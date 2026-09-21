Лионель Месси тарихий гол урди, аммо Интер Маями ғалабани бой берди
АҚШ Олий лигаси (MLS) доирасида бўлиб ўтган навбатдаги тур баҳсида „Интер Маями“ ўз майдонида „Сан-Диего“ жамоасини қабул қилди. Қизиқарли ва муросасиз кечган учрашув 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди. Ушбу баҳсда Маями клуби сафида майдонга тушган афсонавий ҳужумчи Лионель Месси ўзининг жамоадаги 101-голини нишонлади. Мазкур натижа аргентиналик футболчининг клуб тарихи учун нақадар муҳим фигура эканини яна бир бор тасдиқлади, бироқ жамоанинг ҳимоядаги муаммолари бош мураббий ва мухлисларни хавотирга солмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, учрашув мезбонлар учун унчалик яхши бошланмади. Баҳснинг дастлабки дақиқаларидаёқ Андерс Дреер рақиб дарвозасини ишғол этиб, „Сан-Диего“ни олдинга олиб чиқди. Шундан сўнг майдонда фаоллашган „Интер Маями“ юлдузлари вазиятни ўзгартиришга интилди. Биринчи бўлим якунланиши арафасида стандарт вазиятдан унумли фойдаланган Лионель Месси ўзига хос чиройли жарима зарбаси эвазига мувозанатни тиклади ва ҳисобни тенглаштирди.
Ушбу гол Лионель Месси учун жорий мавсумдаги 20-рақамли лига голи бўлди. Шунингдек, бу унинг 2023-йилда АҚШ чемпионатига кўчиб ўтганидан буён жарима зарбаларидан киритган саккизинчи голи сифатида тарихга кирди. Эслатиб ўтамиз, ушбу ўйиндан бир неча кун олдин аргентиналик ҳужумчи „Крус Азул“га қарши кечган Кампуонес Кубоги баҳсида клуб сафидаги юбилей — 100-голини уришга муваффақ бўлган эди.
Майдон марказидаги устунлик ва ҳимоядаги хатоларУчрашувнинг иккинчи бўлимида мезбонлар ҳужумларни янада кучайтирдилар. Натижада 74-дақиқада тажрибали ҳужумчи Луис Суарес рақиб дарвозасини ишғол қилиб, „Интер Маями“ни олдинга олиб чиқди. Бу гол жамоага ғалаба келтириши кутилганди, чунки майдондаги устунлик ва тажриба Маями вакиллари тарафида эди. Бироқ учрашув якунига яқинлашганда ҳимоядаги қўпол хатолар яна ўз сўзини айтди.
Ўйин тугашига оз қолган бир пайтда Андерс Дреер яна бир бор ўзини кўрсатиб, дубл қайд этди ва ҳисобни тенглаштирди. Оқибатда „Интер Маями“ Флорида штатида ўтказилган баҳсда ғалабани бой бериб, бир очко билан кифояланишга мажбур бўлди. Ушбу натижа жамоанинг MLSдаги кетма-кет тўртинчи дуранги бўлиб қайд этилди ва Шарқий конференция жадвалидаги вазиятни мураккаблаштирди.
Ушбу ўйин „Интер Маями“ бош мураббийи лавозимини бажаришга киришган Килй Гонсалес учун чемпионатдаги илк синов бўлди. Бироқ унинг дебюти кутилганидек ғалаба билан бошланмади. Жамоа ҳозирда Шарқий конференция турнир жадвалида учинчи ўринни эгаллаб турибди ва пешқадам „Нешвилл“дан нақд 11 очко ортда қолмоқда. Месси ва Суареснинг ҳужумдаги ёрқин ўйинига қарамай, ҳимоядаги камчиликлар жамоага қимматга тушмоқда.
Бош мураббийнинг танқидлари ва олдиндаги вазифаларУчрашувдан кейинги матбуот анжуманида бош мураббий Килй Гонсалес шогирдларининг ҳимоядаги ҳаракатларидан қаттиқ норозилигини яширмади. Унинг фикрича, жамоа охирги дақиқалардаги эътиборсизлик эвазига ғалабадан маҳрум бўлди ва мағлубият ёқасидан фақат дарвозабоннинг сейвлари туфайли қутулиб қолди.
„Биз бу ерда тўрт кундан бери ишлаяпмиз ва нормал шуғулланишга улгурмадик. Ҳимояда анча жипслашишимиз шарт. Бунчалик даҳшатли хатоларга йўл қўйиб бўлмайди, чунки улар жуда қимматга тушмоқда. Охирги вазият умуман бўлмаслиги керак эди. Ўйинни ютиб туриб, деярли бой бериб қўйиш абсурд ҳолат. Биз фақат дарвозабонимиз туфайли мағлубиятдан қутулиб қолдик“, — дея Гонсалеснинг сўзларини келтиради ESPN нашри. Шунингдек, мураббий жамоанинг сўнгги пайтлардаги муваффақиятлари футболчиларнинг диққатини бироз бўшаштирган бўлиши мумкинлигига ишора қилди.
Изоҳлар 0
…