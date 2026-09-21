Xiaomi ўзининг янги ақлли ўчиргичини эркин савдога чиқарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi ўзининг янги авлод Xiaomi Смарт Свитч 2 ақлли ўчиргичини Хитой ички бозорида эркин сотувга чиқарди.
- Ушбу қурилма илгари фақат олдиндан буюртма асосида тақдим этилаётган эди ва эндиликда унинг бошланғич нархи 79 юанни ташкил этмоқда.
- Xiaomi Смарт Свитч 2 эски уйлардаги симлар билан ҳам мослашиши, ҳам фаза, ҳам нейтрал симлар билан ишлаши ва ўрнатиш вақтида занжир турини автоматик аниқлаши билан фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда.
Хитойнинг технология гиганти Xiaomi ўзининг янги авлод Xiaomi Смарт Свитч 2 ақлли ўчиргичини мамлакат ички бозорида эркин сотувга чиқарди. Ушбу қурилма илгари фақат олдиндан буюртма асосида тақдим этилаётган эди ва кровдфундинг босқичида 69 юандан баҳоланган бўлса, эндиликда унинг бошланғич нархи 79 юанни ташкил этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги маҳсулот ўзининг техник имкониятлари ҳамда эски уйлардаги симлар билан ҳам мослашиши сабабли фойдаланувчилар эътиборини қозонмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур ақлли ўчиргич бозорда бир, икки ва уч тугмали версияларда сотувга чиқарилган бўлиб, харидорларга оқ ҳамда тўқ кулранг акрил панелларини танлаш имконияти берилади. Қурилманинг корпуси В-0 даражасидаги ўтга чидамли поликарбонатдан ясалган бўлиб, у стандарт 86-типли девор қутиларига бемалол ўрнатилади. Бу эса уни ҳар қандай хонадон интерерига мослаштиришни осонлаштиради.
Техник хусусиятлар ва хавфсизликҚурилманинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири — унинг ҳам фаза, ҳам нейтрал симлар билан ишлай олишидир. Ўрнатиш вақтида ўчиргич занжир турини автоматик равишда аниқлайди ва иш منطигини ўзи мослаштиради, шунинг учун фойдаланувчидан қўлда созлаш талаб этилмайди. Бу хусусият айниқса нейтрал сими мавжуд бўлмаган эски уйлардаги симлар билан ишлашда муҳим аҳамият касб этади.
Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилманинг ички ўрни 1 миллион мартагача ёқиб-ўчириш сиклига мўлжалланган. Кучланиш нолдан ўтган пайтда ёқиш ва ўчириш функцияси контактлардаги юкламани сезиларли даражада камайтиради. Шунингдек, қуввати паст ЛEД-чироқлар учун милтиллашдан ҳимоя тизими ўрнатилган бўлиб, ўрнатилган ҳарорат датчиги қизиб кетиш ҳолатларида занжирни автоматик равишда узишга қодир.
Ақлли уй тизимидаги ўрниСмарт Свитч 2 қурилмаси Xiaomi Mesh 2.0 технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бунинг натижасида олдинги авлодга нисбатан жавоб бериш тезлиги 50 фоизга ошган, тармоққа уланиш вақти эса 80 фоизга қисқарган. Фойдаланувчилар ёритиш мосламаларини анъанавий усулда жисмоний тугмалар орқали, Mi Home иловаси воситасида ёки Хиао Аи овозли ёрдамчиси ёрдамида бошқаришлари мумкин.
Ҳар бир тугмани алоҳида, жуфт ёки узоқ босишга мослаштириш, шунингдек уни симсиз режимга ўтказиб, бошқа ақлли уй қурилмалари учун универсал бошқарув мосламасига айлантириш имконияти мавжуд. Ушбу функционаллик уй эгаларига ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда ёритиш тизимини тўлиқ шахсийлаштириш имконини беради.
Изоҳлар 0
…