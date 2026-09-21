Ноёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилди

·2·Техно
Ноёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилди

Яқинда оммага эълон қилинган Honor 600 Элите 5G смартфони замонавий технологиялар бозорида ўзининг ўта чидамли хусусиятлари ва улкан аккумулятори билан жиддий эътиборни тортмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма экстремал шароитларга бардош беришга мўлжалланган бўлиб, фойдаланувчиларга узоқ йиллар давомида барқарор хизмат кўрсатиши кутилмоқда. Янги гаджет ўзининг техник имкониятлари ҳамда мустаҳкамлиги билан синовлардан муваффақиятли ўтди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таъсирчан автономия ва техник имкониятлар

Смартфоннинг энг асосий устунликларидан бири бу унинг 8100 мАч сиғимли улкан аккумуляторидир. У Honor СуперЧарге 45 В қувват олиш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилма -30°К дан 50°К гача бўлган ҳарорат оралиғида бемалол ишлай олади. Шунингдек, Honor компанияси ушбу модел олти йил давомида ўз унумдорлигини йўқотмасдан хизмат қилишини ва юқори самарадорликни сақлаб қолишини кафолатлайди.

Қурилманинг олд панелида 6,87 дюймли ТФТ LCD дисплей жойлашган бўлиб, у 1592 х 720 пиксел рухсатга эга. Экран 120 Hz янгиланиш частотасини ва 1020 нитгача бўлган юқори ёрқинликни (ҲБМ) таъминлайди. Ишлаш жараёнига Snapdragon 4 Ген 4 чипсети масъул бўлиб, у 8 GB тезкор ва 256 GB доимий хотира билан жиҳозланган. Honor RAM Турбо технологияси ҳисобига қўшимча 16 GB гача виртуал оператив хотирани қўшиш имкони мавжуд.

Сунъий интеллект ва замонавий функциялар

Смартфон Android 16 базасидаги МагикОС 10.0 операцион тизимида ишлайди. Тасвирга олиш учун 108 мегапикселли асосий камера (ф/1.75 диафрагма) ва қўшимча датчик ўрнатилган. Селфи ихлосмандлари учун эса 5 мегапикселли олд камера тақдим этилган. AI 2.0 технологияси суратларни видеога айлантириш имконини берса, махсус AI Буттон тугмаси AI Суммарй, AI Вритинг, Circle то Сеарч ҳамда AI Меморй каби функцияларга тезкор киришни таъминлайди.

Алоқа имкониятлари қаторига 5G, 4G ЛТE, иккита Нано СИМ-карта, икки диапазонли Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB-C порти ва қизиғи шундаки, 3,5 мм наушник учун мўлжалланган разъем киради. Шунингдек, модел ён қисмга ўрнатилган бармоқ изи сканери ва овозни кучайтирувчи икки каррали динамиклар билан бойитилган.

Фавқулодда чидамлилик ва сувга бардошлилик

Қурилманинг мустаҳкамлиги энг юқори талаблар асосида синовдан ўтказилган. ixbt.com хабар қилишича, смартфон IP68, IP69 ва IP69K даражасидаги ҳимоя стандартларига жавоб беради. Honor компанияси унинг 85°К гача бўлган сув ҳароратига бардош бериши ва 10 000 та сув таъсири сиклидан муваффақиятли ўтганини маълум қилди. СГС сертификати эса қурилманинг тушиш ва эзилишларга чидамлилигини тасдиқлайди. Лаборатория синовларида смартфон 2,5 метр баландликдан қулашларга ҳам доц. бергани қайд этилган.

HonorСмартфонAndroidТехнологияГаджет
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus 16 флагмани расман эълон қилинди: 200 MP камера ва 9000 мА·ч аккумуляторOnePlus 16 флагмани расман эълон қилинди: 200 MP камера ва 9000 мА·ч аккумуляторБугун, 11:28Apple iPhone 20 Pro дизайнини ўзгартиради ва тўрт томони эгилган экранни синовдан ўтказмоқдаApple iPhone 20 Pro дизайнини ўзгартиради ва тўрт томони эгилган экранни синовдан ўтказмоқдаБугун, 10:23Oppo A7 Pro Max 5G смартфони глобал бозорга чиқдиOppo A7 Pro Max 5G смартфони глобал бозорга чиқдиБугун, 08:25Samsung Galaxy Таб S12 серияли янги флагман планшетлари тақдим этилдиSamsung Galaxy Таб S12 серияли янги флагман планшетлари тақдим этилдиБугун, 02:25Кремний ва перовскит синтези: 34 фоизли самарадорликдаги қуйиш элементи яратилдиКремний ва перовскит синтези: 34 фоизли самарадорликдаги қуйиш элементи яратилдиКеча, 23:57Samsung Exynos процессорлари жаҳон бозоридаги улушини кескин оширдиSamsung Exynos процессорлари жаҳон бозоридаги улушини кескин оширдиКеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди