масаласи жамоатчилик диққат марказига чиқди. Ҳуқуқий давлат тамойилларига кўра, маъмурий ёки молиявий жазо чоралари давлат ташкилоти учун ҳеч қачон «даромад манбаи» ёки тизим бюджетини тўлдириш режаси бўлмаслиги, балки фақат ва фақат ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, профилактика ва жамиятни огоҳлантириш воситаси бўлиб хизмат қилиши шарт.

Агар муайян вазирлик, қўмита ёки инспекциянинг ривожлантириш жамғармаси, ходимларининг ойлик маоши ёки устамалари тўғридан-тўғри ундирилган жарималар улушидан шаклланса, тизимда хавфли дисбаланс — қоидабузарликларни камайтириш ўрнига уларни сунъий кўпайтириш ва «жарималар режаси»ни бажаришга молиявий манфаатдорлик тузоғи пайдо бўлади.

Хўш, бундай манфаатдорлик нима учун коррупция ва суиистеъмолликнинг бош ўчоғига айланади, қайси механизмлар жарималарни профилактик воситага қайтара олади ва халқаро тажрибада давлат органларини молиялаштириш қандай тартибга солинган?

«Профилактика ўрнига молиявий ов»: Тизимдаги асосий зиддиятлар

Мутахассислар ва жамоатчилик вакиллари кўрсатаётган энг муҳим хавфлар ва далиллар:

  • Мақсад ва моҳиятнинг бузилиши: Жариманинг асл фалсафаси фуқарони жазолаш орқали тарбиялаш эди, бироқ ундан идора даромад ола бошласа, профилактика ва тушунтириш ишлари иккинчи даражага тушиб қолади;

  • «План» ва яширин босим: Молиявий манфаатдорлик бўлган жойда муайян кўрсаткичларни («план») бажариш мажбурияти пайдо бўлади, бу эса оддий фуқаро ва тадбиркорларга қарши сунъий айбловлар топилишига йўл очади;

  • Ишончсизлик муҳити: Фуқаро давлат органини ўзини ҳимоя қилувчи тизим сифатида эмас, аксинча, «чўнтагига чанг солувчи» назоратчи сифатида қабул қила бошлайди;

  • Тўғри модел — тўлиқ давлат бюджети: Барча назорат ва жазо органлари фақат республика бюджетидан қатъий белгиланган тартибда молиялаштирилиши, барча ундирилган жарималар эса истисносиз умумий бюджетга йўналтирилиши лозим;

  • Кўрсаткич мезони (KPI) ўзгариши: Давлат идорасининг самарадорлиги ундирилган миллиардлаб жарималар билан эмас, ҳудудда содир бўлган қоидабузарликлар сони қанчалик камайгани билан баҳоланиши шарт.

Жарима тизими таҳлили: Манфаатдорлик ва профилактик ёндашув таққоси

Тизимли хавфлар ва соғлом ҳуқуқий механизмлар қиёси:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Жаримадан манфаатдор тизим (Хавфли ёндашув)

Профилактикага асосланган тизим (Соғлом ҳуқуқий давлат)

Идоранинг бош мақсади

Кўпроқ жарима ундириш ва жамғармани бойитиш

Қоидабузарликлар сонини нолга яқинлаштириш

Ходимларни рағбатлантириш

Ундирилган суммаларнинг фоизи (устамалар)

Ҳудудда тартиб ўрнатилгани ва муаммолар камайгани (KPI)

Фуқароларга муносабат

Ҳар бир хато учун дарҳол жарима қўллаш

Дастлаб огоҳлантириш, тушунтириш ва шароит яратиш

Жарима маблағлари манзили

Ташкилотнинг ички жамғармаси / махсус ҳисоб

Тўғридан-тўғри давлат бюджети (Ғазначилик)

Жамиятдаги оқибати

Аҳоли ва бизнеснинг норозилиги, коррупция хавфи

Давлат органларига ишонч ва юқори ҳуқуқий маданият

Ҳуқуқий ва иқтисодий экспертиза: Ислоҳотлар нимадан бошланиши керак?

Жамоатчилик фаоллари ва соҳа таҳлилчиларининг асосий хулосалари:

  • Молиявий боғлиқликни узиш: Биринчи навбатда, ЙҲХХ, солиқ, экология ва турли давлат инспекцияларининг ундирилган жарималардан улуш олиш амалиёти қонунчилик даражасида бутунлай бекор қилиниши шарт;

  • Шароит яратиш мажбурияти: Жарима солишдан олдин давлат фуқарога қоидани бузмаслик имкониятини бериши керак (масалан, автотураргоҳлар қурилмасдан тўхташга жарима солиш ноадолатли ҳисобланади);

  • Бюджетдан муносиб таъминлаш: Назорат қилувчи ходимларнинг маоши жарималарга қараб эмас, давлат ғазнасидан муносиб ва юқори таъминланиши коррупция хавфини жиловлайди;

  • Халқаро тажриба: Ривожланган давлатларда полиция ёки инспекторлар жарима миқдоридан бир тийин ҳам олмайди; аксинча, жарималар сони кескин камайган ҳудуд раҳбарлари энг юқори мукофотларга сазовор бўлади.

Давлат идораларини жарималар бозоридан узиш жамиятда ҳақиқий адолатни қарор топтириш ва қонунларга ҳурматни оширишнинг ягона тўғри йўлидир.

Сизнингча, давлат органлари жарималардан улуш олишни тўхтатса, кўчаларда ва турли соҳаларда тартиб яхшиланадими ёки назорат сусаядими? Назоратчи органларнинг ишини жарималар сони билан эмас, қоидабузарликларнинг олди олингани билан баҳолаш вақти келди деб ҳисоблайсизми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жамият учун ўта долзарб бўлган ушбу таҳлилий мақолани барча дўстларингиз ҳамда ижтимоий тармоқлардаги гуруҳларга улашинг!

Давлат назорат органларижарима тизимикоррупциямолиявий ов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Омонатга хиёнат: Тошкентда банк масъуллари фуқаронинг 300 000 долларини "туя" қилдиОмонатга хиёнат: Тошкентда банк масъуллари фуқаронинг 300 000 долларини "туя" қилдиБугун, 12:37Тунги Тошкентда мудҳиш тўқнашув: Мирзо Улуғбек туманида BYD ва Cobalt мажақландиТунги Тошкентда мудҳиш тўқнашув: Мирзо Улуғбек туманида BYD ва Cobalt мажақландиБугун, 12:11Газ плитасини балконга кўчирганлар 8,8 млн сўмгача жарима тўлаши мумкинГаз плитасини балконга кўчирганлар 8,8 млн сўмгача жарима тўлаши мумкинБугун, 11:38Тошкент кўчаларида янги тартиб: велосипед ва самокатлар учун махсус йўлаклар пайдо бўлдиТошкент кўчаларида янги тартиб: велосипед ва самокатлар учун махсус йўлаклар пайдо бўлдиБугун, 11:24Суд курсисида: Тошкент шаҳар солиқ бошқармасининг собиқ бошлиғи нималарда айбланмоқда?Суд курсисида: Тошкент шаҳар солиқ бошқармасининг собиқ бошлиғи нималарда айбланмоқда?Бугун, 09:0475 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солдиКеча, 23:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди