Ноёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилди
Яқинда оммага эълон қилинган Honor 600 Элите 5G смартфони замонавий технологиялар бозорида ўзининг ўта чидамли хусусиятлари ва улкан аккумулятори билан жиддий эътиборни тортмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма экстремал шароитларга бардош беришга мўлжалланган бўлиб, фойдаланувчиларга узоқ йиллар давомида барқарор хизмат кўрсатиши кутилмоқда. Янги гаджет ўзининг техник имкониятлари ҳамда мустаҳкамлиги билан синовлардан муваффақиятли ўтди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таъсирчан автономия ва техник имкониятларСмартфоннинг энг асосий устунликларидан бири бу унинг 8100 мАч сиғимли улкан аккумуляторидир. У Honor СуперЧарге 45 В қувват олиш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилма -30°К дан 50°К гача бўлган ҳарорат оралиғида бемалол ишлай олади. Шунингдек, Honor компанияси ушбу модел олти йил давомида ўз унумдорлигини йўқотмасдан хизмат қилишини ва юқори самарадорликни сақлаб қолишини кафолатлайди.
Қурилманинг олд панелида 6,87 дюймли ТФТ LCD дисплей жойлашган бўлиб, у 1592 х 720 пиксел рухсатга эга. Экран 120 Hz янгиланиш частотасини ва 1020 нитгача бўлган юқори ёрқинликни (ҲБМ) таъминлайди. Ишлаш жараёнига Snapdragon 4 Ген 4 чипсети масъул бўлиб, у 8 GB тезкор ва 256 GB доимий хотира билан жиҳозланган. Honor RAM Турбо технологияси ҳисобига қўшимча 16 GB гача виртуал оператив хотирани қўшиш имкони мавжуд.
Сунъий интеллект ва замонавий функцияларСмартфон Android 16 базасидаги МагикОС 10.0 операцион тизимида ишлайди. Тасвирга олиш учун 108 мегапикселли асосий камера (ф/1.75 диафрагма) ва қўшимча датчик ўрнатилган. Селфи ихлосмандлари учун эса 5 мегапикселли олд камера тақдим этилган. AI 2.0 технологияси суратларни видеога айлантириш имконини берса, махсус AI Буттон тугмаси AI Суммарй, AI Вритинг, Circle то Сеарч ҳамда AI Меморй каби функцияларга тезкор киришни таъминлайди.
Алоқа имкониятлари қаторига 5G, 4G ЛТE, иккита Нано СИМ-карта, икки диапазонли Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB-C порти ва қизиғи шундаки, 3,5 мм наушник учун мўлжалланган разъем киради. Шунингдек, модел ён қисмга ўрнатилган бармоқ изи сканери ва овозни кучайтирувчи икки каррали динамиклар билан бойитилган.
Изоҳлар 0
…