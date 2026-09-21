Лионель Месси тарихий гол урди, аммо Интер Маями ғалабани бой берди

·4·Спорт
Лионель Месси тарихий гол урди, аммо Интер Маями ғалабани бой берди

АҚШ Олий лигаси (MLS) доирасида бўлиб ўтган навбатдаги тур баҳсида „Интер Маями“ ўз майдонида „Сан-Диего“ жамоасини қабул қилди. Қизиқарли ва муросасиз кечган учрашув 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди. Ушбу баҳсда Маями клуби сафида майдонга тушган афсонавий ҳужумчи Лионель Месси ўзининг жамоадаги 101-голини нишонлади. Мазкур натижа аргентиналик футболчининг клуб тарихи учун нақадар муҳим фигура эканини яна бир бор тасдиқлади, бироқ жамоанинг ҳимоядаги муаммолари бош мураббий ва мухлисларни хавотирга солмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, учрашув мезбонлар учун унчалик яхши бошланмади. Баҳснинг дастлабки дақиқаларидаёқ Андерс Дреер рақиб дарвозасини ишғол этиб, „Сан-Диего“ни олдинга олиб чиқди. Шундан сўнг майдонда фаоллашган „Интер Маями“ юлдузлари вазиятни ўзгартиришга интилди. Биринчи бўлим якунланиши арафасида стандарт вазиятдан унумли фойдаланган Лионель Месси ўзига хос чиройли жарима зарбаси эвазига мувозанатни тиклади ва ҳисобни тенглаштирди.

Ушбу гол Лионель Месси учун жорий мавсумдаги 20-рақамли лига голи бўлди. Шунингдек, бу унинг 2023-йилда АҚШ чемпионатига кўчиб ўтганидан буён жарима зарбаларидан киритган саккизинчи голи сифатида тарихга кирди. Эслатиб ўтамиз, ушбу ўйиндан бир неча кун олдин аргентиналик ҳужумчи „Крус Азул“га қарши кечган Кампуонес Кубоги баҳсида клуб сафидаги юбилей — 100-голини уришга муваффақ бўлган эди.

Майдон марказидаги устунлик ва ҳимоядаги хатолар

Учрашувнинг иккинчи бўлимида мезбонлар ҳужумларни янада кучайтирдилар. Натижада 74-дақиқада тажрибали ҳужумчи Луис Суарес рақиб дарвозасини ишғол қилиб, „Интер Маями“ни олдинга олиб чиқди. Бу гол жамоага ғалаба келтириши кутилганди, чунки майдондаги устунлик ва тажриба Маями вакиллари тарафида эди. Бироқ учрашув якунига яқинлашганда ҳимоядаги қўпол хатолар яна ўз сўзини айтди.

Ўйин тугашига оз қолган бир пайтда Андерс Дреер яна бир бор ўзини кўрсатиб, дубл қайд этди ва ҳисобни тенглаштирди. Оқибатда „Интер Маями“ Флорида штатида ўтказилган баҳсда ғалабани бой бериб, бир очко билан кифояланишга мажбур бўлди. Ушбу натижа жамоанинг MLSдаги кетма-кет тўртинчи дуранги бўлиб қайд этилди ва Шарқий конференция жадвалидаги вазиятни мураккаблаштирди.

Ушбу ўйин „Интер Маями“ бош мураббийи лавозимини бажаришга киришган Килй Гонсалес учун чемпионатдаги илк синов бўлди. Бироқ унинг дебюти кутилганидек ғалаба билан бошланмади. Жамоа ҳозирда Шарқий конференция турнир жадвалида учинчи ўринни эгаллаб турибди ва пешқадам „Нешвилл“дан нақд 11 очко ортда қолмоқда. Месси ва Суареснинг ҳужумдаги ёрқин ўйинига қарамай, ҳимоядаги камчиликлар жамоага қимматга тушмоқда.

Бош мураббийнинг танқидлари ва олдиндаги вазифалар

Учрашувдан кейинги матбуот анжуманида бош мураббий Килй Гонсалес шогирдларининг ҳимоядаги ҳаракатларидан қаттиқ норозилигини яширмади. Унинг фикрича, жамоа охирги дақиқалардаги эътиборсизлик эвазига ғалабадан маҳрум бўлди ва мағлубият ёқасидан фақат дарвозабоннинг сейвлари туфайли қутулиб қолди.

„Биз бу ерда тўрт кундан бери ишлаяпмиз ва нормал шуғулланишга улгурмадик. Ҳимояда анча жипслашишимиз шарт. Бунчалик даҳшатли хатоларга йўл қўйиб бўлмайди, чунки улар жуда қимматга тушмоқда. Охирги вазият умуман бўлмаслиги керак эди. Ўйинни ютиб туриб, деярли бой бериб қўйиш абсурд ҳолат. Биз фақат дарвозабонимиз туфайли мағлубиятдан қутулиб қолдик“, — дея Гонсалеснинг сўзларини келтиради ESPN нашри. Шунингдек, мураббий жамоанинг сўнгги пайтлардаги муваффақиятлари футболчиларнинг диққатини бироз бўшаштирган бўлиши мумкинлигига ишора қилди.

Лионель МессиИнтер МаямиMLSКилй ГонсалесФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Мода намойиши тугади, навбат футболга»: Зидан Франция термасида қатъий тақиқ ўрнатди«Мода намойиши тугади, навбат футболга»: Зидан Франция термасида қатъий тақиқ ўрнатдиБугун, 10:31«Бу пеналти эмасди»: Испаниялик собиқ ҳакам Мадрид дербисидаги шов-шувли қарорни фош қилди«Бу пеналти эмасди»: Испаниялик собиқ ҳакам Мадрид дербисидаги шов-шувли қарорни фош қилдиБугун, 10:28Майамида Месси ва Суаресдан гол: «Интер Майами» жанговар дуранг қайд этди!Майамида Месси ва Суаресдан гол: «Интер Майами» жанговар дуранг қайд этди!Бугун, 10:26Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?Бугун, 10:25Самарқандда триумф ва драма: Ўзбекистон эркаклар термаси 1-ўринга кўтарилдиСамарқандда триумф ва драма: Ўзбекистон эркаклар термаси 1-ўринга кўтарилдиБугун, 10:24Октагонда миллионлар жанги: UFC 331 жангчиларининг расмий гонорарлари эълон қилинди!Октагонда миллионлар жанги: UFC 331 жангчиларининг расмий гонорарлари эълон қилинди!Бугун, 08:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди