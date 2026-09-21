Ҳувайдо Жумаева илк гонорари ва санъатдаги “рақобатчилари” ҳақида гапирди

·94·Маданият
Ҳувайдо Жумаева илк гонорари ва санъатдаги “рақобатчилари” ҳақида гапирди

Актриса Ҳувайдо Жумаева интервюларидан бирида илк гонорарини қандай сарфлагани, санъатдаги рақобатчилари ва ижод йўлидаги қийинчиликлар ҳақида гапирди.

Суҳбат давомида ундан илк гонорарини олганида у пулни нимага сарфлагани сўралди.

“Биринчи гонорарни олганда бошқача бўлади-ку. Одамнинг эсида қолади. Сиз нима қилгансиз у пулни?” — дея қизиқди журналист.

“Овқат еганман. Овқатга лойиқ гонорар берганда, мазза қилиб овқат еб олганман”, — дея ҳазил аралаш жавоб берди актриса.

Шунингдек, Ҳувайдо Жумаевадан санъатдаги рақобатчилари ким экани ҳам сўралди.

“Ўсиш бор жойда албатта рақобат бўлади, дейишади. Сизнинг санъатдаги рақобатчиларингиз ким?” — деган саволга актриса кулиб:

“Ким бўларди? Мен ҳозирги кунда рақобатчиларим Мистер Бин, Жим Керри — шуларни рақобатчи деб ҳисоблайман. Улар ўсишга қараганда, мендан орқада қолди”, — деди.

Суҳбатдош ундан санъатнинг ўзига ёқмайдиган, қийин жиҳати ҳақида ҳам сўради.

“Санъатнинг нони қаттиқ, тўғрими? Сиз учун санъатнинг энг ёқмайдиган тарафи қайси?” — дея савол берилди.

“Бу фақат санъатда эмас, ҳамма касбда бор қийинчилик. Йиллар сизни тоблайди, синайди, синовлардан ўтказади. Ана ундан кейин роҳат. Мен роҳат деган жойига келдим. Худо хоҳласа, ундан кейинги қийинчилик бўлмайди. Мазза қилиб ижод қиламиз, мухлисларимизнинг кайфиятини кўтарамиз”, — дея жавоб берди Ҳувайдо Жумаева.

Ҳувайдо ЖумаеваМистер БинЖим КерриСанъатдаги рақобат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зебо Наврўзова қайноналарга мурожаат қилди: “Келинни авайлаш керак” (видео)Зебо Наврўзова қайноналарга мурожаат қилди: “Келинни авайлаш керак” (видео)Бугун, 11:36Ҳувайдо Жумаева биринчи гонорарини нимага сарфлаган ва ҳозирги кундаги "рақиб" санъаткорлари кимлар?Ҳувайдо Жумаева биринчи гонорарини нимага сарфлаган ва ҳозирги кундаги "рақиб" санъаткорлари кимлар?Бугун, 11:17Улуғбек Йўлчиевдан мухлисларни ҳаяжонга солган янгилик: "Ох жонидан" янги тренддаги тарона! (видео)Улуғбек Йўлчиевдан мухлисларни ҳаяжонга солган янгилик: "Ох жонидан" янги тренддаги тарона! (видео)Бугун, 10:59Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилдиМафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилдиКеча, 23:51“Жуфти ҳалолим”: Улуғбек Раҳматуллаевнинг янги клипи тез фурсатда оммалашди (видео)“Жуфти ҳалолим”: Улуғбек Раҳматуллаевнинг янги клипи тез фурсатда оммалашди (видео)Кеча, 20:34Нилуфар Усмоновадан мухлисларига янги тарона: “Сени эслайман” (аудио)Нилуфар Усмоновадан мухлисларига янги тарона: “Сени эслайман” (аудио)Кеча, 12:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ