Xiaomi ўзининг янги ақлли ўчиргичини эркин савдога чиқарди

·37·Техно
Xiaomi ўзининг янги ақлли ўчиргичини эркин савдога чиқарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi ўзининг янги авлод Xiaomi Смарт Свитч 2 ақлли ўчиргичини Хитой ички бозорида эркин сотувга чиқарди.
  • Ушбу қурилма илгари фақат олдиндан буюртма асосида тақдим этилаётган эди ва эндиликда унинг бошланғич нархи 79 юанни ташкил этмоқда.
  • Xiaomi Смарт Свитч 2 эски уйлардаги симлар билан ҳам мослашиши, ҳам фаза, ҳам нейтрал симлар билан ишлаши ва ўрнатиш вақтида занжир турини автоматик аниқлаши билан фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда.

Хитойнинг технология гиганти Xiaomi ўзининг янги авлод Xiaomi Смарт Свитч 2 ақлли ўчиргичини мамлакат ички бозорида эркин сотувга чиқарди. Ушбу қурилма илгари фақат олдиндан буюртма асосида тақдим этилаётган эди ва кровдфундинг босқичида 69 юандан баҳоланган бўлса, эндиликда унинг бошланғич нархи 79 юанни ташкил этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги маҳсулот ўзининг техник имкониятлари ҳамда эски уйлардаги симлар билан ҳам мослашиши сабабли фойдаланувчилар эътиборини қозонмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур ақлли ўчиргич бозорда бир, икки ва уч тугмали версияларда сотувга чиқарилган бўлиб, харидорларга оқ ҳамда тўқ кулранг акрил панелларини танлаш имконияти берилади. Қурилманинг корпуси В-0 даражасидаги ўтга чидамли поликарбонатдан ясалган бўлиб, у стандарт 86-типли девор қутиларига бемалол ўрнатилади. Бу эса уни ҳар қандай хонадон интерерига мослаштиришни осонлаштиради.

Техник хусусиятлар ва хавфсизлик

Қурилманинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири — унинг ҳам фаза, ҳам нейтрал симлар билан ишлай олишидир. Ўрнатиш вақтида ўчиргич занжир турини автоматик равишда аниқлайди ва иш منطигини ўзи мослаштиради, шунинг учун фойдаланувчидан қўлда созлаш талаб этилмайди. Бу хусусият айниқса нейтрал сими мавжуд бўлмаган эски уйлардаги симлар билан ишлашда муҳим аҳамият касб этади.

Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилманинг ички ўрни 1 миллион мартагача ёқиб-ўчириш сиклига мўлжалланган. Кучланиш нолдан ўтган пайтда ёқиш ва ўчириш функцияси контактлардаги юкламани сезиларли даражада камайтиради. Шунингдек, қуввати паст ЛEД-чироқлар учун милтиллашдан ҳимоя тизими ўрнатилган бўлиб, ўрнатилган ҳарорат датчиги қизиб кетиш ҳолатларида занжирни автоматик равишда узишга қодир.

Ақлли уй тизимидаги ўрни

Смарт Свитч 2 қурилмаси Xiaomi Mesh 2.0 технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бунинг натижасида олдинги авлодга нисбатан жавоб бериш тезлиги 50 фоизга ошган, тармоққа уланиш вақти эса 80 фоизга қисқарган. Фойдаланувчилар ёритиш мосламаларини анъанавий усулда жисмоний тугмалар орқали, Mi Home иловаси воситасида ёки Хиао Аи овозли ёрдамчиси ёрдамида бошқаришлари мумкин.

Ҳар бир тугмани алоҳида, жуфт ёки узоқ босишга мослаштириш, шунингдек уни симсиз режимга ўтказиб, бошқа ақлли уй қурилмалари учун универсал бошқарув мосламасига айлантириш имконияти мавжуд. Ушбу функционаллик уй эгаларига ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда ёритиш тизимини тўлиқ шахсийлаштириш имконини беради.

XiaomiСмарт Свитч 2Ақлли уйТехнологияХитой
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro иш фаолиятида iOS 27 туфайли муаммолар аниқландиiPhone 18 Pro иш фаолиятида iOS 27 туфайли муаммолар аниқландиБугун, 13:51iPhone 18 Pro тўлиқ десмонт қилинди: иФихит баҳоси ва асосий янгиликларiPhone 18 Pro тўлиқ десмонт қилинди: иФихит баҳоси ва асосий янгиликларБугун, 12:23Ноёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилдиНоёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилдиБугун, 12:00OnePlus 16 флагмани расман эълон қилинди: 200 MP камера ва 9000 мА·ч аккумуляторOnePlus 16 флагмани расман эълон қилинди: 200 MP камера ва 9000 мА·ч аккумуляторБугун, 11:28Apple iPhone 20 Pro дизайнини ўзгартиради ва тўрт томони эгилган экранни синовдан ўтказмоқдаApple iPhone 20 Pro дизайнини ўзгартиради ва тўрт томони эгилган экранни синовдан ўтказмоқдаБугун, 10:23Oppo A7 Pro Max 5G смартфони глобал бозорга чиқдиOppo A7 Pro Max 5G смартфони глобал бозорга чиқдиБугун, 08:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди